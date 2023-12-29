https://sputnikarabic.ae/20231229/قائد-القوات-البرية-الإسرائيلي-السابق-نعلم-أن-حماس-تبني-الأنفاق-منذ-عام-2004-1084557149.html

القائد السابق للقوات البرية الإسرائيلية: نعلم أن حماس تبني الأنفاق منذ عام 2004

القائد السابق للقوات البرية الإسرائيلية: نعلم أن حماس تبني الأنفاق منذ عام 2004

قال قائد القوات البرية السابق في الجيش الإسرائيلي، الجنرال غاي تسور، اليوم الجمعة، إن بلاده تعلم أن حركة حماس تبني "الأنفاق" منذ عام 2004. 29.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-29T13:55+0000

2023-12-29T13:55+0000

2023-12-29T14:10+0000

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وأجرت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، مقابلة مع الجنرال غاي تسور، أوضح من خلالها أن إسرائيل علمت منذ العام 2004 أن حركة حماس تقوم بتدشين بنية تحتية وصفها بـ"الضخمة" في قطاع غزة.وأكد غاي تسور أنه "لا توجد تكنولوجيا في العالم قادرة على ذلك"، مضيفا أن "حركة حماس قد رسخت مفهوم الدفاع والهجوم على الأنفاق بالكامل"، على حد قوله.وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء التصعيد الإسرائيلي في القطاع، موضحة في بيان، أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفعت إلى 21507 شهيد و55915 إصابة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".وكانت السلطات الصحية الفلسطينية قد ناشدت مرارا المؤسسات الأممية والدولية إلى إجراء تدخلات عاجلة تضمن توفير الأدوية والوقود اللازم، لإعادة تشغيل المستشفيات أمام حاجة آلاف الجرحى والمرضى.يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

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العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس