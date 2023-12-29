https://sputnikarabic.ae/20231229/وزير-المال-الإسرائيلي-يرفض-طلب-بايدن-بالإفراج-عن-أموال-الضرائب-الفلسطينية-1084552750.html
وزير المال الإسرائيلي يرفض طلب بايدن بالإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية
وزير المال الإسرائيلي يرفض طلب بايدن بالإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية
أعلن وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الجمعة، رفضه طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية. 29.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-29T10:58+0000
2023-12-29T10:58+0000
2023-12-29T10:58+0000
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وقال سموتريتش عبر حسابه الرسمي في موقع "إكس": "لدينا الكثير من الاحترام للولايات المتحدة... أفضل حليف لنا في العالم... وللرئيس بايدن، وهو صديق حقيقي لإسرائيل".وأضاف الوزير الإسرئيلي: "لكننا لن نضع مصيرنا أبدا في أيدي الأجانب".وفي وقت سابق اليوم، أجرى بايدن اتصالاً هاتفيًا مع نتنياهو وطالبه من خلاله بالإفراج الفوري عن الضرائب الفلسطينية التي قررت تل أبيب تجميدها، وذلك في مكالمة وصفت بـ"الصعبة".وأمس الخميس، أفادت تقارير نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن بايدن يشعر بإحباط متزايد من قرار إسرائيل حجب أموال الضرائب في أعقاب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، ودفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى حل المشكلة.يشار إلى أن إسرائيل تقوم بجمع عائدات الضرائب الشهرية، وتحوّل هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية، لكنها امتنعت بشكل متزايد عن بعض الأموال بسبب قضايا مختلفة، وعلى رأسها دفع الرواتب لمن تقول إنه "للمدانين بالإرهاب وعائلات الإرهابيين المقتولين".وزعمت إسرائيل أن الأموال يمكن أن تصل إلى "حماس" بينما هي في حالة حرب معها.
https://sputnikarabic.ae/20231229/إعلام-بايدن-يطالب-نتنياهو-بإعادة-أموال-الضرائب-الفلسطينية-المجمدة-1084550147.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
وزير المال الإسرائيلي يرفض طلب بايدن بالإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية
أعلن وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الجمعة، رفضه طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية.
وقال سموتريتش
عبر حسابه الرسمي في موقع "إكس": "لدينا الكثير من الاحترام للولايات المتحدة... أفضل حليف لنا في العالم... وللرئيس بايدن، وهو صديق حقيقي لإسرائيل".
وأضاف الوزير الإسرئيلي: "لكننا لن نضع مصيرنا أبدا في أيدي الأجانب".
وتابع: "طالما أنني وزير المال، فلن يذهب شيكل واحد إلى الإرهابيين النازيين في غزة"، حسب قوله.
وفي وقت سابق اليوم، أجرى بايدن
اتصالاً هاتفيًا مع نتنياهو وطالبه من خلاله بالإفراج الفوري عن الضرائب الفلسطينية التي قررت تل أبيب تجميدها، وذلك في مكالمة وصفت بـ"الصعبة".
وأمس الخميس، أفادت تقارير نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن بايدن يشعر بإحباط متزايد من قرار إسرائيل حجب أموال الضرائب في أعقاب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، ودفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى حل المشكلة.
يشار إلى أن إسرائيل تقوم بجمع عائدات الضرائب الشهرية، وتحوّل هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية، لكنها امتنعت بشكل متزايد عن بعض الأموال بسبب قضايا مختلفة، وعلى رأسها دفع الرواتب لمن تقول إنه "للمدانين بالإرهاب وعائلات الإرهابيين المقتولين".
وزعمت إسرائيل
أن الأموال يمكن أن تصل إلى "حماس" بينما هي في حالة حرب معها.