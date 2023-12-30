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https://sputnikarabic.ae/20231230/آر-بي---50-نظام-حرب-إلكترونية-روسي-مضاد-للطائرات-المسيرة-1084583883.html
"آر بي - 50".. نظام حرب إلكترونية روسي مضاد للطائرات المسيرة
"آر بي - 50".. نظام حرب إلكترونية روسي مضاد للطائرات المسيرة
تمتلك روسيا قدرات هائلة في مجال الحرب الإلكترونية تشمل أنظمة مختلفة كل منها يقوم بدور محدد لمواجهة التهديدات المعادية ومنها الأنظمة الخاصة بمكافحة الطائرات... 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T18:10+0000
2023-12-30T18:10+0000
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ويصنف نظام "آر بي - 50 4 إيه - إي" ضمن وسائل الحرب الإلكترونية المصممة لمكافحة الطائرات المسيرة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن هذه الأنظمة تستخدم الموجات الإلكترونية وموجات الراديو في التصدي للطائرات المسيرة والاستحواذ عليها في المدى القصير والمتوسط.مكونات النظامولفت الموقع إلى أن هذا النظام مصمم للاتصال بالأقمار الصناعية واستخدام أنظمة الملاحة العالمية المختلفة حتى يحقق أكبر قدرة من الدقة والكفاءة في رصد الأهداف.وبفضل هذا النظام يمكن رصد الطائرات المسيرة المختلفة وتحديد منصات التحكم الأرضية الخاصة بها عن طريق تتبع قنوات الاتصال الخاصة بها.
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن

"آر بي - 50".. نظام حرب إلكترونية روسي مضاد للطائرات المسيرة

18:10 GMT 30.12.2023
© Sputnik . Denis Abramov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة حرب إلكترونية
منظومة حرب إلكترونية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
© Sputnik . Denis Abramov
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تمتلك روسيا قدرات هائلة في مجال الحرب الإلكترونية تشمل أنظمة مختلفة كل منها يقوم بدور محدد لمواجهة التهديدات المعادية ومنها الأنظمة الخاصة بمكافحة الطائرات المسيرة.
ويصنف نظام "آر بي - 50 4 إيه - إي" ضمن وسائل الحرب الإلكترونية المصممة لمكافحة الطائرات المسيرة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
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ولفت الموقع إلى أن هذه الأنظمة تستخدم الموجات الإلكترونية وموجات الراديو في التصدي للطائرات المسيرة والاستحواذ عليها في المدى القصير والمتوسط.

مكونات النظام

محطة تحكم أرضية تعمل عن بعد.
محطة بث محمولة.
محطة رصد.
طائرات مسيرة طراز "أورلان - 10" و"أورلان - 30".
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ولفت الموقع إلى أن هذا النظام مصمم للاتصال بالأقمار الصناعية واستخدام أنظمة الملاحة العالمية المختلفة حتى يحقق أكبر قدرة من الدقة والكفاءة في رصد الأهداف.
وبفضل هذا النظام يمكن رصد الطائرات المسيرة المختلفة وتحديد منصات التحكم الأرضية الخاصة بها عن طريق تتبع قنوات الاتصال الخاصة بها.
© Sputnik"غرانات"... طائرات مسيرة روسية متعددة المهام
غرانات... طائرات مسيرة روسية متعددة المهام - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
"غرانات"... طائرات مسيرة روسية متعددة المهام
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