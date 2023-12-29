https://sputnikarabic.ae/20231229/50-ضربة-روسية-تكتيكية-تستهدف-مطارات-ومنشآت-استراتيجية-أوكرانية-خلال-أسبوع-1084554177.html
50 ضربة روسية تكتيكية تستهدف مطارات ومنشآت استراتيجية أوكرانية خلال أسبوع
50 ضربة روسية تكتيكية تستهدف مطارات ومنشآت استراتيجية أوكرانية خلال أسبوع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في ملخّص لمسار العملية الخاصة، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية نفذت أكثر من 50 ضربة على المنشآت العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية،... 29.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-29T12:04+0000
2023-12-29T12:04+0000
2023-12-29T12:45+0000
روسيا
العالم
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وأوضحت الدفاع في بيانها: "في الفترة من 23 ديسمبر إلى 29 ديسمبر، نفذت القوات المسلحة الروسية 50 ضربة ضخمة بأسلحة دقيقة وطائرات دون طيار على أهداف المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للمطارات العسكرية والترسانات، وكذلك مواقع تخزين ذخيرة المدفعية والقوارب المسيرة والأسلحة والوقود للمعدات العسكرية".وأشارت الدفاع إلى أن الجيش هاجم مواقع وحدات القوات المسلحة الأوكرانية وتشكيلات القوميين والمرتزقة الأجانب.وفي وقت لاحق، أعلن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، عن هجوم على المنشآت العسكرية والصناعية والبنية التحتية.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن الهجوم الأول ردا على الهجوم الإرهابي على جسر القرم وهجمات أخرى على البنية التحتية المدنية في روسيا.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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https://sputnikarabic.ae/20231229/استسلام-أكثر-من-40-مقاتلا-أوكرانيا-خلال-أسبوع-1084553562.html
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روسيا, العالم
50 ضربة روسية تكتيكية تستهدف مطارات ومنشآت استراتيجية أوكرانية خلال أسبوع
12:04 GMT 29.12.2023 (تم التحديث: 12:45 GMT 29.12.2023)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في ملخّص لمسار العملية الخاصة، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية نفذت أكثر من 50 ضربة على المنشآت العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك المطارات والترسانة العسكرية.
وأوضحت الدفاع في بيانها: "في الفترة من 23 ديسمبر إلى 29 ديسمبر، نفذت القوات المسلحة الروسية 50 ضربة ضخمة بأسلحة دقيقة وطائرات دون طيار على أهداف المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للمطارات العسكرية والترسانات، وكذلك مواقع تخزين ذخيرة المدفعية والقوارب المسيرة والأسلحة والوقود للمعدات العسكرية".
وأشارت الدفاع إلى أن الجيش هاجم مواقع وحدات القوات المسلحة الأوكرانية وتشكيلات القوميين والمرتزقة الأجانب.
وتحدثت وسائل الإعلام الأوكرانية عن انفجارات في العديد من المدن، بما في ذلك كييف ودنيبروبتروفسك وخاركوف ولفوف، بالإضافة إلى ذلك، سمعت أصوات الانفجارات في منطقة خميلنيتسكي وأوديسا وكونوتوب في مقاطعة سومي.
وفي وقت لاحق، أعلن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، عن هجوم على المنشآت العسكرية والصناعية والبنية التحتية.
ويهاجم الجيش الروسي بانتظام منشآت صناعة الدفاع والإدارة العسكرية والاتصالات والطاقة في أوكرانيا منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن الهجوم الأول ردا على الهجوم الإرهابي على جسر القرم وهجمات أخرى على البنية التحتية المدنية في روسيا.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.