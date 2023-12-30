https://sputnikarabic.ae/20231230/القسام-تنشر-مشاهد-لاستهداف-آليات-إسرائيلية-من-مسافة-صفر-فيديو-1084583693.html
"القسام" تنشر مشاهد لاستهداف آليات إسرائيلية من "مسافة صفر"... فيديو
"القسام" تنشر مشاهد لاستهداف آليات إسرائيلية من "مسافة صفر"... فيديو
نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد جديدة تظهر استهداف مقاتليها آليات إسرائيلية من "مسافة صفر". 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T18:02+0000
2023-12-30T18:02+0000
2023-12-30T18:02+0000
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وتظهر اللقطات قيام أحد عناصر "القسام" بخروجه من فتحة في الأرض ووضع عبوة "شواظ" على الدبابة الإسرائيلية من "مسافة صفر" وتدميرها.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت "كتائب القسام" مقتل أكثر من 20 جنديًا إسرائيليًا.وقالت "القسام" في بيان لها على "تلغرام": "مجاهدو القسام يشتبكون مع القوات الخاصة الصهيونية المتوغلة في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة ويوقعون أكثر من 20 جنديًا بين قتيل وجريح".وفي بيان لاحق، قالت "القسام": "كتائب القسام تستهدف 8 دبابات صهيونية بقذائف "الياسين 105" في حيي التفاح والدرج بمدينة غزة"وأضافت في بيان آخر: "تمكن مجاهدو القسام من إيقاع قوة راجلة تحصنت داخل مبنى في حي التفاح والدرج بكمين محكم وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231230/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-ضابط-ومجند-وإصابة-4-بجراح-خطيرة-1084582920.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
طوفان الأقصى, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
"القسام" تنشر مشاهد لاستهداف آليات إسرائيلية من "مسافة صفر"... فيديو
نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد جديدة تظهر استهداف مقاتليها آليات إسرائيلية من "مسافة صفر".
وتظهر اللقطات قيام أحد عناصر "القسام" بخروجه من فتحة في الأرض ووضع عبوة "شواظ" على الدبابة الإسرائيلية من "مسافة صفر" وتدميرها.
وأوضحت مشاهد أخرى كيف تقوم عناصر "القسام" باستهداف جرافة أتت لسحب الدبابة التي كانت قد استهدفت من قبل.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت "كتائب القسام" مقتل أكثر من 20 جنديًا إسرائيليًا.
وقالت "القسام" في بيان لها على "تلغرام": "مجاهدو القسام يشتبكون مع القوات الخاصة الصهيونية المتوغلة في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة ويوقعون أكثر من 20 جنديًا بين قتيل وجريح".
وفي بيان لاحق، قالت "القسام": "كتائب القسام تستهدف 8 دبابات صهيونية بقذائف "الياسين 105" في حيي التفاح والدرج بمدينة غزة"
وأضافت في بيان آخر: "تمكن مجاهدو القسام من إيقاع قوة راجلة تحصنت داخل مبنى في حي التفاح والدرج بكمين محكم وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة
، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.