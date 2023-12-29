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https://sputnikarabic.ae/20231229/بمشاركة-4-فرق-كأس-السوبر-الإيطالي-يقام-في-الرياض-في-يناير-المقبل-1084547049.html
بمشاركة 4 فرق... كأس السوبر الإيطالي يقام في الرياض في يناير المقبل
بمشاركة 4 فرق... كأس السوبر الإيطالي يقام في الرياض في يناير المقبل
أعلنت وزارة الرياضة السعودية عن استضافة المملكة لبطولة كأس السوبر الإيطالي للمرة الرابعة، خلال الفترة من 18 إلى 22 يناير/ كانون الثاني 2024، بمشاركة 4 أندية... 29.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-29T07:39+0000
2023-12-29T07:39+0000
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وحسب بيان الوزارة، يحتضن ملعب "الأول بارك" في مدينة الرياض، مواجهات البطولة التي ستقام بنظام خروج المغلوب.ويلتقي في المواجهة الأولى فريقا نابولي وفيورنتينا، مساء الخميس 18 يناير 2024، على أن يواجه فريق إنتر ميلان "حامل لقب النسخة الماضية"، نظيره لاتسيو في اليوم التالي.ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية التي ستقام مساء الاثنين 22 من الشهر ذاته.وتعد هذه النسخة هي الرابعة من كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، بعد أول نسخة في جدة، وتوّج بلقبها فريق يوفنتوس، بعد فوزه على إيه سي ميلان.فيما احتضنت الرياض النسخة الثانية وتوّج بلقبها فريق لاتسيو، بعد فوزه على يوفنتوس، وكذلك استضافت العاصمة النسخة الثالثة وتوّج بلقبها فريق إنتر ميلان، بعد تغلبه على فريق إيه سي ميلان.يذكر أن هذه البطولة تعد ضمن حزمة من البطولات والفعاليات الرياضية الدولية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، وفقًا لرؤية المملكة 2030.
https://sputnikarabic.ae/20231031/رسميا-رئيس-فيفا-يعلن-إقامة-كأس-العالم-2034-في-السعودية-1082680518.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة, منوعات
السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة, منوعات

بمشاركة 4 فرق... كأس السوبر الإيطالي يقام في الرياض في يناير المقبل

07:39 GMT 29.12.2023
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACEملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، السعودية، 2019
ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، السعودية، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2023
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACE
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أعلنت وزارة الرياضة السعودية عن استضافة المملكة لبطولة كأس السوبر الإيطالي للمرة الرابعة، خلال الفترة من 18 إلى 22 يناير/ كانون الثاني 2024، بمشاركة 4 أندية وهي: إنتر ميلان، ونابولي، ولاتسيو، إضافة إلى فيورنتينا.
وحسب بيان الوزارة، يحتضن ملعب "الأول بارك" في مدينة الرياض، مواجهات البطولة التي ستقام بنظام خروج المغلوب.
ويلتقي في المواجهة الأولى فريقا نابولي وفيورنتينا، مساء الخميس 18 يناير 2024، على أن يواجه فريق إنتر ميلان "حامل لقب النسخة الماضية"، نظيره لاتسيو في اليوم التالي.
ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية التي ستقام مساء الاثنين 22 من الشهر ذاته.
وتعد هذه النسخة هي الرابعة من كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، بعد أول نسخة في جدة، وتوّج بلقبها فريق يوفنتوس، بعد فوزه على إيه سي ميلان.
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فيما احتضنت الرياض النسخة الثانية وتوّج بلقبها فريق لاتسيو، بعد فوزه على يوفنتوس، وكذلك استضافت العاصمة النسخة الثالثة وتوّج بلقبها فريق إنتر ميلان، بعد تغلبه على فريق إيه سي ميلان.
يذكر أن هذه البطولة تعد ضمن حزمة من البطولات والفعاليات الرياضية الدولية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، وفقًا لرؤية المملكة 2030.
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