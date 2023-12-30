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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231230/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1084566914.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T05:33+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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روسيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, новый онлайн для белой редактуры
جندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - شميل أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:33 GMT 30.12.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:34 GMT 30.12.2023
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: تدمير 32 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 4 مقاطعات في البلاد
04:26 GMT
05:33 GMT 30.12.2023
مكتب الرئاسة الأوكرانية في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري يكشف عن "مشكلة" تواجه الدفاعات الجوية الأوكرانية
05:12 GMT
05:33 GMT 30.12.2023
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دبلوماسي روسي: خطط نظام كييف العسكرية فشلت فشلا ذريعا وعلى الغرب توقع أخبار سيئة قريبا
01:34 GMT
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