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القوات الروسية تستهدف 3 ألوية أوكرانية خلال 24 ساعة
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231230/القوات-الروسية-تستهدف-3-ألوية-أوكرانية-خلال-24-ساعة--1084573852.html
القوات الروسية تستهدف 3 ألوية أوكرانية خلال 24 ساعة
القوات الروسية تستهدف 3 ألوية أوكرانية خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية دمرت 3 ألوية أوكرانية في مقاطعة زابوروجيه ضمن نطاق العملية العكسرية الخاصة. 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T11:41+0000
2023-12-30T11:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه زابوروجيه، استهدفت مجموعة من القوات الروسية، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، القوى العاملة والمعدات للألوية الآلية الـ"33" والـ"65" والـ"117" التابعين للقوات الأوكرانية في منطقة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه".وأكد البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 15 صاروخًا من طراز"هيمارس" و"أولخا"، و3 صواريخ من طراز "هارم" مضادة للرادارات، وتم تدمير 35 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة.وأضاف البيان: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، استهدفت مجموعة قوات "فوستوك" بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، القوى العاملة والمعدات للألوية الهجومية الآلية الـ72 والـ79 التابعة للقوات الأوكرانية، وكذلك لواء الدفاع الجوي الـ128 في مناطق أوغليدار ونوفوميخيلوفكا وفوديان في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 115 جنديا، ومركبتين قتاليتين للمشاة، و3 مركبات، بالإضافة إلى محطة حرب إلكترونية.وبلغت الخسائر الإجمالية للعدو على هذا الاتجاه نحو 350 جنديا، وناقلتين جند، و6 مركبات بيك آب، وخلال القتال المضاد للبطارية، تم تدمير مدفع "إم 777" ومدفع "إم 109 بالادين".
https://sputnikarabic.ae/20231230/القوات-الروسية-تضرب-مطارا-استراتيجيا-وأهدافا-في-118-منطقة-أوكرانية-1084573711.html
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روسيا
روسيا

القوات الروسية تستهدف 3 ألوية أوكرانية خلال 24 ساعة

11:41 GMT 30.12.2023 (تم التحديث: 11:59 GMT 30.12.2023)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية دمرت 3 ألوية أوكرانية في مقاطعة زابوروجيه ضمن نطاق العملية العكسرية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه زابوروجيه، استهدفت مجموعة من القوات الروسية، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، القوى العاملة والمعدات للألوية الآلية الـ"33" والـ"65" والـ"117" التابعين للقوات الأوكرانية في منطقة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه".
وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 20 جنديا، و3 شاحنات صغيرة.
وأكد البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 15 صاروخًا من طراز"هيمارس" و"أولخا"، و3 صواريخ من طراز "هارم" مضادة للرادارات، وتم تدمير 35 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة.
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وأضاف البيان: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، استهدفت مجموعة قوات "فوستوك" بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، القوى العاملة والمعدات للألوية الهجومية الآلية الـ72 والـ79 التابعة للقوات الأوكرانية، وكذلك لواء الدفاع الجوي الـ128 في مناطق أوغليدار ونوفوميخيلوفكا وفوديان في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 115 جنديا، ومركبتين قتاليتين للمشاة، و3 مركبات، بالإضافة إلى محطة حرب إلكترونية.

وتابع البيان: "على اتجاه دونيتسك، صدت وحدات مجموعة قوات "الجنوب" بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، هجومين للقوات الأوكرانية في مناطق شومي ومارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبلغت الخسائر الإجمالية للعدو على هذا الاتجاه نحو 350 جنديا، وناقلتين جند، و6 مركبات بيك آب، وخلال القتال المضاد للبطارية، تم تدمير مدفع "إم 777" ومدفع "إم 109 بالادين".
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