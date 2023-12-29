عربي
https://sputnikarabic.ae/20231229/50-ضربة-روسية-تكتيكية-تستهدف-مطارات-ومنشآت-استراتيجية-أوكرانية-خلال-أسبوع-1084554177.html
50 ضربة روسية تكتيكية تستهدف مطارات ومنشآت استراتيجية أوكرانية خلال أسبوع
50 ضربة روسية تكتيكية تستهدف مطارات ومنشآت استراتيجية أوكرانية خلال أسبوع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في ملخّص لمسار العملية الخاصة، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية نفذت أكثر من 50 ضربة على المنشآت العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية،... 29.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-29T12:04+0000
2023-12-29T12:45+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101645/23/1016452303_0:114:2200:1352_1920x0_80_0_0_df10bf774de1d67a941e412d3e518bd0.jpg
وأوضحت الدفاع في بيانها: "في الفترة من 23 ديسمبر إلى 29 ديسمبر، نفذت القوات المسلحة الروسية 50 ضربة ضخمة بأسلحة دقيقة وطائرات دون طيار على أهداف المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للمطارات العسكرية والترسانات، وكذلك مواقع تخزين ذخيرة المدفعية والقوارب المسيرة والأسلحة والوقود للمعدات العسكرية".وأشارت الدفاع إلى أن الجيش هاجم مواقع وحدات القوات المسلحة الأوكرانية وتشكيلات القوميين والمرتزقة الأجانب.وفي وقت لاحق، أعلن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، عن هجوم على المنشآت العسكرية والصناعية والبنية التحتية.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن الهجوم الأول ردا على الهجوم الإرهابي على جسر القرم وهجمات أخرى على البنية التحتية المدنية في روسيا.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231229/القوات-الروسية-تسقط-10-مقاتلات-ومروحيتين-أوكرانيتين-خلال-أسبوع-1084553649.html
https://sputnikarabic.ae/20231229/استسلام-أكثر-من-40-مقاتلا-أوكرانيا-خلال-أسبوع-1084553562.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101645/23/1016452303_124:0:2077:1465_1920x0_80_0_0_665a01754993c075d1806b5ef8abde60.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

50 ضربة روسية تكتيكية تستهدف مطارات ومنشآت استراتيجية أوكرانية خلال أسبوع

12:04 GMT 29.12.2023 (تم التحديث: 12:45 GMT 29.12.2023)
© وزارة الدفاع الروسية / الانتقال إلى بنك الصورقصف مواقع الإرهابيين في سوريا
قصف مواقع الإرهابيين في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2023
© وزارة الدفاع الروسية
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في ملخّص لمسار العملية الخاصة، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية نفذت أكثر من 50 ضربة على المنشآت العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك المطارات والترسانة العسكرية.
وأوضحت الدفاع في بيانها: "في الفترة من 23 ديسمبر إلى 29 ديسمبر، نفذت القوات المسلحة الروسية 50 ضربة ضخمة بأسلحة دقيقة وطائرات دون طيار على أهداف المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للمطارات العسكرية والترسانات، وكذلك مواقع تخزين ذخيرة المدفعية والقوارب المسيرة والأسلحة والوقود للمعدات العسكرية".
وأشارت الدفاع إلى أن الجيش هاجم مواقع وحدات القوات المسلحة الأوكرانية وتشكيلات القوميين والمرتزقة الأجانب.

وتحدثت وسائل الإعلام الأوكرانية عن انفجارات في العديد من المدن، بما في ذلك كييف ودنيبروبتروفسك وخاركوف ولفوف، بالإضافة إلى ذلك، سمعت أصوات الانفجارات في منطقة خميلنيتسكي وأوديسا وكونوتوب في مقاطعة سومي.

وفي وقت لاحق، أعلن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، عن هجوم على المنشآت العسكرية والصناعية والبنية التحتية.
طائرة حربية روسية من طراز سو - 34 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط 10 مقاتلات ومروحيتين أوكرانيتين خلال أسبوع
11:28 GMT

ويهاجم الجيش الروسي بانتظام منشآت صناعة الدفاع والإدارة العسكرية والاتصالات والطاقة في أوكرانيا منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن الهجوم الأول ردا على الهجوم الإرهابي على جسر القرم وهجمات أخرى على البنية التحتية المدنية في روسيا.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
جنود من الجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في لوغانسك، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
استسلام أكثر من 40 مقاتلا أوكرانيا خلال أسبوع
11:20 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. 84 يوما من القصف الإسرائيلي العنيف.. صور وفيديو11:10 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала