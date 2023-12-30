https://sputnikarabic.ae/20231230/المشاهد-الأولى-للصاروخ-الروسي-الذي-حير-الغرب-وأوكرانيا-بسبب-إطلاقه-فخاخا-للدفاعات-الجوية-فيديو-1084580354.html
المشاهد الأولى للصاروخ الروسي الذي حير الغرب وأوكرانيا بسبب إطلاقه "فخاخا للدفاعات الجوية"... فيديو
المشاهد الأولى للصاروخ الروسي الذي حير الغرب وأوكرانيا بسبب إطلاقه "فخاخا للدفاعات الجوية"... فيديو
تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه تحليق صاروخ كروز الاستراتيجي "كا-101" وضربه لمصنع لفوف المدرع. 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T15:26+0000
2023-12-30T15:26+0000
2023-12-30T15:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ويبدو أن تحليق الصواريخ الروسية فوق أوكرانيا لن تفاجئ أحداً، لكن يظهر الفيديو كيف في لحظة اقتراب الصاروخ من الهدف قام بإطلاق الفخاخ للدفاع الجوي بهدف تعطيل توجيه الصواريخ المضادة.ويتم تنشيط المصائد بإطلاق الفخاخ بواسطة إشارات من أجهزة استشعار الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء المثبتة على الصاروخ وهي تتفاعل مع توهجات الصواريخ المضادة بعد إطلاقها. تم تجهيز الصواريخ أيضًا بأجهزة استشعار لإشعاع الرادار المستهدف ورادارات أنظمة الدفاع الجوي الأرضية.صاروخ كروز جو-أرض استراتيجي بعيد المدى روسي من ترسانة القاذفات الاستراتيجية "تو-95" و"تو-160" . وتتميز بالعديد من الخصائص المتميزة، أحدها هو مدى طيران يزيد عن 5500 كيلومتر. لذا فإن مسافة 1000 كيلومتر من خط المواجهة إلى لفوف لا تعد شيئًا بالنسبة لها.
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/1e/1084577918_158:0:930:579_1920x0_80_0_0_c26d3b97460c0a67d65e691099738d76.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
المشاهد الأولى للصاروخ الروسي الذي حير الغرب وأوكرانيا بسبب إطلاقه "فخاخا للدفاعات الجوية"... فيديو
تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه تحليق صاروخ كروز الاستراتيجي "كا-101" وضربه لمصنع لفوف المدرع.
ويبدو أن تحليق الصواريخ الروسية فوق أوكرانيا لن تفاجئ أحداً، لكن يظهر الفيديو كيف في لحظة اقتراب الصاروخ من الهدف قام بإطلاق الفخاخ للدفاع الجوي بهدف تعطيل توجيه الصواريخ المضادة.
ويتم تنشيط المصائد بإطلاق الفخاخ بواسطة إشارات من أجهزة استشعار الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء المثبتة على الصاروخ وهي تتفاعل مع توهجات الصواريخ المضادة بعد إطلاقها. تم تجهيز الصواريخ أيضًا بأجهزة استشعار لإشعاع الرادار المستهدف ورادارات أنظمة الدفاع الجوي الأرضية.
صاروخ كروز جو-أرض استراتيجي بعيد المدى روسي من ترسانة القاذفات الاستراتيجية "تو-95" و"تو-160" . وتتميز بالعديد من الخصائص المتميزة، أحدها هو مدى طيران يزيد عن 5500 كيلومتر. لذا فإن مسافة 1000 كيلومتر من خط المواجهة إلى لفوف لا تعد شيئًا بالنسبة لها.