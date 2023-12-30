https://sputnikarabic.ae/20231230/الدفاع-الروسية-تدمير-32-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-4-مقاطعات-في-البلاد-1084566347.html

الدفاع الروسية: تدمير 32 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 4 مقاطعات في البلاد

الدفاع الروسية: تدمير 32 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 4 مقاطعات في البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، تدمير 32 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بريانسك، وأوريول، وكورسك، وموسكو. 30.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-30T04:26+0000

2023-12-30T04:26+0000

2023-12-30T04:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أنه "خلال الليلة الماضية أُحبطت محاولات لنظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 32 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بريانسك، وأوريول، وكورسك، وموسكو.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20231228/القوات-الروسية-تحبط-عددا-من-الهجمات-الأكرانية-وتكبد-كييف-خسائر-كبيرة-في-العتاد-والسلاح-1084525090.html

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