https://sputnikarabic.ae/20231230/حماس-تزويد-أمريكا-لإسرائيل-بالقذائف-تأكيد-فعلي-على-المشاركة-في-حرب-الإبادة-1084574986.html

"حماس": تزويد أمريكا لإسرائيل بالقذائف تأكيد فعلي على المشاركة في حرب الإبادة

"حماس": تزويد أمريكا لإسرائيل بالقذائف تأكيد فعلي على المشاركة في حرب الإبادة

أفادت حركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، بأن تزويد الإدارة الأمريكية لإسرائيل بقذائف مدفعية هو مشاركة فعلية في حرب الإبادة ضد الأطفال والمدنيين في غزة. 30.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-30T12:37+0000

2023-12-30T12:37+0000

2023-12-30T12:37+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار فلسطين اليوم

غزة

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/01/1083649943_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f5babae8b26156b0fb03cff9e02ae42.jpg

وقالت "حماس" في بيان على صفحتها في "تلغرام": "تزويد الإدارة الأمريكية للاحتلال مجدداً بقذائف مدفعية، مشاركة فعلية في حرب الإبادة التي يشنها ضد الأطفال والمدنيين العزّل في غزة".وتابع: "وتبنّي إدارة بايدن ودعمها لكافة المجازر والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال، من قتلٍ للأطفال والمدنيين، وتهجير قسري للسكان، وتدمير لكل مظاهر الحياة المدنية في قطاع غزة".للمرة الثانية هذا الشهر، تتخطى إدارة بايدن الكونغرس للموافقة على صفقة بيع أسلحة "طارئة" لإسرائيل، التي ما زالت تواصل حربها على قطاع غزة في ظل انتقادات دولية متزايدة.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أبلغ الكونغرس بأنه اتخذ قرارًا طارئًا ثانيًا يسمح ببيع أسلحة بقيمة 147.5 مليون دولار، تتضمن صمامات ومفجرات وقذائف عيار 155 ملم، لإسرائيل.وحسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، يشار إلى أن مثل هذه القرارات نادرة، ولكنها ليست غير مسبوقة، عندما ترى الإدارات أن هناك حاجة ملحة لتسليم الأسلحة دون انتظار موافقة المشرعين.وكان بلينكن قد اتخذ قرارًا مماثلاً، في 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بالموافقة على بيع ما يقرب من 14 ألف قذيفة دبابات لإسرائيل تبلغ قيمتها أكثر من 106 ملايين دولار.

https://sputnikarabic.ae/20231202/إعلام-أمريكا-زودت-إسرائيل-بـ100-قنبلة-خارقة-للتحصينات-للقضاء-على-حماس-1083678321.html

الولايات المتحدة الأمريكية

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العالم