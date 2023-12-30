https://sputnikarabic.ae/20231230/الجيش-الإسرائيلي-431-جنديا-يعالجون-حاليا-في-المستشفيات-44-منهم-بحالة-خطيرة--1084577727.html

الجيش الإسرائيلي: 431 جنديا يعالجون حاليا في المستشفيات 44 منهم بحالة خطيرة

الجيش الإسرائيلي: 431 جنديا يعالجون حاليا في المستشفيات 44 منهم بحالة خطيرة

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إن 431 جنديا يتلقون العلاج في المستشفيات من أصل 2180 أصيبوا في صفوفه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي. 30.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-30T14:35+0000

2023-12-30T14:35+0000

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وذكر الجيش الإسرائيلي في معطيات نقلتها صحيفة "هآرتس" العبرية أن 431 جنديا يتلقون العلاج حاليا في المستشفى، من بينهم 44 جنديا في حالة خطيرة، و258 جنديا في حالة متوسطة، و129 جنديا في حالة طفيفة.وأضاف أنه منذ بداية الحرب، أصيب 2180 جنديا، ومنذ بداية العملية البرية في قطاع غزة أصيب 936 جنديا.وبلغت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب 502 قتيلا، من بينهم 168 ضابطا وجنديا قتلوا في المعارك البرية داخل قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر الماضي.يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231230/لواء-النخبة-الإسرائيلي-يقر-بفقدان-48-جنديا-في-حرب-غزة-بينهم-قائد-كتيبة-1084575132.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن