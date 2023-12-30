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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231230/الدفاعات-الجوية-الروسية-تعترض-صواريخ-بذخائر-عنقودية-أوكرانية-فوق-بيلغورود-1084581551.html
الدفاعات الجوية الروسية تعترض صواريخ بذخائر عنقودية أوكرانية فوق بيلغورود
الدفاعات الجوية الروسية تعترض صواريخ بذخائر عنقودية أوكرانية فوق بيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن نظام كييف حاول شن ضربة عشوائية بذخائر عنقودية محظورة في قصف مدينة بيلغورود الروسية. 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T16:20+0000
2023-12-30T16:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اليوم، حاول نظام كييف شن ضربة عشوائية مشتركة على مدينة بيلغورود بصاروخين من طراز "فيلكا" مزودين بذخائر عنقودية محظورة، بالإضافة إلى صواريخ "فامبير" تشيكية الصنع".وأشار البيان إلى أنه بسبب شظايا القذائف العنقودية، توفي 12 شخصا وطفلين حتى الآن، وأصيب 108 آخرين.ولفت البيان إلى أن نظام كييف يحاول بهذه الجريمة التي ارتكبها صرف الانتباه عن الهزائم في الجبهة، وكذلك استفزازنا للرد بمثل هذه الأعمال.وأضاف البيان: "نؤكد أن القوات الروسية تعمل فقط على المنشآت العسكرية والبنية التحتية ذات الصلة المباشرة، وسوف نستمر في التصرف على هذا النحو، وهذه الجريمة لن تمر دون عقاب".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن الجيش الأوكراني قصف وسط مدينة بيلغورود، ما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة أشخاص آخرين.وتتعرض مقاطعة بيلغورود للقصف بانتظام من قبل أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير 2022، مع استمرار هجمات نظام كييف المتكررة وبشكل خاص على المناطق الحدودية شيبيكينو وغرايفورون، فيما ترد عليها القوات الروسية بضربات تسفر يومياً عن مقتل العشرات من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، مؤكدة السير بالعملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها كافة.
https://sputnikarabic.ae/20231230/بوتين-يوجه-بإرسال-فريق-من-وزارتي-الصحة-والطوارئ-الروسيتين-إلى-بيلغورود-بعد-استهدافها-1084578061.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاعات الجوية الروسية تعترض صواريخ بذخائر عنقودية أوكرانية فوق بيلغورود

16:20 GMT 30.12.2023
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن نظام كييف حاول شن ضربة عشوائية بذخائر عنقودية محظورة في قصف مدينة بيلغورود الروسية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اليوم، حاول نظام كييف شن ضربة عشوائية مشتركة على مدينة بيلغورود بصاروخين من طراز "فيلكا" مزودين بذخائر عنقودية محظورة، بالإضافة إلى صواريخ "فامبير" تشيكية الصنع".

وأكد البيان أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صواريخ "فيلكا" ومعظم صواريخ "فامبير".

وأشار البيان إلى أنه بسبب شظايا القذائف العنقودية، توفي 12 شخصا وطفلين حتى الآن، وأصيب 108 آخرين.
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ولفت البيان إلى أن نظام كييف يحاول بهذه الجريمة التي ارتكبها صرف الانتباه عن الهزائم في الجبهة، وكذلك استفزازنا للرد بمثل هذه الأعمال.
وأضاف البيان: "نؤكد أن القوات الروسية تعمل فقط على المنشآت العسكرية والبنية التحتية ذات الصلة المباشرة، وسوف نستمر في التصرف على هذا النحو، وهذه الجريمة لن تمر دون عقاب".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن الجيش الأوكراني قصف وسط مدينة بيلغورود، ما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة أشخاص آخرين.
وتتعرض مقاطعة بيلغورود للقصف بانتظام من قبل أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير 2022، مع استمرار هجمات نظام كييف المتكررة وبشكل خاص على المناطق الحدودية شيبيكينو وغرايفورون، فيما ترد عليها القوات الروسية بضربات تسفر يومياً عن مقتل العشرات من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، مؤكدة السير بالعملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها كافة.
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