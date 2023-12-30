عربي
https://sputnikarabic.ae/20231230/الجيش-الإسرائيلي-431-جنديا-يعالجون-حاليا-في-المستشفيات-44-منهم-بحالة-خطيرة--1084577727.html
الجيش الإسرائيلي: 431 جنديا يعالجون حاليا في المستشفيات 44 منهم بحالة خطيرة
الجيش الإسرائيلي: 431 جنديا يعالجون حاليا في المستشفيات 44 منهم بحالة خطيرة
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إن 431 جنديا يتلقون العلاج في المستشفيات من أصل 2180 أصيبوا في صفوفه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي. 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T14:35+0000
2023-12-30T14:35+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
قطاع غزة
حركة حماس
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/02/1082743170_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_b8ea89133666fa1f563b8768f4019a52.jpg
وذكر الجيش الإسرائيلي في معطيات نقلتها صحيفة "هآرتس" العبرية أن 431 جنديا يتلقون العلاج حاليا في المستشفى، من بينهم 44 جنديا في حالة خطيرة، و258 جنديا في حالة متوسطة، و129 جنديا في حالة طفيفة.وأضاف أنه منذ بداية الحرب، أصيب 2180 جنديا، ومنذ بداية العملية البرية في قطاع غزة أصيب 936 جنديا.وبلغت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب 502 قتيلا، من بينهم 168 ضابطا وجنديا قتلوا في المعارك البرية داخل قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر الماضي.يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231230/لواء-النخبة-الإسرائيلي-يقر-بفقدان-48-جنديا-في-حرب-غزة-بينهم-قائد-كتيبة-1084575132.html
إسرائيل
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/02/1082743170_104:0:1013:682_1920x0_80_0_0_a9120f21909b3f37f5613da2a363361f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن

الجيش الإسرائيلي: 431 جنديا يعالجون حاليا في المستشفيات 44 منهم بحالة خطيرة

14:35 GMT 30.12.2023
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
تابعنا عبر
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إن 431 جنديا يتلقون العلاج في المستشفيات من أصل 2180 أصيبوا في صفوفه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي.
وذكر الجيش الإسرائيلي في معطيات نقلتها صحيفة "هآرتس" العبرية أن 431 جنديا يتلقون العلاج حاليا في المستشفى، من بينهم 44 جنديا في حالة خطيرة، و258 جنديا في حالة متوسطة، و129 جنديا في حالة طفيفة.
وأضاف أنه منذ بداية الحرب، أصيب 2180 جنديا، ومنذ بداية العملية البرية في قطاع غزة أصيب 936 جنديا.
وبلغت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب 502 قتيلا، من بينهم 168 ضابطا وجنديا قتلوا في المعارك البرية داخل قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر الماضي.
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
لواء "النخبة" الإسرائيلي يقر بفقدان 48 جنديا في حرب غزة بينهم قائد كتيبة
12:38 GMT
يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:40 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. قوات "النخبة" الإسرائيلية تفقد 48 جنديا في غزة.. صور وفيديو13:46 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала