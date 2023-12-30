https://sputnikarabic.ae/20231230/إصابة-جندي-إسرائيلي-إثر-عملية-دهس-في-الخليل-جنوبي-الضفة-الغربية-فيديو-1084576672.html
إصابة جندي إسرائيلي إثر عملية دهس في الخليل جنوبي الضفة الغربية... فيديو
إصابة جندي إسرائيلي إثر عملية دهس في الخليل جنوبي الضفة الغربية... فيديو
أصيب أحد جنود الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم السبت، بجروح إثر عملية دهس بالقرب من مخيم الفوار جنوبي مدينة الخليل في الضفة الغربية، وتم قتل المنفذ. 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T13:48+0000
2023-12-30T13:48+0000
2023-12-30T13:48+0000
طوفان الأقصى
أخبار الضفة الغربية
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1c/1068362189_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_a527ddfd15872e304e5ae0077b8636a5.jpg
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "جنديا أصيب بجروح في عملية دهس بالقرب من مخيم الفوار في الخليل وتم تحييد المنفذ".وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن "سيارة حاولت دهس مجموعة من الجنود لكن أحد الجنود أطلق النار وقتل سائقها".وأوضحت الإذاعة أن "أحد الجنود أصيب بجراح متوسطة، وتم نقله إلى مستشفى في بئر السبع".وأمس الجمعة، أعلنت إسرائيل، عن إصابة 4 إسرائيليين في عملية دهس، قرب مستوطنة عتنائيل جنوبي الضفة الغربية.وأكدت السلطات الإسرائيلية أنه تم إطلاق النار على منفذ العملية، وقتله.ويوم الخميس، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، حسب صحيفة "هاآرتس"، أن إسرائيليين، جندي وحارس أمن مدني، أصيبا بجراح طعن قرب حاجز المزمورية الأمني، جنوبي مدينة القدس.وتواصل إسرائيل قصف قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما تسبب في مقتل أكثر من 21 ألف شخص وإصابة ما يزيد عن 55 ألفا آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231229/إصابة-4-إسرائيليين-إثر-عملية-دهس-في-الضفة-الغربية-ومقتل-المنفذ-صور-1084556012.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1c/1068362189_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_c1ae66d88c18e4b13a607d67ba86532a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
إصابة جندي إسرائيلي إثر عملية دهس في الخليل جنوبي الضفة الغربية... فيديو
أصيب أحد جنود الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم السبت، بجروح إثر عملية دهس بالقرب من مخيم الفوار جنوبي مدينة الخليل في الضفة الغربية، وتم قتل المنفذ.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "جنديا أصيب بجروح في عملية دهس بالقرب من مخيم الفوار في الخليل وتم تحييد المنفذ".
وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن "سيارة حاولت دهس مجموعة من الجنود لكن أحد الجنود أطلق النار وقتل سائقها".
وأوضحت الإذاعة أن "أحد الجنود أصيب بجراح متوسطة، وتم نقله إلى مستشفى في بئر السبع".
وأمس الجمعة، أعلنت إسرائيل، عن إصابة 4 إسرائيليين في عملية دهس
، قرب مستوطنة عتنائيل جنوبي الضفة الغربية.
وأكدت السلطات الإسرائيلية أنه تم إطلاق النار على منفذ العملية، وقتله.
ويوم الخميس، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، حسب صحيفة
"هاآرتس"، أن إسرائيليين، جندي وحارس أمن مدني، أصيبا بجراح طعن قرب حاجز المزمورية الأمني، جنوبي مدينة القدس.
وتواصل إسرائيل قصف قطاع غزة
، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما تسبب في مقتل أكثر من 21 ألف شخص وإصابة ما يزيد عن 55 ألفا آخرين.