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https://sputnikarabic.ae/20231230/تونس-تمديد-حالة-الطوارئ-لمدة-شهر-1084590384.html
تونس.. تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر
تونس.. تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر
أعلنت تونس، مساء اليوم السبت، تمديد حالة الطوارئ المستمرة منذ سنوات لمدة شهر حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2024. 30.12.2023, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك وفق منشور بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) للجمهورية التونسية، على ما أفادت قناة "نسمة" المحلية.وأسفر هجوم إرهابي استهدف في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 حافلة لنقل عناصر من الأمن الرئاسي وسط تونس العاصمة، عن مقتل 12 أمنيا وإصابة 16 آخرين.ومنذ ذلك التاريخ، تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد وتمديدها تباعا.
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تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

تونس.. تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر

21:40 GMT 30.12.2023
© flickr.com / Cernavodaتونس
تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
© flickr.com / Cernavoda
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أعلنت تونس، مساء اليوم السبت، تمديد حالة الطوارئ المستمرة منذ سنوات لمدة شهر حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2024.
جاء ذلك وفق منشور بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) للجمهورية التونسية، على ما أفادت قناة "نسمة" المحلية.
وأسفر هجوم إرهابي استهدف في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 حافلة لنقل عناصر من الأمن الرئاسي وسط تونس العاصمة، عن مقتل 12 أمنيا وإصابة 16 آخرين.
ومنذ ذلك التاريخ، تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد وتمديدها تباعا.
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