تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. 84 يوما من القصف الإسرائيلي العنيف.. صور وفيديو

يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف على قطاع غزة لليوم الـ 84، حيث قتل وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، غالبيتهم من الأطفال والنساء، جراء تواصل القصف الإسرائيلي برا وبحرا وجوا.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، استهدفت طائرات الجيش الإسرائيلي ومدفعيته وزوارقه الحربية، عددا من منازل المواطنين فوق رؤوس ساكنيها ومساجد، وسط وجنوب قطاع غزة.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلي المستمرة على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من 21 ألف قتيلا، ونحو 55 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
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02:22 GMT 29.12.2023
إعلام فلسطيني: اندلاع اشتباكات عنيفة بين فصائل فلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي في مدينة قلقيلية.