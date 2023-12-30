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https://sputnikarabic.ae/20231230/الأمم-المتحدة-حول-قصف-كييف-بيلغورود-الهجمات-على-البنية-التحتية-والمدنيين-غير-مقبولة--1084585258.html
الأمم المتحدة حول قصف كييف بيلغورود: الهجمات على البنية التحتية والمدنيين غير مقبولة
الأمم المتحدة حول قصف كييف بيلغورود: الهجمات على البنية التحتية والمدنيين غير مقبولة
صرح مكتب الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، مساء اليوم السبت، أن الهجمات على البنية التحتية المدنية والمدنيين تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، وهي... 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T18:57+0000
2023-12-30T19:25+0000
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وقال مكتب الممثل الرسمي للأمين العام للأمم لوكالة "سبوتنيك" تعليقا على قصف كييف مدينة بيلغورود الروسية: "الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية تنتهك القانون الإنساني الدولي، وهي غير مقبولة ويجب أن تتوقف على الفور".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن الجيش الأوكراني قصف وسط مدينة بيلغورود، وبحسب وزارة الطوارئ الروسية، ووزارة الدفاع الروسية، قُتل 12 شخصًا بالغًا وطفلان، وأصيب 108 أشخاص آخرون.وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف حاول شن ضربة عشوائية بذخائر عنقودية محظورة في قصف مدينة بيلغورود الروسية.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اليوم، حاول نظام كييف شن ضربة عشوائية مشتركة على مدينة بيلغورود بصاروخين من طراز "فيلكا" مزودين بذخائر عنقودية محظورة، بالإضافة إلى صواريخ "فامبير" تشيكية الصنع".وقي السياق نفسه، صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن بريطانيا وأمريكا تقفان وراء قصف القوات الأوكرانية مدينة بيلغورود، والذي أودى بحياة 14 شخصًا.وتتعرض مقاطعة بيلغورود للقصف بانتظام من قبل أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير 2022، مع استمرار هجمات نظام كييف المتكررة وبشكل خاص على المناطق الحدودية شيبيكينو وغرايفورون، فيما ترد عليها القوات الروسية بضربات تسفر يومياً عن مقتل العشرات من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، مؤكدة السير بالعملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها كافة.
https://sputnikarabic.ae/20231230/الخارجية-الروسية-بريطانيا-وأمريكا-تقفان-وراء-الهجوم-على-بيلغورود-1084583143.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة حول قصف كييف بيلغورود: الهجمات على البنية التحتية والمدنيين غير مقبولة

18:57 GMT 30.12.2023 (تم التحديث: 19:25 GMT 30.12.2023)
© AP Photo / Ted Shaffreyعلم الأمم المتحدة
علم الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
© AP Photo / Ted Shaffrey
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صرح مكتب الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، مساء اليوم السبت، أن الهجمات على البنية التحتية المدنية والمدنيين تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، وهي غير مقبولة.
وقال مكتب الممثل الرسمي للأمين العام للأمم لوكالة "سبوتنيك" تعليقا على قصف كييف مدينة بيلغورود الروسية: "الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية تنتهك القانون الإنساني الدولي، وهي غير مقبولة ويجب أن تتوقف على الفور".

وأضاف: "بالطبع يجب إدانتها (الضربات الأوكرانية على المناطق السكنية في مدينة بيلغورود)".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن الجيش الأوكراني قصف وسط مدينة بيلغورود، وبحسب وزارة الطوارئ الروسية، ووزارة الدفاع الروسية، قُتل 12 شخصًا بالغًا وطفلان، وأصيب 108 أشخاص آخرون.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
الخارجية الروسية: بريطانيا وأمريكا تقفان وراء الهجوم على بيلغورود
17:18 GMT
وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف حاول شن ضربة عشوائية بذخائر عنقودية محظورة في قصف مدينة بيلغورود الروسية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اليوم، حاول نظام كييف شن ضربة عشوائية مشتركة على مدينة بيلغورود بصاروخين من طراز "فيلكا" مزودين بذخائر عنقودية محظورة، بالإضافة إلى صواريخ "فامبير" تشيكية الصنع".
وقي السياق نفسه، صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن بريطانيا وأمريكا تقفان وراء قصف القوات الأوكرانية مدينة بيلغورود، والذي أودى بحياة 14 شخصًا.
وتتعرض مقاطعة بيلغورود للقصف بانتظام من قبل أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير 2022، مع استمرار هجمات نظام كييف المتكررة وبشكل خاص على المناطق الحدودية شيبيكينو وغرايفورون، فيما ترد عليها القوات الروسية بضربات تسفر يومياً عن مقتل العشرات من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، مؤكدة السير بالعملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها كافة.
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