https://sputnikarabic.ae/20231230/القوات-الروسية-تدمر-زورقا-أوكرانيا-في-البحر-الأسود-1084568816.html
القوات الروسية تدمر زورقا أوكرانيا في البحر الأسود
القوات الروسية تدمر زورقا أوكرانيا في البحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، أن أسطول البحر الأسود رصد ودمر زورقًا أوكرانيًا مسيرًا، في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود. 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T08:10+0000
2023-12-30T08:10+0000
2023-12-30T08:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت الوزارة في بيان لها: "رصدت وحدة تابعة لأسطول البحر الأسود، صباح اليوم، زورقًا مسيرًا تابعًا للبحرية الأوكرانية، في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود ودمرته".وأضاف البيان أن "الزورق كان متجهًا نحو شبه جزيرة القرم".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط / فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231125/خبير-عسكري-يكشف-عن-مكاسب-روسيا-بعد-سيطرتها-على-زورق-أوكراني-مسير-1083464010.html
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روسيا
القوات الروسية تدمر زورقا أوكرانيا في البحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، أن أسطول البحر الأسود رصد ودمر زورقًا أوكرانيًا مسيرًا، في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.
وذكرت الوزارة في بيان لها: "رصدت وحدة تابعة لأسطول البحر الأسود، صباح اليوم، زورقًا مسيرًا تابعًا للبحرية الأوكرانية، في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود ودمرته".
وأضاف البيان أن "الزورق كان متجهًا نحو شبه جزيرة القرم".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط / فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.