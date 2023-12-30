عربي
https://sputnikarabic.ae/20231230/حزب-الله-يستهدف-8-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-في-جنوب-لبنان-فيديو-1084565282.html
"حزب الله" يستهدف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.. فيديو
"حزب الله" يستهدف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.. فيديو
أعلن حزب الله اللبناني استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده في جنوب لبنان خلال يوم أمس. 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T00:02+0000
2023-12-30T00:02+0000
أخبار حزب الله
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/15/1083339128_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ca8caa45487f7904984a79000ef07234.jpg
جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال حزب الله في بيان، إن مقاتليه نفذوا هجوما على موقع "رويسة القرن" في مزارع شبعا، وقصفوا موقع حدب يارون، وموقع المرج، ومرابض مدفعية الجيش الإسرائيلي في خربة ماعر، بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة.وأضاف الحزب أنه استهدف ‌‏تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع رامية، وقصف أماكن انتشار جنود الجيش الإسرائيلي بين ثكنة زرعيت وموقع بركة ريشا، واستهدف رافعة ‏تحمل تجهيزات ومعدّات تجسّس في مزارع دوفيف بالأسلحة المناسبة.وأفادت مصادر ميدانية من جنوب لبنان لسبوتنيك بأن"الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارتين على أطراف بلدة الناقورة بالتزامن مع قصف مدفعي على المنطقة نفسها، واستهدف أطراف بلدات راشيا الفخار وكفر حمام والماري في قضاء حاصبيا في جنوب لبنان، وقصف أطراف بلدة مروحين بقذائف الهاون".وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 20 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة نحو 50 ألف شخص، جلهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 بالمائة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.
https://sputnikarabic.ae/20231229/مندوب-روسيا-الدائم-لدى-الأمم-المتحدة-هجوم-حماس-لا-يمكن-أن-يبرر-العقاب-الجماعي-للمدنيين-الفلسطينيين-1084563933.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/15/1083339128_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_452050064235b683d0d140d82535e3b0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار حزب الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي
أخبار حزب الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي

"حزب الله" يستهدف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.. فيديو

00:02 GMT 30.12.2023
© Sputnik . ABDELKADERALBAYالقصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
© Sputnik . ABDELKADERALBAY
تابعنا عبر
أعلن حزب الله اللبناني استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده في جنوب لبنان خلال يوم أمس.
جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال حزب الله في بيان، إن مقاتليه نفذوا هجوما على موقع "رويسة القرن" في مزارع شبعا، وقصفوا موقع حدب يارون، وموقع المرج، ومرابض مدفعية الجيش الإسرائيلي في خربة ماعر، بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة.
وأضاف الحزب أنه استهدف ‌‏تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع رامية، وقصف أماكن انتشار جنود الجيش الإسرائيلي بين ثكنة زرعيت وموقع بركة ريشا، واستهدف رافعة ‏تحمل تجهيزات ومعدّات تجسّس في مزارع دوفيف بالأسلحة المناسبة.
وأفادت مصادر ميدانية من جنوب لبنان لسبوتنيك بأن"الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارتين على أطراف بلدة الناقورة بالتزامن مع قصف مدفعي على المنطقة نفسها، واستهدف أطراف بلدات راشيا الفخار وكفر حمام والماري في قضاء حاصبيا في جنوب لبنان، وقصف أطراف بلدة مروحين بقذائف الهاون".
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2023
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: هجوم حماس لا يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين
أمس, 19:57 GMT
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 20 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة نحو 50 ألف شخص، جلهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 بالمائة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:02 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. 84 يوما من القصف الإسرائيلي العنيف.. صور وفيديوأمس, 11:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала