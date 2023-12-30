https://sputnikarabic.ae/20231230/أشياء-يجب-الحذر-منها-عند-أخذ-صورة-رنين-مغناطيسي-1084572858.html

أشياء يجب الحذر منها عند أخذ صورة رنين مغناطيسي

أشياء يجب الحذر منها عند أخذ صورة رنين مغناطيسي

على الرغم من القصص المذكورة لبعض الحوادث التي حصلت خلال إجراء فحص التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، فإن التصوير بالرنين المغناطيسي هو آلة تشخيصية ثورية لها... 30.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-30T11:16+0000

2023-12-30T11:16+0000

2023-12-30T11:16+0000

مجتمع

علوم

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وتتيح التعديلات الإضافية للتصوير بالرنين المغناطيسي، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، للأطباء والباحثين النظر في نشاط الدماغ ومراقبة كيفية تقدم الأمراض، مثل مرض الزهايمر. كما أنها تساعد الباحثين على اكتشاف أدوية جديدة.هذه ليست المرة الأولى في عام 2023، التي يتم فيها التعرض لإصابة بسلاح ناري في ماسح التصوير بالرنين المغناطيسي. وفي فبراير/شباط، توفي محامٍ في البرازيل بعد أن انفجرت البندقية التي كانت مثبتة في حزام خصره في بطنه.يتمتع التصوير بالرنين المغناطيسي بتاريخ طويل، بشكل أو بآخر، يعود تاريخه إلى ثلاثينيات القرن العشرين. أدت سنوات عديدة من الدراسة والتكيف إلى إجراء أول فحص للمريض في عام 1977.على الرغم من أنها آمنة، إلا أن هناك بعض المخاوف لدى المرضى بشأن الضوضاء التي تصدرها الآلات (يتم تقديم سدادات الأذن)، والتي يمكن أن تصل إلى 100 ديسيبل. ويكافح بعض الأشخاص الذين يعانون من رهاب الأماكن المغلقة من أجل تحمل فترات طويلة في الآلة.يتم تحفيز البروتونات (الجزيئات دون الذرية) التي تشكل كل عنصر في الجسم (والكون)، ما يؤدي إلى خروجها من حالتها الطبيعية المريحة.أحد أكبر المخاطر المتعلقة بالتصوير بالرنين المغناطيسي يأتي من المغناطيسات القوية بشكل لا يصدق والتي يتم استخدامها لأنها ليست انتقائية في الأشياء التي تعمل عليها.يمكنهم سحب الأجسام المعدنية من أي مكان في الغرفة، كما رأينا في حوادث الأسلحة النارية المذكورة سابقًا، أو إلحاق الضرر عن طريق تسخين العناصر أثناء وجودها داخل الجسم أو ضده، ما يسبب الحرق.كان الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة تنظيم ضربات القلب أو غيرها من الأجهزة الإلكترونية المزروعة معرضين بشكل خاص لخطر الأذى. ومع ذلك، فقد تم وضع إجراءات خاصة لدعم الأشخاص الذين يتم فحصهم بهذه الأجهزة المزروعة. كما أن النماذج الأحدث لا تحتوي على معادن حديدية، أي المعادن التي يمكن جذبها بواسطة المغناطيس لأنها تحتوي على الحديد.وهناك خطر آخر يتمثل في تكوين ما يسمى "حلقة الأنسجة"، حيث يكون جزء من الجسم على اتصال بجزء آخر ما يخلق حلقة تسخن الأنسجة إلى درجة الاحتراق.تشمل الأمثلة تلامس أجزاء من أعلى الفخذ مع بعضها البعض، وتقارب اليدين معًا، ونقاط أخرى تتلامس فيها قطعة من الجلد مع أخرى. هذه الحالات غير شائعة ولكن يتم تخفيفها عن طريق جعل الأشخاص يستلقون في أوضاع معينة لضمان إجراء فحص آمن.يمكن أن تنزاح هذه القطع الصغيرة من المعدن أو تلتوي لتتماشى مع المجال المغناطيسي أثناء فحص التصوير بالرنين المغناطيسي، ما يؤدي إلى نزيف في العين وألم مبرح والعمى.وبحسب مجلة "sciencealert" العلمية، فإنه في المرة المقبلة التي تجري فيها فحصًا بالرنين المغناطيسي، عندما يسأل طاقم العمل السريري ما يبدو وكأنه أسئلة بريئة ومباشرة، أجب بأمانة. وأخبرهم عن أي شيء تعتقد أنه قد يكون ذا صلة، مهما كان تافهًا، فقط لتكون بأمان.

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