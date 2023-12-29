https://sputnikarabic.ae/20231229/تصعيد-في-جنوب-لبنان-بلدات-تتعرض-لغارات-الطيران-الإسرائيلي-فيديو-1084550983.html

تصعيد في جنوب لبنان... بلدات تتعرض لغارات الطيران الإسرائيلي... فيديو

تصعيد في جنوب لبنان... بلدات تتعرض لغارات الطيران الإسرائيلي... فيديو

شهدت المواجهات العسكرية التي تدور بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي تصعيدا لافتًا، إذ شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت إحدى الأودية بين بلدة... 29.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-29T09:16+0000

2023-12-29T09:16+0000

2023-12-29T09:16+0000

العالم العربي

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

طوفان الأقصى

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ويشير مراقبون إلى أن إسرائيل تحاول جر "حزب الله" لتوسيع رقعة الاشتباك لأنها تخدم مصالحه، لأن سيصبح لديه مساحة أكبر لاستهداف أي تحرك في القرى إلى جانب توسيع دائرة التهجير وإخلاء القرى من سكانها، ومن جهة أخرى تحاول إسرائيل الحفاظ على التوازن العسكري عبر استهداف أي قدرات عسكرية قد تحدث خللا بالتوازن في حال رصدها.وأفاد مراسل "سبوتنيك" عن انطلاق صليات صاروخية، بعد ظهر أمس الخميس، من القطاع الغربي جنوبي لبنان نحو مواقع عسكرية إسرائيلية.وأعلن "حزب الله" أنه نفذ 6 عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية، وقال في بيانات متلاحقة إنه استهدف موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وتجمعاً لجنود إسرائيليين في ثكنة هونين، وثكنة راميم، ومرابض مدفعية في خربة ماعر، وانتشاراً لجنود في محيط ثكنة ميتات، وآلية عسكرية إسرائيلية داخل ثكنة راموت نفتالي.من جهته، أعلن "حزب الله" اللبناني، صباح الأربعاء 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استهداف بلدة كريات شمونة شمالي إسرائيل بـ30 صاروخا من نوع "كاتيوشا"، وذلك ردا على استهداف إسرائيل للمدنيين في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان.في وقت سابق، قتل 3 لبنانيين وأصيب آخر، جراء غارة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل، في محافظة النبطية جنوبي لبنان.وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 21 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 54 ألفا آخرين، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

https://sputnikarabic.ae/20231228/إعلام-غالانت-وهاليفي-يوافقان-على-خطة-الحرب-والمواجهة-بين-الجيش-الإسرائيلي-وحزب-الله-مسألة-وقت-1084534265.html

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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى