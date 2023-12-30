https://sputnikarabic.ae/20231230/تغطية-مباشرة-لـ-طوفان-الأقصى-نتنياهو-يمنع-رئيسي-الموساد-والشاباك-من-المشاركة-في-اجتماع-أمني-حساس-1084565173.html
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. نتنياهو يمنع رئيسي الموساد والشاباك من المشاركة في اجتماع أمني حساس
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. نتنياهو يمنع رئيسي الموساد والشاباك من المشاركة في اجتماع أمني حساس
كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، منع رئيس الموساد دافيد بارنيع، ورئيس الشاباك رونين بار، من المشاركة في اجتماع أمني وصف بالحساس. 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T00:38+0000
2023-12-30T00:38+0000
2023-12-30T00:55+0000
العالم العربي
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
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العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, новый онлайн для белой редактуры
العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. نتنياهو يمنع رئيسي الموساد والشاباك من المشاركة في اجتماع أمني حساس
00:38 GMT 30.12.2023 (تم التحديث: 00:55 GMT 30.12.2023)
يتبع
كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، منع رئيس الموساد دافيد بارنيع، ورئيس الشاباك رونين بار، من المشاركة في اجتماع أمني وصف بالحساس.
القدس - سبوتنيك. وبحسب القناة فإن "الاجتماع كان يفترض أن يضم بجانب المسؤولين اللذين تم ذكرهما، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي
".
وأفادت القناة نقلا عن ديوان رئاسة الوزراء، بأن "نتنياهو لا يمنع رئيس الموساد من حضور الاجتماعات الأمنية وهو مدعو لحضور الاجتماعات وفق جدولها الزمني المحدد"، بينما لم "يعلق مكتب وزير الدفاع على النبأ".
وكشفت القناة أن نتنياهو "منع من وزير الدفاع غالانت خلال الأسبوع الأخير من حضور اجتماع أمني يتعلق بمسألة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة بحضور رئيس الموساد".