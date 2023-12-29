https://sputnikarabic.ae/20231229/بريطانيا-تمنع-أوكرانيا-من-استخدام-دبابات-تشالنجر-2-على-خط-المواجهة-1084545583.html

بريطانيا تمنع أوكرانيا من استخدام دبابات "تشالنجر 2" على خط المواجهة

بريطانيا تمنع أوكرانيا من استخدام دبابات "تشالنجر 2" على خط المواجهة

ذكرت وسائل إعلام أن بريطانيا منعت القوات المسلحة الأوكرانية من استخدام دبابات "تشالنجر 2" (البريطانية)، وذلك بعد الخسائر الأولى وظهور الدبابات وهي مدمرة في... 29.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-29T06:59+0000

2023-12-29T06:59+0000

2023-12-29T06:59+0000

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وذكرت مجلة "روسيسكايا غازيتا" أن الدبابات البريطانية "تشالنجر 2"، وعلى الرغم من أنها تعتبر الدبابات القتالية الرئيسية لدى القوات المسلحة الأوكرانية، تبين فيما بعد أنها ليست الرئيسية، وهي الآن في التصنيفات الدنيا، وذلك بعد تداول وسائل الإعلام المختلفة لقطات تبين تهشم هذه الدبابات "تشالنجر 2" واحدة تلو الأخرى، على حسب تعبير المجلة.وأضافت الصحيفة أن "المسؤولين البريطانيين كانوا خائفين للغاية من أنه بعد الظهور الأول غير الناجح في منطقة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه، في أوائل سبتمبر/ أيلول العام الجاري، ستفقد القوات المسلحة لنظام كييف جميع العينات (تشالنجر 2) التي تم تسليمها من قبل بريطانيا في وقت قصير جدًا.ومن المؤكد أن هذا سيثير أيضًا الكثير من الأسئلة حول جودة تدريب الأوكرانيين الذين تم تدريبهم على يد البريطانيين أنفسهم.الجدير بالذكر، أنه في وقت سابق، حصلت أحدث ناقلة جنود مدرعة روسية "بي تي-3إف" على قاذفة مزدوجة مصممة لإطلاق صواريخ "كورنيت"، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".ونتيجة لذلك، زادت القوة النارية لحاملة الجنود المدرعة عدة مرات، وبالإضافة إلى دبابات القتال الرئيسية الحديثة مثل "أبرامز" و"ليوبارد 2" و"تشالنجر 2"، ستتمكن الآن من تدمير التحصينات والمواقع الأخرى.في منتدى "آرميا-2023" الذي عقد في أغسطس/ آب الماضي، تم أيضًا عرض "بي تي إر-82" المحدثة المزودة بالوحدة القتالية غير المأهولة "باليستا"، والتي تم تزويدها بنظام "كورنيت" أيضا.

https://sputnikarabic.ae/20231227/روستيخ-الصواريخ-الروسية-المضادة-للدبابات-تختراق-دبابة-ليوبارد-الألمانية-من-أي-جانب-1084483379.html

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