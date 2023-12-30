https://sputnikarabic.ae/20231230/إعلام-مجلس-الحرب-الإسرائيلي-يبحث-مقترحا-قطريا-لتبادل-الأسرى-بين-إسرائيل-وحماس-1084566575.html
إعلام: مجلس الحرب الإسرائيلي يبحث مقترحا قطريا لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس
إعلام: مجلس الحرب الإسرائيلي يبحث مقترحا قطريا لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الحكومة الإسرائيلية تبحث مقترحا قطريا لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس. 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T04:43+0000
2023-12-30T04:43+0000
2023-12-30T04:43+0000
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
العالم
أخبار قطر اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1e/1082636640_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b021604683163704fa0273c4a04a7ab0.jpg
القدس - سبوتنيك. وقالت القناة الـ 12 الإسرائيلية، إن مجلس الحرب الإسرائيلي بحث بالأمس مقترحا قطريا لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس. موضحة أن "المقترح القطري ينص على الإفراج عن أربعين إلى خمسين أسيرا إسرائيليا، مقابل وقف إطلاق نار يمتد لشهر كامل".وذكرت القناة أن "إسرائيل وحماس لم يردا على المقترح بعد وأن الطريق ما زال طويلا لتحقيق انفراجة في هذا السياق، لكن الوضع يبدو أفضل من ذي قبل عندما توقفت جهود الوساطة".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة وعلى رأسها كتائب القسام التابعة لـحماس، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ديسمبر الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي امتدت بالمجمل، لـ7 أيام.
https://sputnikarabic.ae/20231230/حزب-الله-يستهدف-8-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-في-جنوب-لبنان-فيديو-1084565282.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1e/1082636640_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_e82c5e18c7ce9de31b8e70f4f3850dea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, أخبار قطر اليوم
أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, أخبار قطر اليوم
إعلام: مجلس الحرب الإسرائيلي يبحث مقترحا قطريا لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الحكومة الإسرائيلية تبحث مقترحا قطريا لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.
القدس - سبوتنيك. وقالت القناة الـ 12 الإسرائيلية، إن مجلس الحرب الإسرائيلي بحث بالأمس مقترحا قطريا لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس. موضحة أن "المقترح القطري ينص على الإفراج
عن أربعين إلى خمسين أسيرا إسرائيليا، مقابل وقف إطلاق نار يمتد لشهر كامل".
وذكرت القناة أن "هناك مرحلة ثانية تبدو أكثر تعقيدا ولم يكشف عن تفاصيلها بعد، لكنها تتضمن بحسب التقديرات دعوة لتسوية انسحاب إسرائيل من قطاع غزة".
وذكرت القناة أن "إسرائيل وحماس لم يردا على المقترح بعد وأن الطريق ما زال طويلا لتحقيق انفراجة في هذا السياق، لكن الوضع يبدو أفضل من ذي قبل عندما توقفت جهود الوساطة".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة وعلى رأسها كتائب القسام التابعة لـحماس، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ديسمبر الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي امتدت بالمجمل، لـ7 أيام.