https://sputnikarabic.ae/20231229/50-ضربة-روسية-تكتيكية-تستهدف-مطارات-ومنشآت-استراتيجية-أوكرانية-خلال-أسبوع-1084554177.html

50 ضربة روسية تكتيكية تستهدف مطارات ومنشآت استراتيجية أوكرانية خلال أسبوع

50 ضربة روسية تكتيكية تستهدف مطارات ومنشآت استراتيجية أوكرانية خلال أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في ملخّص لمسار العملية الخاصة، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية نفذت أكثر من 50 ضربة على المنشآت العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية،... 29.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-29T12:04+0000

2023-12-29T12:04+0000

2023-12-29T12:45+0000

روسيا

العالم

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وأوضحت الدفاع في بيانها: "في الفترة من 23 ديسمبر إلى 29 ديسمبر، نفذت القوات المسلحة الروسية 50 ضربة ضخمة بأسلحة دقيقة وطائرات دون طيار على أهداف المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للمطارات العسكرية والترسانات، وكذلك مواقع تخزين ذخيرة المدفعية والقوارب المسيرة والأسلحة والوقود للمعدات العسكرية".وأشارت الدفاع إلى أن الجيش هاجم مواقع وحدات القوات المسلحة الأوكرانية وتشكيلات القوميين والمرتزقة الأجانب.وفي وقت لاحق، أعلن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، عن هجوم على المنشآت العسكرية والصناعية والبنية التحتية.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن الهجوم الأول ردا على الهجوم الإرهابي على جسر القرم وهجمات أخرى على البنية التحتية المدنية في روسيا.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

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