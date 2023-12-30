https://sputnikarabic.ae/20231230/بوتين-يهنئ-الرئيس-الأسد-بمناسبة-عيد-الميلاد-ورأس-السنة-1084571201.html
بوتين يهنئ الرئيس الأسد بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة
بوتين يهنئ الرئيس الأسد بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره السوري بشار الأسد، بمناسبة عيد الميلاد وحلول العام الجديد. 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T10:24+0000
2023-12-30T10:24+0000
2023-12-30T10:24+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/0e/1084080226_0:185:2048:1337_1920x0_80_0_0_ff51f72148172bba421c54d352975b08.jpg
ونشر موقع الكرملين نص برقية تهنئة الرئيس بوتين للرئيس الأسد، حيث أكد بوتين أن روسيا ستواصل جهودها للتوصل إلى تسوية شاملة طويلة الأمد، فضلًا عن تقديم كل المساعدة الممكنة لإعادة الإعمار في سوريا.كما أكد بوتين أن روسيا على ثقة بأن مواصلة تطوير علاقات الصداقة والتعاون تلبي المصالح الأساسية للشعبين الروسي والسوري".كما هنأ بوتين زعماء الدول الأجنبية الصديقة لروسيا بمناسبة عيد الميلاد وحلول العام الجديد، وبينها بوليفيا والبرازيل وفنزويلا وكوبا ونيكاراغوا وهنغاريا وصربيا وتركيا وفيتنام والهند والصين ولاوس وجنوب أفريقيا والفاتيكان.وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد أكد أن بوتين لا يعتزم تهنئة زعماء الدول غير الصديقة بالعام الجديد.
https://sputnikarabic.ae/20231225/بوتين-يعلن-اتفاق-قادة-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-عقد-قمة-يوبيلية-عام-2024-في-موسكو--1084456517.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/0e/1084080226_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_b914c77e46a7fd6ff009a92e0fef3c09.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين يهنئ الرئيس الأسد بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره السوري بشار الأسد، بمناسبة عيد الميلاد وحلول العام الجديد.
ونشر موقع الكرملين نص برقية تهنئة الرئيس بوتين للرئيس الأسد، حيث أكد بوتين أن روسيا ستواصل جهودها للتوصل إلى تسوية شاملة طويلة الأمد، فضلًا عن تقديم كل المساعدة الممكنة لإعادة الإعمار في سوريا.
كما أكد بوتين أن روسيا على ثقة بأن مواصلة تطوير علاقات الصداقة والتعاون تلبي المصالح الأساسية للشعبين الروسي والسوري".
كما هنأ بوتين زعماء الدول الأجنبية الصديقة لروسيا بمناسبة عيد الميلاد وحلول العام الجديد، وبينها بوليفيا والبرازيل وفنزويلا وكوبا ونيكاراغوا وهنغاريا وصربيا وتركيا وفيتنام والهند والصين ولاوس وجنوب أفريقيا والفاتيكان.
وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد أكد أن بوتين لا يعتزم تهنئة زعماء الدول غير الصديقة بالعام الجديد.