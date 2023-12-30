https://sputnikarabic.ae/20231230/بوتين-يوجه-بإرسال-فريق-من-وزارتي-الصحة-والطوارئ-الروسيتين-إلى-بيلغورود-بعد-استهدافها-1084578061.html
بوتين يوجه بإرسال فريق من وزارتي الصحة والطوارئ الروسيتين إلى بيلغورود بعد استهدافها
بوتين يوجه بإرسال فريق من وزارتي الصحة والطوارئ الروسيتين إلى بيلغورود بعد استهدافها
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أنه وبتكليف من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، توجه فريق من وزارة الصحة الروسية، بالإضافة إلى... 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T14:48+0000
2023-12-30T14:48+0000
2023-12-30T14:48+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين: "بناء على تعليمات من الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين)، توجه فريق من وزارة الصحة برئاسة ميخائيل موراشكو (وزير الصحة)، بالإضافة إلى مجموعة من وزارة الطوارئ الروسية، إلى بيلغورود لتقديم المساعدة للضحايا".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن الجيش الأوكراني قصف وسط مدينة بيلغورود، ما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة أشخاص آخرين.وفي وقت لاحق، قالت خدمات الطوارئ الروسية لوكالة "سبوتنيك" إن "عدد القتلى نتيجة القصف الأوكراني وسط مدينة بيلغورود ارتفع إلى 10 أشخاص وإصابة 45 آخرين".وذكرت الطوارئ الروسية في بيان نشر على "تلغرام": "قُتل تسعة بالغين وطفل بسبب قصف القوات الأوكرانية وسط مدينة بيلغورود، وأصيب 45 شخصًا آخرين، أربعة منهم أطفال".وتتعرض مقاطعة بيلغورود للقصف بانتظام من قبل أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير 2022، مع استمرار هجمات نظام كييف المتكررة وبشكل خاص على المناطق الحدودية شيبيكينو وغرايفورون، فيما ترد عليها القوات الروسية بضربات تسفر يومياً عن مقتل العشرات من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، مؤكدة السير بالعملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها كافة.
https://sputnikarabic.ae/20231230/قصف-أوكراني-يستهدف-مدينة-بيلغورود-ويوقع-قتلى-بين-المدنيين-فيديو-1084576210.html
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روسيا, أخبار العالم الآن
بوتين يوجه بإرسال فريق من وزارتي الصحة والطوارئ الروسيتين إلى بيلغورود بعد استهدافها
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أنه وبتكليف من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، توجه فريق من وزارة الصحة الروسية، بالإضافة إلى مجموعة من وزارة الطوارئ الروسية، إلى بيلغورود لتقديم المساعدة للضحايا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "بناء على تعليمات من الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين)، توجه فريق من وزارة الصحة برئاسة ميخائيل موراشكو (وزير الصحة)، بالإضافة إلى مجموعة من وزارة الطوارئ الروسية، إلى بيلغورود لتقديم المساعدة للضحايا".
وقال بيسكوف، في وقت سابق من اليوم السبت، إن الرئيس بوتين أُبلغ بالهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية على المناطق السكنية في بيلغورود.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن الجيش الأوكراني قصف وسط مدينة بيلغورود، ما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة أشخاص آخرين.
وفي وقت لاحق، قالت خدمات الطوارئ الروسية لوكالة "سبوتنيك" إن "عدد القتلى نتيجة القصف الأوكراني وسط مدينة بيلغورود ارتفع إلى 10 أشخاص وإصابة 45 آخرين".
وذكرت الطوارئ الروسية في بيان نشر على "تلغرام": "قُتل تسعة بالغين وطفل بسبب قصف القوات الأوكرانية وسط مدينة بيلغورود، وأصيب 45 شخصًا آخرين، أربعة منهم أطفال".
وتتعرض مقاطعة بيلغورود للقصف بانتظام من قبل أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير 2022، مع استمرار هجمات نظام كييف المتكررة وبشكل خاص على المناطق الحدودية شيبيكينو وغرايفورون، فيما ترد عليها القوات الروسية بضربات تسفر يومياً عن مقتل العشرات من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، مؤكدة السير بالعملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها كافة.