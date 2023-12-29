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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231229/بريطانيا-تمنع-أوكرانيا-من-استخدام-دبابات-تشالنجر-2-على-خط-المواجهة-1084545583.html
بريطانيا تمنع أوكرانيا من استخدام دبابات "تشالنجر 2" على خط المواجهة
بريطانيا تمنع أوكرانيا من استخدام دبابات "تشالنجر 2" على خط المواجهة
ذكرت وسائل إعلام أن بريطانيا منعت القوات المسلحة الأوكرانية من استخدام دبابات "تشالنجر 2" (البريطانية)، وذلك بعد الخسائر الأولى وظهور الدبابات وهي مدمرة في... 29.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-29T06:59+0000
2023-12-29T06:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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العالم
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وذكرت مجلة "روسيسكايا غازيتا" أن الدبابات البريطانية "تشالنجر 2"، وعلى الرغم من أنها تعتبر الدبابات القتالية الرئيسية لدى القوات المسلحة الأوكرانية، تبين فيما بعد أنها ليست الرئيسية، وهي الآن في التصنيفات الدنيا، وذلك بعد تداول وسائل الإعلام المختلفة لقطات تبين تهشم هذه الدبابات "تشالنجر 2" واحدة تلو الأخرى، على حسب تعبير المجلة.وأضافت الصحيفة أن "المسؤولين البريطانيين كانوا خائفين للغاية من أنه بعد الظهور الأول غير الناجح في منطقة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه، في أوائل سبتمبر/ أيلول العام الجاري، ستفقد القوات المسلحة لنظام كييف جميع العينات (تشالنجر 2) التي تم تسليمها من قبل بريطانيا في وقت قصير جدًا.ومن المؤكد أن هذا سيثير أيضًا الكثير من الأسئلة حول جودة تدريب الأوكرانيين الذين تم تدريبهم على يد البريطانيين أنفسهم.الجدير بالذكر، أنه في وقت سابق، حصلت أحدث ناقلة جنود مدرعة روسية "بي تي-3إف" على قاذفة مزدوجة مصممة لإطلاق صواريخ "كورنيت"، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".ونتيجة لذلك، زادت القوة النارية لحاملة الجنود المدرعة عدة مرات، وبالإضافة إلى دبابات القتال الرئيسية الحديثة مثل "أبرامز" و"ليوبارد 2" و"تشالنجر 2"، ستتمكن الآن من تدمير التحصينات والمواقع الأخرى.في منتدى "آرميا-2023" الذي عقد في أغسطس/ آب الماضي، تم أيضًا عرض "بي تي إر-82" المحدثة المزودة بالوحدة القتالية غير المأهولة "باليستا"، والتي تم تزويدها بنظام "كورنيت" أيضا.
https://sputnikarabic.ae/20231227/روستيخ-الصواريخ-الروسية-المضادة-للدبابات-تختراق-دبابة-ليوبارد-الألمانية-من-أي-جانب-1084483379.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, بريطانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, بريطانيا, العالم

بريطانيا تمنع أوكرانيا من استخدام دبابات "تشالنجر 2" على خط المواجهة

06:59 GMT 29.12.2023
© Photo / Eyewitnessتدمير الدبابة البريطانية "تشالنجر 2" في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
تدمير الدبابة البريطانية تشالنجر 2 في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2023
© Photo / Eyewitness
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ذكرت وسائل إعلام أن بريطانيا منعت القوات المسلحة الأوكرانية من استخدام دبابات "تشالنجر 2" (البريطانية)، وذلك بعد الخسائر الأولى وظهور الدبابات وهي مدمرة في وسائل الإعلام.
وذكرت مجلة "روسيسكايا غازيتا" أن الدبابات البريطانية "تشالنجر 2"، وعلى الرغم من أنها تعتبر الدبابات القتالية الرئيسية لدى القوات المسلحة الأوكرانية، تبين فيما بعد أنها ليست الرئيسية، وهي الآن في التصنيفات الدنيا، وذلك بعد تداول وسائل الإعلام المختلفة لقطات تبين تهشم هذه الدبابات "تشالنجر 2" واحدة تلو الأخرى، على حسب تعبير المجلة.
شركة روستيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
"روستيخ": الصواريخ الروسية المضادة للدبابات تخترق دبابة ليوبارد الألمانية من أي جانب
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وأضافت الصحيفة أن "المسؤولين البريطانيين كانوا خائفين للغاية من أنه بعد الظهور الأول غير الناجح في منطقة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه، في أوائل سبتمبر/ أيلول العام الجاري، ستفقد القوات المسلحة لنظام كييف جميع العينات (تشالنجر 2) التي تم تسليمها من قبل بريطانيا في وقت قصير جدًا.
ومن المؤكد أن هذا سيثير أيضًا الكثير من الأسئلة حول جودة تدريب الأوكرانيين الذين تم تدريبهم على يد البريطانيين أنفسهم.
الجدير بالذكر، أنه في وقت سابق، حصلت أحدث ناقلة جنود مدرعة روسية "بي تي-3إف" على قاذفة مزدوجة مصممة لإطلاق صواريخ "كورنيت"، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
ونتيجة لذلك، زادت القوة النارية لحاملة الجنود المدرعة عدة مرات، وبالإضافة إلى دبابات القتال الرئيسية الحديثة مثل "أبرامز" و"ليوبارد 2" و"تشالنجر 2"، ستتمكن الآن من تدمير التحصينات والمواقع الأخرى.
في منتدى "آرميا-2023" الذي عقد في أغسطس/ آب الماضي، تم أيضًا عرض "بي تي إر-82" المحدثة المزودة بالوحدة القتالية غير المأهولة "باليستا"، والتي تم تزويدها بنظام "كورنيت" أيضا.
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