https://sputnikarabic.ae/20231230/تونس-تمديد-حالة-الطوارئ-لمدة-شهر-1084590384.html
تونس.. تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر
تونس.. تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر
أعلنت تونس، مساء اليوم السبت، تمديد حالة الطوارئ المستمرة منذ سنوات لمدة شهر حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2024. 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T21:40+0000
2023-12-30T21:40+0000
2023-12-30T21:40+0000
تونس
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جاء ذلك وفق منشور بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) للجمهورية التونسية، على ما أفادت قناة "نسمة" المحلية.وأسفر هجوم إرهابي استهدف في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 حافلة لنقل عناصر من الأمن الرئاسي وسط تونس العاصمة، عن مقتل 12 أمنيا وإصابة 16 آخرين.ومنذ ذلك التاريخ، تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد وتمديدها تباعا.
تونس
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102088/05/1020880506_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_12c559386bf45fbd0c1cd955c07d887d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
تونس.. تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر
أعلنت تونس، مساء اليوم السبت، تمديد حالة الطوارئ المستمرة منذ سنوات لمدة شهر حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2024.
جاء ذلك وفق منشور بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) للجمهورية التونسية، على ما أفادت قناة
"نسمة" المحلية.
وأسفر هجوم إرهابي استهدف في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 حافلة لنقل عناصر من الأمن الرئاسي وسط تونس العاصمة، عن مقتل 12 أمنيا وإصابة 16 آخرين.
ومنذ ذلك التاريخ، تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد وتمديدها تباعا.