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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231230/المشاهد-الأولى-للصاروخ-الروسي-الذي-حير-الغرب-وأوكرانيا-بسبب-إطلاقه-فخاخا-للدفاعات-الجوية-فيديو-1084580354.html
المشاهد الأولى للصاروخ الروسي الذي حير الغرب وأوكرانيا بسبب إطلاقه "فخاخا للدفاعات الجوية"... فيديو
المشاهد الأولى للصاروخ الروسي الذي حير الغرب وأوكرانيا بسبب إطلاقه "فخاخا للدفاعات الجوية"... فيديو
تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه تحليق صاروخ كروز الاستراتيجي "كا-101" وضربه لمصنع لفوف المدرع. 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T15:26+0000
2023-12-30T15:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ويبدو أن تحليق الصواريخ الروسية فوق أوكرانيا لن تفاجئ أحداً، لكن يظهر الفيديو كيف في لحظة اقتراب الصاروخ من الهدف قام بإطلاق الفخاخ للدفاع الجوي بهدف تعطيل توجيه الصواريخ المضادة.ويتم تنشيط المصائد بإطلاق الفخاخ بواسطة إشارات من أجهزة استشعار الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء المثبتة على الصاروخ وهي تتفاعل مع توهجات الصواريخ المضادة بعد إطلاقها. تم تجهيز الصواريخ أيضًا بأجهزة استشعار لإشعاع الرادار المستهدف ورادارات أنظمة الدفاع الجوي الأرضية.صاروخ كروز جو-أرض استراتيجي بعيد المدى روسي من ترسانة القاذفات الاستراتيجية "تو-95" و"تو-160" . وتتميز بالعديد من الخصائص المتميزة، أحدها هو مدى طيران يزيد عن 5500 كيلومتر. لذا فإن مسافة 1000 كيلومتر من خط المواجهة إلى لفوف لا تعد شيئًا بالنسبة لها.
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روسيا

المشاهد الأولى للصاروخ الروسي الذي حير الغرب وأوكرانيا بسبب إطلاقه "فخاخا للدفاعات الجوية"... فيديو

15:26 GMT 30.12.2023
© Photo / t.me/RussianArmsلحظة انقضاض صاروخ روسي على هدف أوكراني
لحظة انقضاض صاروخ روسي على هدف أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
© Photo / t.me/RussianArms
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تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه تحليق صاروخ كروز الاستراتيجي "كا-101" وضربه لمصنع لفوف المدرع.
ويبدو أن تحليق الصواريخ الروسية فوق أوكرانيا لن تفاجئ أحداً، لكن يظهر الفيديو كيف في لحظة اقتراب الصاروخ من الهدف قام بإطلاق الفخاخ للدفاع الجوي بهدف تعطيل توجيه الصواريخ المضادة.
ويتم تنشيط المصائد بإطلاق الفخاخ بواسطة إشارات من أجهزة استشعار الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء المثبتة على الصاروخ وهي تتفاعل مع توهجات الصواريخ المضادة بعد إطلاقها. تم تجهيز الصواريخ أيضًا بأجهزة استشعار لإشعاع الرادار المستهدف ورادارات أنظمة الدفاع الجوي الأرضية.
صاروخ كروز جو-أرض استراتيجي بعيد المدى روسي من ترسانة القاذفات الاستراتيجية "تو-95" و"تو-160" . وتتميز بالعديد من الخصائص المتميزة، أحدها هو مدى طيران يزيد عن 5500 كيلومتر. لذا فإن مسافة 1000 كيلومتر من خط المواجهة إلى لفوف لا تعد شيئًا بالنسبة لها.
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