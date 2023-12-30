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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231230/القوات-الروسية-تدمر-زورقا-أوكرانيا-في-البحر-الأسود-1084568816.html
القوات الروسية تدمر زورقا أوكرانيا في البحر الأسود
القوات الروسية تدمر زورقا أوكرانيا في البحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، أن أسطول البحر الأسود رصد ودمر زورقًا أوكرانيًا مسيرًا، في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود. 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T08:10+0000
2023-12-30T08:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت الوزارة في بيان لها: "رصدت وحدة تابعة لأسطول البحر الأسود، صباح اليوم، زورقًا مسيرًا تابعًا للبحرية الأوكرانية، في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود ودمرته".وأضاف البيان أن "الزورق كان متجهًا نحو شبه جزيرة القرم".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط / فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231125/خبير-عسكري-يكشف-عن-مكاسب-روسيا-بعد-سيطرتها-على-زورق-أوكراني-مسير-1083464010.html
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روسيا
روسيا

القوات الروسية تدمر زورقا أوكرانيا في البحر الأسود

08:10 GMT 30.12.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورسفينة من أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية في بروفة العرض العسكري بمناسبة يوم البحرية في سيفاستوبول، شبه جزيرة القرم، 24 يوليو 2020
سفينة من أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية في بروفة العرض العسكري بمناسبة يوم البحرية في سيفاستوبول، شبه جزيرة القرم، 24 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، أن أسطول البحر الأسود رصد ودمر زورقًا أوكرانيًا مسيرًا، في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.
وذكرت الوزارة في بيان لها: "رصدت وحدة تابعة لأسطول البحر الأسود، صباح اليوم، زورقًا مسيرًا تابعًا للبحرية الأوكرانية، في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود ودمرته".
قوات الهندسة العسكرية التابعين لمنطقة جنوب روسيا يرممون البنى التحتية في منطقة خيرسون، أوكرانيا أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري يكشف عن مكاسب روسيا بعد سيطرتها على زورق أوكراني مسير
25 نوفمبر, 09:04 GMT
وأضاف البيان أن "الزورق كان متجهًا نحو شبه جزيرة القرم".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط / فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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