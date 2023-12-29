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https://sputnikarabic.ae/20231229/تصعيد-في-جنوب-لبنان-بلدات-تتعرض-لغارات-الطيران-الإسرائيلي-فيديو-1084550983.html
تصعيد في جنوب لبنان... بلدات تتعرض لغارات الطيران الإسرائيلي... فيديو
تصعيد في جنوب لبنان... بلدات تتعرض لغارات الطيران الإسرائيلي... فيديو
شهدت المواجهات العسكرية التي تدور بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي تصعيدا لافتًا، إذ شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت إحدى الأودية بين بلدة... 29.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-29T09:16+0000
2023-12-29T09:16+0000
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ويشير مراقبون إلى أن إسرائيل تحاول جر "حزب الله" لتوسيع رقعة الاشتباك لأنها تخدم مصالحه، لأن سيصبح لديه مساحة أكبر لاستهداف أي تحرك في القرى إلى جانب توسيع دائرة التهجير وإخلاء القرى من سكانها، ومن جهة أخرى تحاول إسرائيل الحفاظ على التوازن العسكري عبر استهداف أي قدرات عسكرية قد تحدث خللا بالتوازن في حال رصدها.وأفاد مراسل "سبوتنيك" عن انطلاق صليات صاروخية، بعد ظهر أمس الخميس، من القطاع الغربي جنوبي لبنان نحو مواقع عسكرية إسرائيلية.وأعلن "حزب الله" أنه نفذ 6 عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية، وقال في بيانات متلاحقة إنه استهدف موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وتجمعاً لجنود إسرائيليين في ثكنة هونين، وثكنة راميم، ومرابض مدفعية في خربة ماعر، وانتشاراً لجنود في محيط ثكنة ميتات، وآلية عسكرية إسرائيلية داخل ثكنة راموت نفتالي.من جهته، أعلن "حزب الله" اللبناني، صباح الأربعاء 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استهداف بلدة كريات شمونة شمالي إسرائيل بـ30 صاروخا من نوع "كاتيوشا"، وذلك ردا على استهداف إسرائيل للمدنيين في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان.في وقت سابق، قتل 3 لبنانيين وأصيب آخر، جراء غارة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل، في محافظة النبطية جنوبي لبنان.وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 21 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 54 ألفا آخرين، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
https://sputnikarabic.ae/20231228/إعلام-غالانت-وهاليفي-يوافقان-على-خطة-الحرب-والمواجهة-بين-الجيش-الإسرائيلي-وحزب-الله-مسألة-وقت-1084534265.html
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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى

تصعيد في جنوب لبنان... بلدات تتعرض لغارات الطيران الإسرائيلي... فيديو

09:16 GMT 29.12.2023
© Sputnik . Abed.K Bayغارة إسرائيلية على شمالي الليطاني في لبنان
غارة إسرائيلية على شمالي الليطاني في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2023
© Sputnik . Abed.K Bay
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شهدت المواجهات العسكرية التي تدور بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي تصعيدا لافتًا، إذ شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت إحدى الأودية بين بلدة حومين ورومين وهي نقطة تقع شمال نهر الليطاني، في حين أن المواجهات تتركز جنوب النهر وعلى قرى الشريط الحدودي.
ويشير مراقبون إلى أن إسرائيل تحاول جر "حزب الله" لتوسيع رقعة الاشتباك لأنها تخدم مصالحه، لأن سيصبح لديه مساحة أكبر لاستهداف أي تحرك في القرى إلى جانب توسيع دائرة التهجير وإخلاء القرى من سكانها، ومن جهة أخرى تحاول إسرائيل الحفاظ على التوازن العسكري عبر استهداف أي قدرات عسكرية قد تحدث خللا بالتوازن في حال رصدها.

وفي هذا السياق شن الطيران الإسرائيلي، يوم أمس الخميس، غارات جوية على بلدة راميا وعيتا الشعب، واستهدف بالمدفعية تلال كفرشوبا، وأطراف راشيا الفخار وبلدة الخيام في القطاع الغربي، وإحدى الأودية بين حانين ودبل، ومنطقة وادي مظلم، وحيا سكنيا في بلدة مارون الراس، وعيناثا، وأطراف عيترون في القطاع الأوسط، واستهدف بالمدفعية والميركافا أطراف ياطر والجبين وشيحين ومجدل زون وطيرحرفا في القطاع الغربي.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" عن انطلاق صليات صاروخية، بعد ظهر أمس الخميس، من القطاع الغربي جنوبي لبنان نحو مواقع عسكرية إسرائيلية.
سيارة صحفي تحترق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في قرية علما الشعب الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، الجمعة 13 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2023
إعلام: غالانت وهاليفي يوافقان على خطة "الحرب" والمواجهة بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" مسألة وقت
أمس, 15:05 GMT
وأعلن "حزب الله" أنه نفذ 6 عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية، وقال في بيانات متلاحقة إنه استهدف موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وتجمعاً لجنود إسرائيليين في ثكنة هونين، وثكنة راميم، ومرابض مدفعية في خربة ماعر، وانتشاراً لجنود في محيط ثكنة ميتات، وآلية عسكرية إسرائيلية داخل ثكنة راموت نفتالي.
من جهته، أعلن "حزب الله" اللبناني، صباح الأربعاء 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استهداف بلدة كريات شمونة شمالي إسرائيل بـ30 صاروخا من نوع "كاتيوشا"، وذلك ردا على استهداف إسرائيل للمدنيين في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان.

وقال "حزب الله" في بيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏جرائم العدو المتكررة واستهدافه لمنازل المدنيين في بنت جبيل، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية (حزب الله) بعد ظهر الأربعاء مستعمرة كريات شمونة ‌‏(بلدة الخالصة المحتلّة) بثلاثين صاروخ كاتيوشا".

في وقت سابق، قتل 3 لبنانيين وأصيب آخر، جراء غارة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل، في محافظة النبطية جنوبي لبنان.
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 21 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 54 ألفا آخرين، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
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