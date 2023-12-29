عربي
https://sputnikarabic.ae/20231229/قائد-القوات-البرية-الإسرائيلي-السابق-نعلم-أن-حماس-تبني-الأنفاق-منذ-عام-2004-1084557149.html
القائد السابق للقوات البرية الإسرائيلية: نعلم أن حماس تبني الأنفاق منذ عام 2004
القائد السابق للقوات البرية الإسرائيلية: نعلم أن حماس تبني الأنفاق منذ عام 2004
قال قائد القوات البرية السابق في الجيش الإسرائيلي، الجنرال غاي تسور، اليوم الجمعة، إن بلاده تعلم أن حركة حماس تبني "الأنفاق" منذ عام 2004. 29.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-29T13:55+0000
2023-12-29T14:10+0000
العالم العربي
الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
حركة حماس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/17/1083406789_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3812a52c17ccab3c8f270c268ee068f8.jpg
وأجرت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، مقابلة مع الجنرال غاي تسور، أوضح من خلالها أن إسرائيل علمت منذ العام 2004 أن حركة حماس تقوم بتدشين بنية تحتية وصفها بـ"الضخمة" في قطاع غزة.وأكد غاي تسور أنه "لا توجد تكنولوجيا في العالم قادرة على ذلك"، مضيفا أن "حركة حماس قد رسخت مفهوم الدفاع والهجوم على الأنفاق بالكامل"، على حد قوله.وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء التصعيد الإسرائيلي في القطاع، موضحة في بيان، أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفعت إلى 21507 شهيد و55915 إصابة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".وكانت السلطات الصحية الفلسطينية قد ناشدت مرارا المؤسسات الأممية والدولية إلى إجراء تدخلات عاجلة تضمن توفير الأدوية والوقود اللازم، لإعادة تشغيل المستشفيات أمام حاجة آلاف الجرحى والمرضى.يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231229/الحكومة-الإسرائيلية-تمدد-إقامة-مستوطني-غلاف-غزة-في-الفنادق-حتى-نهاية-يناير-المقبل-1084555849.html
https://sputnikarabic.ae/20231229/مسؤول-إسرائيلي-تفاقم-حالات-المصابين-بصدمات-نفسية-سابقة-1084554876.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/17/1083406789_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_92aeec406a054dbe05e4584cf763b726.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس
العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس

القائد السابق للقوات البرية الإسرائيلية: نعلم أن حماس تبني الأنفاق منذ عام 2004

13:55 GMT 29.12.2023 (تم التحديث: 14:10 GMT 29.12.2023)
© AP Photo / Victor R. Caivanoجندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023.
جندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / Victor R. Caivano
تابعنا عبر
قال قائد القوات البرية السابق في الجيش الإسرائيلي، الجنرال غاي تسور، اليوم الجمعة، إن بلاده تعلم أن حركة حماس تبني "الأنفاق" منذ عام 2004.
وأجرت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، مقابلة مع الجنرال غاي تسور، أوضح من خلالها أن إسرائيل علمت منذ العام 2004 أن حركة حماس تقوم بتدشين بنية تحتية وصفها بـ"الضخمة" في قطاع غزة.
وأكد غاي تسور أنه "لا توجد تكنولوجيا في العالم قادرة على ذلك"، مضيفا أن "حركة حماس قد رسخت مفهوم الدفاع والهجوم على الأنفاق بالكامل"، على حد قوله.
تداعيات القصف الصاروخي لـحماس في عسقلان، غلاف غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2023
الحكومة الإسرائيلية تمدد إقامة مستوطني غلاف غزة في الفنادق حتى نهاية يناير المقبل
13:11 GMT
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء التصعيد الإسرائيلي في القطاع، موضحة في بيان، أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفعت إلى 21507 شهيد و55915 إصابة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".
وكانت السلطات الصحية الفلسطينية قد ناشدت مرارا المؤسسات الأممية والدولية إلى إجراء تدخلات عاجلة تضمن توفير الأدوية والوقود اللازم، لإعادة تشغيل المستشفيات أمام حاجة آلاف الجرحى والمرضى.
يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
الوضع في عسقلان، غلاف قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2023
مسؤول إسرائيلي: تفاقم حالات المصابين بصدمات نفسية سابقة
12:46 GMT
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:31 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. 84 يوما من القصف الإسرائيلي العنيف.. صور وفيديو11:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала