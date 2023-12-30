عربي
https://sputnikarabic.ae/20231230/إعلام-مجلس-الحرب-الإسرائيلي-يبحث-مقترحا-قطريا-لتبادل-الأسرى-بين-إسرائيل-وحماس-1084566575.html
إعلام: مجلس الحرب الإسرائيلي يبحث مقترحا قطريا لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس
إعلام: مجلس الحرب الإسرائيلي يبحث مقترحا قطريا لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الحكومة الإسرائيلية تبحث مقترحا قطريا لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس. 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T04:43+0000
2023-12-30T04:43+0000
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
العالم
أخبار قطر اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1e/1082636640_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b021604683163704fa0273c4a04a7ab0.jpg
القدس - سبوتنيك. وقالت القناة الـ 12 الإسرائيلية، إن مجلس الحرب الإسرائيلي بحث بالأمس مقترحا قطريا لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس. موضحة أن "المقترح القطري ينص على الإفراج عن أربعين إلى خمسين أسيرا إسرائيليا، مقابل وقف إطلاق نار يمتد لشهر كامل".وذكرت القناة أن "إسرائيل وحماس لم يردا على المقترح بعد وأن الطريق ما زال طويلا لتحقيق انفراجة في هذا السياق، لكن الوضع يبدو أفضل من ذي قبل عندما توقفت جهود الوساطة".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة وعلى رأسها كتائب القسام التابعة لـحماس، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ديسمبر الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي امتدت بالمجمل، لـ7 أيام.
https://sputnikarabic.ae/20231230/حزب-الله-يستهدف-8-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-في-جنوب-لبنان-فيديو-1084565282.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1e/1082636640_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_e82c5e18c7ce9de31b8e70f4f3850dea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, أخبار قطر اليوم
أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, أخبار قطر اليوم

إعلام: مجلس الحرب الإسرائيلي يبحث مقترحا قطريا لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

04:43 GMT 30.12.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTANوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTAN
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الحكومة الإسرائيلية تبحث مقترحا قطريا لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.
القدس - سبوتنيك. وقالت القناة الـ 12 الإسرائيلية، إن مجلس الحرب الإسرائيلي بحث بالأمس مقترحا قطريا لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس. موضحة أن "المقترح القطري ينص على الإفراج عن أربعين إلى خمسين أسيرا إسرائيليا، مقابل وقف إطلاق نار يمتد لشهر كامل".
وذكرت القناة أن "هناك مرحلة ثانية تبدو أكثر تعقيدا ولم يكشف عن تفاصيلها بعد، لكنها تتضمن بحسب التقديرات دعوة لتسوية انسحاب إسرائيل من قطاع غزة".
وذكرت القناة أن "إسرائيل وحماس لم يردا على المقترح بعد وأن الطريق ما زال طويلا لتحقيق انفراجة في هذا السياق، لكن الوضع يبدو أفضل من ذي قبل عندما توقفت جهود الوساطة".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
"حزب الله" يستهدف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.. فيديو
00:02 GMT
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة وعلى رأسها كتائب القسام التابعة لـحماس، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ديسمبر الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي امتدت بالمجمل، لـ7 أيام.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. نتنياهو يمنع رئيسي الموساد والشاباك من المشاركة في اجتماع أمني حساس00:38 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:02 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. 84 يوما من القصف الإسرائيلي العنيف.. صور وفيديوأمس, 11:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала