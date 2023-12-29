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https://sputnikarabic.ae/20231229/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى84-يوما-من--القصف-الإسرائيلي-العنيف-صور-وفيديو-1084542913.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. 84 يوما من القصف الإسرائيلي العنيف.. صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. 84 يوما من القصف الإسرائيلي العنيف.. صور وفيديو
يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف على قطاع غزة لليوم الـ 84، حيث قتل وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، غالبيتهم من الأطفال والنساء، جراء تواصل القصف... 29.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-29T00:13+0000
2023-12-29T02:14+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي
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العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, новый онлайн для белой редактуры
العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, новый онлайн для белой редактуры
نساء يسيرن في أحد شوارع رفح بجنوب قطاع غزة في 12 ديسمبر 2023، وسط المعارك المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. 84 يوما من القصف الإسرائيلي العنيف.. صور وفيديو

00:13 GMT 29.12.2023 (تم التحديث: 02:14 GMT 29.12.2023)
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يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف على قطاع غزة لليوم الـ 84، حيث قتل وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، غالبيتهم من الأطفال والنساء، جراء تواصل القصف الإسرائيلي برا وبحرا وجوا.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، استهدفت طائرات الجيش الإسرائيلي ومدفعيته وزوارقه الحربية، عددا من منازل المواطنين فوق رؤوس ساكنيها ومساجد، وسط وجنوب قطاع غزة.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلي المستمرة على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من 21 ألف قتيلا، ونحو 55 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
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