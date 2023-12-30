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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231230/الدفاع-الروسية-تدمير-32-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-4-مقاطعات-في-البلاد-1084566347.html
الدفاع الروسية: تدمير 32 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 4 مقاطعات في البلاد
الدفاع الروسية: تدمير 32 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 4 مقاطعات في البلاد
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، تدمير 32 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بريانسك، وأوريول، وكورسك، وموسكو. 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T04:26+0000
2023-12-30T04:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أنه "خلال الليلة الماضية أُحبطت محاولات لنظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 32 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بريانسك، وأوريول، وكورسك، وموسكو.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231228/القوات-الروسية-تحبط-عددا-من-الهجمات-الأكرانية-وتكبد-كييف-خسائر-كبيرة-في-العتاد-والسلاح-1084525090.html
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روسيا

الدفاع الروسية: تدمير 32 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 4 مقاطعات في البلاد

04:26 GMT 30.12.2023 (تم التحديث: 04:36 GMT 30.12.2023)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، تدمير 32 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بريانسك، وأوريول، وكورسك، وموسكو.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أنه "خلال الليلة الماضية أُحبطت محاولات لنظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".
وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 32 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بريانسك، وأوريول، وكورسك، وموسكو.
إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحبط عددا من الهجمات الأوكرانية وتكبد كييف خسائر كبيرة في العتاد والسلاح
28 ديسمبر, 12:19 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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