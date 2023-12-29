https://sputnikarabic.ae/20231229/حماس-تقدم-للقاهرة-ملاحظات-بشأن-المقترح-المصري-لإنهاء-الحرب-1084549092.html

"حماس" تقدم للقاهرة ملاحظات بشأن المقترح المصري لإنهاء الحرب

"حماس" تقدم للقاهرة ملاحظات بشأن المقترح المصري لإنهاء الحرب

أعلنت حركة "حماس" أن وفدًا منها يتوجه إلى القاهرة، اليوم الجمعة، لتقديم ملاحظات بشأن المقترح المصري لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. 29.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-29T08:39+0000

2023-12-29T08:39+0000

2023-12-29T08:39+0000

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ونقلت بوابة "الأهرام أونلاين" عن مسؤول في "حماس"، أن وفدًا رفيع المستوى من المكتب السياسي للحركة سيتوجه اليوم إلى القاهرة، لعقد لقاءات مع المسؤولين في مصر.وأضاف المسؤول أن الوفد سينقل للقاهرة رد الفصائل الفلسطينية الذي يتضمن جملة من الملاحظات.وكانت مصر قد أعلنت، أمس الخميس، أنها قدمت مقترحا يتضمن 3 مراحل متتالية ومرتبطة معا تنتهي إلى وقف إطلاق النار في غزة، لافتًا إلى أنها لم تتلقّ حتى الآن أية ردود على المقترح.وأشارت إلى أنها طرحت بالفعل إطارًا لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، سعيًا وراء حقن الدماء الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة".فيما أكدت أن "كل ما يتعلق بموضوع الحكومة الفلسطينية، هو موضوع فلسطيني محض وهو محل نقاش بين كل الأطراف الفلسطينية".يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفًا متواصلاً على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231228/مصر-تقدم-مقترحا-من-3-مراحل-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة--1084531141.html

https://sputnikarabic.ae/20231228/5-فصائل-فلسطينية-بينها-حماس-تعلن-رفضها-كل-الحلول-المطروحة-بشأن-مستقبل-غزة-1084534463.html

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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, مصر, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار