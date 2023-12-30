https://sputnikarabic.ae/20231230/إعلام-مجلس-الحرب-الإسرائيلي-يبحث-مقترحا-قطريا-لتبادل-الأسرى-بين-إسرائيل-وحماس-1084566575.html

إعلام: مجلس الحرب الإسرائيلي يبحث مقترحا قطريا لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

إعلام: مجلس الحرب الإسرائيلي يبحث مقترحا قطريا لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الحكومة الإسرائيلية تبحث مقترحا قطريا لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس. 30.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-30T04:43+0000

2023-12-30T04:43+0000

2023-12-30T04:43+0000

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القدس - سبوتنيك. وقالت القناة الـ 12 الإسرائيلية، إن مجلس الحرب الإسرائيلي بحث بالأمس مقترحا قطريا لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس. موضحة أن "المقترح القطري ينص على الإفراج عن أربعين إلى خمسين أسيرا إسرائيليا، مقابل وقف إطلاق نار يمتد لشهر كامل".وذكرت القناة أن "إسرائيل وحماس لم يردا على المقترح بعد وأن الطريق ما زال طويلا لتحقيق انفراجة في هذا السياق، لكن الوضع يبدو أفضل من ذي قبل عندما توقفت جهود الوساطة".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة وعلى رأسها كتائب القسام التابعة لـحماس، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ديسمبر الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي امتدت بالمجمل، لـ7 أيام.

https://sputnikarabic.ae/20231230/حزب-الله-يستهدف-8-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-في-جنوب-لبنان-فيديو-1084565282.html

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أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, أخبار قطر اليوم