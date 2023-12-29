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https://sputnikarabic.ae/20231229/دراسة-تتوصل-إلى-حيلة-بسيطة-تحسن-من-مذاق-القهوة-1084548061.html
دراسة تتوصل إلى حيلة بسيطة تحسن من مذاق القهوة
دراسة تتوصل إلى حيلة بسيطة تحسن من مذاق القهوة
توصل مجموعة من الباحثين من خلال دراسة علمية في جامعة أوريغون في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى حيلة بسيطة وسهلة يمكن القيام بها من أجل تحسين مذاق ونكهة... 29.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-29T08:29+0000
2023-12-29T08:29+0000
مجتمع
علوم
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وبحسب الدراسة التي نشرت على موقع "ساينس أليرت"، فإن الحل لأجل تحسين مذاق القهوة هو إضافة القليل من الماء إلى حبوب القهوة قبل طحنها، حيث أن الماء يساعد على تقليل الكهرباء الساكنة التي تنتج عند طحن القهوة، والتي تؤثر سلبا على توزيع الحبيبات والنكهات.وينصح هندون محبي القهوة بتجربة إضافة قطرات من الماء إلى حبوب القهوة قبل الطحن، وملاحظة الفرق في الطعم والرائحة.وقد أثارت الدراسة اهتمام الخبراء في مجال القهوة، الذين أشادوا بالمحاولة العلمية لفهم آلية تأثير الماء على القهوة. وذكر لانس هندريكس، الخبير في القهوة والمؤسس المشارك لشركة "كوفي كولتشر"، أنه قام بتجربة الطريقة المقترحة في الدراسة، ووجد أنها تحسن من طعم القهوة بشكل ملحوظ، وأضاف أنه ينبغي على مستخدمي المطاحن المختلفة تجربة كميات مختلفة من الماء للحصول على أفضل نتيجة.ويشار إلى أن هذه الطريقة ليست جديدة، بل كانت معروفة لدى بعض صانعي القهوة منذ زمن طويل، وكانوا يستخدمونها لمنع تطاير غبار القهوة من المطحنة، ولتنظيف الشفرات من الزيوت والرواسب، لكن الدراسة الحديثة أظهرت أن هذه الطريقة لها تأثير إيجابي على جودة القهوة أيضًا.
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علوم
علوم

دراسة تتوصل إلى حيلة بسيطة تحسن من مذاق القهوة

08:29 GMT 29.12.2023
© AFP 2023 / Yuri Cortezيقوم صانع القهوة المكسيكي بإعداد قهوة تركية مصنوعة داخل وعاء نحاسي على الرمال الساخنة أثناء افتتاح مهرجان القهوة "إكسبو-كافيه 2017"، بنسخته الـ 20 في مدينة مكسيكو سيتي، المكسيك،31 أغسطس 2017
يقوم صانع القهوة المكسيكي بإعداد قهوة تركية مصنوعة داخل وعاء نحاسي على الرمال الساخنة أثناء افتتاح مهرجان القهوة إكسبو-كافيه 2017، بنسخته الـ 20 في مدينة مكسيكو سيتي، المكسيك،31 أغسطس 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2023
© AFP 2023 / Yuri Cortez
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توصل مجموعة من الباحثين من خلال دراسة علمية في جامعة أوريغون في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى حيلة بسيطة وسهلة يمكن القيام بها من أجل تحسين مذاق ونكهة القهوة.
وبحسب الدراسة التي نشرت على موقع "ساينس أليرت"، فإن الحل لأجل تحسين مذاق القهوة هو إضافة القليل من الماء إلى حبوب القهوة قبل طحنها، حيث أن الماء يساعد على تقليل الكهرباء الساكنة التي تنتج عند طحن القهوة، والتي تؤثر سلبا على توزيع الحبيبات والنكهات.

وقال الباحث الكيميائي كريستوفر هندون، أحد مؤلفي الدراسة، إن "الماء يعمل كموصل للشحنات الكهربائية، ويمنع تكون الكتل الصلبة من حبوب القهوة، ما يسمح بطحن أكثر انتظامًا وتجانسًا".

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وينصح هندون محبي القهوة بتجربة إضافة قطرات من الماء إلى حبوب القهوة قبل الطحن، وملاحظة الفرق في الطعم والرائحة.

وأضاف هندون، أنه "لا يوجد قاعدة ثابتة لكمية الماء المناسبة، ولكنه ينصح بالبدء بقطرة واحدة وزيادتها تدريجيا حتى الوصول إلى النتيجة المرغوبة، ويضيف أن الكمية قد تختلف باختلاف نوع القهوة ودرجة التحميص وحجم الطحن".

وقد أثارت الدراسة اهتمام الخبراء في مجال القهوة، الذين أشادوا بالمحاولة العلمية لفهم آلية تأثير الماء على القهوة. وذكر لانس هندريكس، الخبير في القهوة والمؤسس المشارك لشركة "كوفي كولتشر"، أنه قام بتجربة الطريقة المقترحة في الدراسة، ووجد أنها تحسن من طعم القهوة بشكل ملحوظ، وأضاف أنه ينبغي على مستخدمي المطاحن المختلفة تجربة كميات مختلفة من الماء للحصول على أفضل نتيجة.
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ووفقًا للدراسة، فإن إضافة الماء إلى حبوب القهوة قبل الطحن له فائدة أخرى، وهي زيادة الإنتاجية بنسبة 10%، وهذا يعني أنه يمكن الحصول على كمية أكبر من القهوة السائلة من الكمية نفسها من الحبوب، وهذا يمثل ميزة للمقاهي والمطاعم التي تستهلك كميات كبيرة من القهوة يوميًا.

ويشار إلى أن هذه الطريقة ليست جديدة، بل كانت معروفة لدى بعض صانعي القهوة منذ زمن طويل، وكانوا يستخدمونها لمنع تطاير غبار القهوة من المطحنة، ولتنظيف الشفرات من الزيوت والرواسب، لكن الدراسة الحديثة أظهرت أن هذه الطريقة لها تأثير إيجابي على جودة القهوة أيضًا.
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