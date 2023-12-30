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https://sputnikarabic.ae/20231230/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-القضاء-على-30-عنصرا-من-حماس-في-غزة-بضربة-جوية-1084568209.html
الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على 30 عنصرا من "حماس" في غزة بضربة جوية
الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على 30 عنصرا من "حماس" في غزة بضربة جوية
أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل نحو 30 عنصرًا من حركة "حماس" في غزة، بالإضافة إلى استهداف العديد من المباني العسكرية والبنى التحتية بواسطة سلاح الجو. 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T07:49+0000
2023-12-30T07:49+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكر الجيش، في بيان، اليوم السبت: "يواصل الجيش الإسرائيلي القتال في أراضي قطاع غزة".وأضاف: "تم استهداف مبانٍ عسكرية والعديد من البنى التحتية الإرهابية من الجو، بالإضافة إلى قتل نحو 30 إرهابيًا في منطقة مدينة غزة في أقل من يوم واحد".وتابع: "خلال إحدى العمليات في الشجاعية شمالي قطاع غزة، تمكن مقاتلون من كتيبة التجميع 414 من التعرف على خلية إرهابية تعمل بالقرب منهم وإرهابي مسلح بقذيفة آر بي جي". وأوضح أن "طائرة تابعة لسلاح الجو هاجمت الخلية وقضت عليها".يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفًا متواصلاً على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
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طوفان الأقصى, إسرائيل, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على 30 عنصرا من "حماس" في غزة بضربة جوية

07:49 GMT 30.12.2023
© AP Photo / Israel Defense Forcesقوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
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أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل نحو 30 عنصرًا من حركة "حماس" في غزة، بالإضافة إلى استهداف العديد من المباني العسكرية والبنى التحتية بواسطة سلاح الجو.
القاهرة - سبوتنيك. وذكر الجيش، في بيان، اليوم السبت: "يواصل الجيش الإسرائيلي القتال في أراضي قطاع غزة".
وأضاف: "تم استهداف مبانٍ عسكرية والعديد من البنى التحتية الإرهابية من الجو، بالإضافة إلى قتل نحو 30 إرهابيًا في منطقة مدينة غزة في أقل من يوم واحد".
وتابع: "خلال إحدى العمليات في الشجاعية شمالي قطاع غزة، تمكن مقاتلون من كتيبة التجميع 414 من التعرف على خلية إرهابية تعمل بالقرب منهم وإرهابي مسلح بقذيفة آر بي جي".
وأوضح أن "طائرة تابعة لسلاح الجو هاجمت الخلية وقضت عليها".
جندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2023
القائد السابق للقوات البرية الإسرائيلية: نعلم أن حماس تبني الأنفاق منذ عام 2004
أمس, 13:55 GMT
يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفًا متواصلاً على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
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