https://sputnikarabic.ae/20231230/الجيش-الروسي-يقدم-هدايا-الأعياد-للأطفال-الأيتام-شرقي-سوريا-1084587345.html

الجيش الروسي يقدم هدايا الأعياد للأطفال الأيتام شرقي سوريا

الجيش الروسي يقدم هدايا الأعياد للأطفال الأيتام شرقي سوريا

أفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة، اليوم السبت، بأن القوات الروسية العاملة في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، قدمت هدايا للأطفال الأيتام والأطفال الذين... 30.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-30T20:47+0000

2023-12-30T20:47+0000

2023-12-30T20:47+0000

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وأوضح مراسل "سبوتنيك"، بأن مدرعات الشرطة العسكرية الروسية، نقلت عبر قاعدتها في مدينة القامشلي، مجموعة من الهدايا بمناسبة الأعياد ورأس السنة الجديدة ووزعتها على 27 طفلاً يتيماً من دار "الرحمة" لرعاية الأيتام في مدينة القامشلي وضواحيها، إضافة لمجموعة من الأطفال الذين أنهوا دراسة اللغة الروسية.وأبدى اللواء الروسي، سيرغي، من قاعدة حميميم الروسية، سعادته الكبيرة في هذا التكريم الذي يأتي في بداية العام الجديد وغمرة الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد، متمنياً أن يعم السلام جميع ربوع أراضي سوريا، التي يرتبط جيشها مع الجيش الروسي بعلاقة أخوية تاريخية، خصوصاً في حربهما المشتركة ضد الإرهاب والنازية الجديدة.وبيّن المقدم فيكتور، من القوات الروسية في تصريح لـ"سبوتنيك"، أنه مع اقتراب رأس السنة الميلادية الجديدة قامت القوات الروسية اليوم بتوزيع عدد من الهدايا على الأطفال في القامشلي لإدخال السعادة والفرح لقلوب الأطفال في سوريا، متمنياً أن تحمل السنة الجديدة للشعب السوري السلام والاستقرار، وأكد المقدم أن الجيش الروسي والجيش السوري سيعملون جاهدين من أجل إعادة الأمن والاستقرار لسوريا والقضاء على الإرهاب ومحاربته بكل أشكاله.وفي السياق نفسه، أشارت مديرة دار الرحمة لرعاية الأيتام، انتصار محمد العلي، في تصريح لــ"سبوتنيك" إلى أن هذه اللفتة الكريمة التي قامت بها القوات الروسية المتواجدة في القامشلي اليوم، أدخلت من خلالها الفرحة والسرور لقلوب الأطفال وهذا دليل واضح على الرسالة الإنسانية التي تسعى إليها القوات الروسية المتواجدة في سوريا وهي دليل على قوة العلاقات السورية الروسية.وكانت القوات الروسية، قد وزعت قبل أيام، 750 سلة غذائية وطحين على مجموعة من الأسر الفقيرة في مدينة الحسكة، كما تم توزيع أحذية وملابس شتوية على سكان قرية طرطب وقرطاسية تعليمية لـ63 طالب وطالبة من أبناء قرية ملوك سراي في ريف مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة، في مدرستهم الريفية، تضمنت دفاتر وأقلام وحقائب وأدوات دراسية متنوعة، كما وزعت أيضًا 300 سلة غذائية وقدمت مساعدات طبية لأهالي قرية العويجة في ريف القامشلي الجنوبي.وكان مركز القوات الروسية في مدينة القامشلي، قد وزع دفعات من المساعدات الإغاثية وقدم الفحوصات الطبية لمجموعة كبيرة من سكان القرى في ريف المدينة، على مدى السنوات والأشهر الماضية.

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