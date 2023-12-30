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القوات الروسية تستهدف 3 ألوية أوكرانية خلال 24 ساعة
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231230/القوات-الروسية-تضرب-مطارا-استراتيجيا-وأهدافا-في-118-منطقة-أوكرانية-1084573711.html
القوات الروسية تضرب مطارا استراتيجيا وأهدافا في 118 منطقة أوكرانية
القوات الروسية تضرب مطارا استراتيجيا وأهدافا في 118 منطقة أوكرانية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية دمرت مناطق تخزين الوقود ومواد التشحيم والأسلحة الصاروخية والمدفعية في مطار ستاروكونستانتينوف. 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T11:32+0000
2023-12-30T11:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيانها: "تم استهداف مواقع تخزين الوقود ومواد التشحيم والأسلحة الصاروخية والمدفعية في مطار ستاروكونستانتينوف في مقاطعة خميلنيتسكي، وفي منطقة تشيرنوباييفكا في مقاطعة خيرسون، وكذلك أفراد العدو والمعدات العسكرية في 118 منطقة".وبحسب البيان، فإن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 20 عسكريًا وثلاث شاحنات صغيرة".وقالت الدفاع: "في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من مجموعة القوات "الغرب"، بدعم من طيران الجيش والمدفعية، ست هجمات لمجموعات هجومية من الألوية الهجومية الجبلية 14، 30، 57 الآلية، 25 المحمولة جوًا، لواء الهجوم الجبلي العاشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكويفي في جمهورية لوغانسك الشعبية".وقالت الدفاغ في بيانها: "في اتجاه كراسني ليمان، صدت وحدات من المجموعة "المركزية" هجومًا شنته مفرزة هجومية من اللواء الخامس للحرس الوطني الأوكراني، شمال قرية غريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وهزمت القوة البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة غابات سيريبريانسكي، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 100 عسكري، بالإضافة إلى ثلاث مركبات قتالية مدرعة".
https://sputnikarabic.ae/20231230/القوات-الروسية-تدمر-زورقا-أوكرانيا-في-البحر-الأسود-1084568816.html
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روسيا
روسيا

القوات الروسية تضرب مطارا استراتيجيا وأهدافا في 118 منطقة أوكرانية

11:32 GMT 30.12.2023 (تم التحديث: 11:48 GMT 30.12.2023)
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورمناورات الطيران الحربي الروسي في منطقة جنوب غرب روسيا - الجيش الروسي، إطلاق صاروخ "فيخر - 1" من مروحية "كا - 52"
مناورات الطيران الحربي الروسي في منطقة جنوب غرب روسيا - الجيش الروسي، إطلاق صاروخ فيخر - 1 من مروحية كا - 52 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية دمرت مناطق تخزين الوقود ومواد التشحيم والأسلحة الصاروخية والمدفعية في مطار ستاروكونستانتينوف.
وقالت الدفاع في بيانها: "تم استهداف مواقع تخزين الوقود ومواد التشحيم والأسلحة الصاروخية والمدفعية في مطار ستاروكونستانتينوف في مقاطعة خميلنيتسكي، وفي منطقة تشيرنوباييفكا في مقاطعة خيرسون، وكذلك أفراد العدو والمعدات العسكرية في 118 منطقة".

وأضاف البيان: "في اتجاه زابوروجيه، هزمت وحدات من مجموعة القوات الروسية، بضربات جوية ونيران مدفعية، القوة البشرية ومعدات الألوية الآلية 33 و65 و117 للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه".

وبحسب البيان، فإن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 20 عسكريًا وثلاث شاحنات صغيرة".

وتابع البيان: "في اتجاه خيرسون، ونتيجة تحركات القوات الروسية وقصف مدفعي وغارات جوية، بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 25 عسكريًا وست آليات".

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العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر زورقا أوكرانيا في البحر الأسود
08:10 GMT
وقالت الدفاع: "في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من مجموعة القوات "الغرب"، بدعم من طيران الجيش والمدفعية، ست هجمات لمجموعات هجومية من الألوية الهجومية الجبلية 14، 30، 57 الآلية، 25 المحمولة جوًا، لواء الهجوم الجبلي العاشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكويفي في جمهورية لوغانسك الشعبية".

وبحسب البيان، فإن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه بلغت ما يصل إلى 50 عسكريًا ومركبتي قتال مشاة وسيارتين".

وقالت الدفاغ في بيانها: "في اتجاه كراسني ليمان، صدت وحدات من المجموعة "المركزية" هجومًا شنته مفرزة هجومية من اللواء الخامس للحرس الوطني الأوكراني، شمال قرية غريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وهزمت القوة البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة غابات سيريبريانسكي، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 100 عسكري، بالإضافة إلى ثلاث مركبات قتالية مدرعة".
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