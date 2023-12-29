https://sputnikarabic.ae/20231229/دراسة-تتوصل-إلى-حيلة-بسيطة-تحسن-من-مذاق-القهوة-1084548061.html

دراسة تتوصل إلى حيلة بسيطة تحسن من مذاق القهوة

دراسة تتوصل إلى حيلة بسيطة تحسن من مذاق القهوة

توصل مجموعة من الباحثين من خلال دراسة علمية في جامعة أوريغون في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى حيلة بسيطة وسهلة يمكن القيام بها من أجل تحسين مذاق ونكهة... 29.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-29T08:29+0000

2023-12-29T08:29+0000

2023-12-29T08:29+0000

مجتمع

علوم

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وبحسب الدراسة التي نشرت على موقع "ساينس أليرت"، فإن الحل لأجل تحسين مذاق القهوة هو إضافة القليل من الماء إلى حبوب القهوة قبل طحنها، حيث أن الماء يساعد على تقليل الكهرباء الساكنة التي تنتج عند طحن القهوة، والتي تؤثر سلبا على توزيع الحبيبات والنكهات.وينصح هندون محبي القهوة بتجربة إضافة قطرات من الماء إلى حبوب القهوة قبل الطحن، وملاحظة الفرق في الطعم والرائحة.وقد أثارت الدراسة اهتمام الخبراء في مجال القهوة، الذين أشادوا بالمحاولة العلمية لفهم آلية تأثير الماء على القهوة. وذكر لانس هندريكس، الخبير في القهوة والمؤسس المشارك لشركة "كوفي كولتشر"، أنه قام بتجربة الطريقة المقترحة في الدراسة، ووجد أنها تحسن من طعم القهوة بشكل ملحوظ، وأضاف أنه ينبغي على مستخدمي المطاحن المختلفة تجربة كميات مختلفة من الماء للحصول على أفضل نتيجة.ويشار إلى أن هذه الطريقة ليست جديدة، بل كانت معروفة لدى بعض صانعي القهوة منذ زمن طويل، وكانوا يستخدمونها لمنع تطاير غبار القهوة من المطحنة، ولتنظيف الشفرات من الزيوت والرواسب، لكن الدراسة الحديثة أظهرت أن هذه الطريقة لها تأثير إيجابي على جودة القهوة أيضًا.

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