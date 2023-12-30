https://sputnikarabic.ae/20231230/حزب-الله-يستهدف-8-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-في-جنوب-لبنان-فيديو-1084565282.html
"حزب الله" يستهدف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.. فيديو
"حزب الله" يستهدف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.. فيديو
أعلن حزب الله اللبناني استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده في جنوب لبنان خلال يوم أمس. 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T00:02+0000
2023-12-30T00:02+0000
2023-12-30T00:02+0000
أخبار حزب الله
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي
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جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال حزب الله في بيان، إن مقاتليه نفذوا هجوما على موقع "رويسة القرن" في مزارع شبعا، وقصفوا موقع حدب يارون، وموقع المرج، ومرابض مدفعية الجيش الإسرائيلي في خربة ماعر، بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة.وأضاف الحزب أنه استهدف تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع رامية، وقصف أماكن انتشار جنود الجيش الإسرائيلي بين ثكنة زرعيت وموقع بركة ريشا، واستهدف رافعة تحمل تجهيزات ومعدّات تجسّس في مزارع دوفيف بالأسلحة المناسبة.وأفادت مصادر ميدانية من جنوب لبنان لسبوتنيك بأن"الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارتين على أطراف بلدة الناقورة بالتزامن مع قصف مدفعي على المنطقة نفسها، واستهدف أطراف بلدات راشيا الفخار وكفر حمام والماري في قضاء حاصبيا في جنوب لبنان، وقصف أطراف بلدة مروحين بقذائف الهاون".وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 20 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة نحو 50 ألف شخص، جلهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 بالمائة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.
https://sputnikarabic.ae/20231229/مندوب-روسيا-الدائم-لدى-الأمم-المتحدة-هجوم-حماس-لا-يمكن-أن-يبرر-العقاب-الجماعي-للمدنيين-الفلسطينيين-1084563933.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار حزب الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي
أخبار حزب الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي
"حزب الله" يستهدف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.. فيديو
أعلن حزب الله اللبناني استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده في جنوب لبنان خلال يوم أمس.
جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال حزب الله في بيان، إن مقاتليه نفذوا هجوما على موقع "رويسة القرن" في مزارع شبعا، وقصفوا موقع حدب يارون، وموقع المرج، ومرابض مدفعية الجيش الإسرائيلي
في خربة ماعر، بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة.
وأضاف الحزب أنه استهدف تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع رامية، وقصف أماكن انتشار جنود الجيش الإسرائيلي بين ثكنة زرعيت وموقع بركة ريشا، واستهدف رافعة تحمل تجهيزات ومعدّات تجسّس في مزارع دوفيف بالأسلحة المناسبة.
وأفادت مصادر ميدانية من جنوب لبنان لسبوتنيك بأن"الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارتين على أطراف بلدة الناقورة بالتزامن مع قصف مدفعي على المنطقة نفسها، واستهدف أطراف بلدات راشيا الفخار وكفر حمام والماري في قضاء حاصبيا في جنوب لبنان، وقصف أطراف بلدة مروحين بقذائف الهاون".
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 20 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة نحو 50 ألف شخص، جلهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 بالمائة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.