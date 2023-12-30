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https://sputnikarabic.ae/20231230/إسرائيل-تحقق-في-قتل-70-فلسطينيا-دون-قصد-بسبب-استخدام-سلاح-غير-مناسب-1084570951.html
إسرائيل تحقق في قتل 70 فلسطينيا "دون قصد" بسبب استخدام "سلاح غير مناسب"
إسرائيل تحقق في قتل 70 فلسطينيا "دون قصد" بسبب استخدام "سلاح غير مناسب"
أقر مسؤول أمني إسرائيلي بأن الغارات التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة ليلة الأحد الماضي، وأدت إلى مقتل 70 فلسطينيا استخدم فيها سلاح... 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T10:12+0000
2023-12-30T10:12+0000
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المسؤول الأمني الذي لم تسمه، قوله إن "سلاح الجو الإسرائيلي فتح تحقيقا في الحادث".وأضاف المسؤول: "الضربة تسببت بقتل العشرات من المدنيين وإلحاق أضرار جسيمة بالمباني المجاورة لهدف الهجوم".وحسب المسؤول الأمني الإسرائيلي، كان من الممكن تجنب هذه الخسائر الفادحة إذا تم تكييف الأسلحة مع الهجوم.يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231230/أدرعي-الجيش-الإسرائيلي-استعد-جيدا-لحرب-الشوارع-الدائرة-حاليا--1084570259.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار

إسرائيل تحقق في قتل 70 فلسطينيا "دون قصد" بسبب استخدام "سلاح غير مناسب"

10:12 GMT 30.12.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIBأطفال فلسطينيون يبكون على عائلتهم التي قُتلت في قصف إسرائيلي على رفح في جنوب قطاع غزة
أطفال فلسطينيون يبكون على عائلتهم التي قُتلت في قصف إسرائيلي على رفح في جنوب قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIB
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أقر مسؤول أمني إسرائيلي بأن الغارات التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة ليلة الأحد الماضي، وأدت إلى مقتل 70 فلسطينيا استخدم فيها سلاح غير مناسب.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المسؤول الأمني الذي لم تسمه، قوله إن "سلاح الجو الإسرائيلي فتح تحقيقا في الحادث".
وأضاف المسؤول: "الضربة تسببت بقتل العشرات من المدنيين وإلحاق أضرار جسيمة بالمباني المجاورة لهدف الهجوم".

وتابع: "كجزء من التحقيق، تبين أن نوع الأسلحة لا يتناسب مع طبيعة الهجوم، ما أدى إلى حدوث أضرار جانبية واسعة النطاق".

وحسب المسؤول الأمني الإسرائيلي، كان من الممكن تجنب هذه الخسائر الفادحة إذا تم تكييف الأسلحة مع الهجوم.
أفيخاي أدرعي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
أدرعي: الجيش الإسرائيلي استعد جيدا لحرب الشوارع الدائرة حاليا
09:40 GMT
يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
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