عربي
https://sputnikarabic.ae/20231230/أدرعي-الجيش-الإسرائيلي-استعد-جيدا-لحرب-الشوارع-الدائرة-حاليا--1084570259.html
أدرعي: الجيش الإسرائيلي استعد جيدا لحرب الشوارع الدائرة حاليا
أدرعي: الجيش الإسرائيلي استعد جيدا لحرب الشوارع الدائرة حاليا
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن الجيش استعد جيدا لحرب الشوارع الدائرة حاليا وتدرب جيدا عليها، ولكنه أكد في الوقت نفسه، أنه يدفع ثمنا باهظا... 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T09:40+0000
2023-12-30T09:40+0000
طوفان الأقصى
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
حركة حماس
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104307/50/1043075022_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_cafb11dff830acc5e8e9609ca4c3542e.jpg
وحسب وكالة "أنباء العالم العربي"، أضاف: "خسائرنا كانت متوقعة، لكن في نفس الوقت نقول إننا أنجزنا مهامنا... وسنمضي في تنفيذ خطتنا".وكشف أدرعي أن إجمالي عدد القتلى الذين سقطوا في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بلغ 501 قتيل حتى الخميس الماضي.وأشار إلى أن "الجيش يستخدم طرقا متنوعة وابتكارية للقتال داخل الأنفاق، لكن عندما يتم وضع مختطفين إسرائيليين داخل الأنفاق فهذا يمثل تحديا".وأفاد بأن "هناك انخفاضا ملحوظا في عدد الصواريخ التي تطلق من غزة باتجاه إسرائيل، لأن القدرات الصاروخية لدى حماس تعرضت لضربات قوية جدا".يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231230/إدارة-بايدن-توافق-على-صفقة-أسلحة-لإسرائيل-دون-مراجعة-الكونغرس-1084567734.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104307/50/1043075022_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_40bdeb51732b5a81030d85aa38a1ad86.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
طوفان الأقصى, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار

أدرعي: الجيش الإسرائيلي استعد جيدا لحرب الشوارع الدائرة حاليا

09:40 GMT 30.12.2023
© Photo / avichay adraeeأفيخاي أدرعي
أفيخاي أدرعي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
© Photo / avichay adraee
تابعنا عبر
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن الجيش استعد جيدا لحرب الشوارع الدائرة حاليا وتدرب جيدا عليها، ولكنه أكد في الوقت نفسه، أنه يدفع ثمنا باهظا في حربه على قطاع غزة.
وحسب وكالة "أنباء العالم العربي"، أضاف: "خسائرنا كانت متوقعة، لكن في نفس الوقت نقول إننا أنجزنا مهامنا... وسنمضي في تنفيذ خطتنا".
وكشف أدرعي أن إجمالي عدد القتلى الذين سقطوا في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بلغ 501 قتيل حتى الخميس الماضي.
وأشار إلى أن "الجيش يستخدم طرقا متنوعة وابتكارية للقتال داخل الأنفاق، لكن عندما يتم وضع مختطفين إسرائيليين داخل الأنفاق فهذا يمثل تحديا".
وأوضح أدرعي أن الجيش الإسرائيلي "استعد جيدا لحرب الشوارع الدائرة حاليا، وتدرب جيدا على هذا النوع من الحروب".
وأفاد بأن "هناك انخفاضا ملحوظا في عدد الصواريخ التي تطلق من غزة باتجاه إسرائيل، لأن القدرات الصاروخية لدى حماس تعرضت لضربات قوية جدا".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرحب بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، لدى وصوله مطار بن غوريون في تل أبيب، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
إدارة بايدن توافق على صفقة أسلحة لإسرائيل دون مراجعة الكونغرس
07:33 GMT
يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:38 GMTПалестинцы, бегущие с севера, идут по дороге Салахеддин в районе Зейтун на южной окраине города Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تخطط لتهجير عدد كبير من الفلسطينيين إلى مصر.. صور وفيديو06:42 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала