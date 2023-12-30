https://sputnikarabic.ae/20231230/تقرير-أمريكي-يكشف-عن-كابوس-أوكراني-محتمل-1084568080.html
تقرير أمريكي يكشف عن كابوس أوكراني محتمل
تقرير أمريكي يكشف عن كابوس أوكراني محتمل
كشفت وسائل إعلام أمريكية عن شكوك تراود السياسيين الأوكرانيين، بشأن عدم قدرة سلطات البلاد على الاحتفاظ بكامل الأراضي، بعد الضربات الروسية الأخيرة. 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T07:41+0000
2023-12-30T07:41+0000
2023-12-30T07:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ونشرت مجلة "فورين بوليسي" تقريرًا يشير إلى كابوس يراود المسؤولين الأوكرانيين وكذلك قادة الدول الغربية، بشأن إمكانية خسارة أوكرانيا للمزيد من الأراضي لصالح روسيا.ولفتت المجلة، نقلاً عن صحفيين في أوكرانيا، أن الضربات الصاروخية الروسية الأخيرة شملت أهدافًا عسكرية، حيث بدأ المسؤولون الأوكرانيون يتساءلون عن المدة التي سيتمكنون فيها من الاحتفاظ بالأراضي.ومن جهة أخرى، أكد مراقبون أن المناورات العسكرية الروسية في شرق أوكرانيا وغياب الدعم الغربي قد يؤديان إلى استسلام كييف لمزيد من الأراضي.وفي وقت سابق، أعلن منسق العمليات العسكرية الروسية في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، أن الضربات الصاروخية التي شنها الجيش الروسي استهدفت مصانع عسكرية في خاركوف وكييف، وميناء في أوديسا وتجمعًا للمرتزقة في مدينة لفوف.وقال ليبيديف في تصريح لـ "سبوتنيك"، وفقًا لمعلومات حصل عليها من رفاقه في المناطق الأوكرانية، إن الضربات الصاروخية الروسية استهدفت مصنع "ماليشيف" العسكري في خاركوف، ومصنع "أرتيوم" في كييف، ومنظومات دفاع جوي ومستودعًا للذخيرة في أوديسا.
https://sputnikarabic.ae/20231230/خبير-عسكري-يكشف-عن-مشكلة-تواجه-الدفاعات-الجوية-الأوكرانية-1084566758.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
تقرير أمريكي يكشف عن كابوس أوكراني محتمل
كشفت وسائل إعلام أمريكية عن شكوك تراود السياسيين الأوكرانيين، بشأن عدم قدرة سلطات البلاد على الاحتفاظ بكامل الأراضي، بعد الضربات الروسية الأخيرة.
ونشرت مجلة "فورين بوليسي" تقريرًا يشير إلى كابوس يراود المسؤولين الأوكرانيين وكذلك قادة الدول الغربية، بشأن إمكانية خسارة أوكرانيا للمزيد من الأراضي لصالح روسيا.
ولفتت المجلة، نقلاً عن صحفيين في أوكرانيا، أن الضربات الصاروخية الروسية الأخيرة شملت أهدافًا عسكرية، حيث بدأ المسؤولون الأوكرانيون يتساءلون عن المدة التي سيتمكنون فيها من الاحتفاظ بالأراضي.
ومن جهة أخرى، أكد مراقبون أن المناورات العسكرية الروسية في شرق أوكرانيا وغياب الدعم الغربي قد يؤديان إلى استسلام كييف لمزيد من الأراضي.
وفي وقت سابق، أعلن منسق العمليات العسكرية الروسية في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، أن الضربات الصاروخية التي شنها الجيش الروسي استهدفت مصانع عسكرية في خاركوف وكييف، وميناء في أوديسا وتجمعًا للمرتزقة في مدينة لفوف.
وقال ليبيديف في تصريح لـ "سبوتنيك"، وفقًا لمعلومات حصل عليها من رفاقه في المناطق الأوكرانية، إن الضربات الصاروخية الروسية استهدفت مصنع "ماليشيف" العسكري في خاركوف، ومصنع "أرتيوم" في كييف، ومنظومات دفاع جوي ومستودعًا للذخيرة في أوديسا.