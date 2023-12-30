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القوات الروسية تستهدف 3 ألوية أوكرانية خلال 24 ساعة
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231230/خبير-ألماني-الضربة-الروسية-الضخمة-مجرد-بداية-والعام-المقبل-حاسم-لأوكرانيا-1084571986.html
خبير ألماني: الضربة الروسية الضخمة "مجرد بداية" والعام المقبل حاسم لأوكرانيا
خبير ألماني: الضربة الروسية الضخمة "مجرد بداية" والعام المقبل حاسم لأوكرانيا
أعلن الخبير العسكري، كارلو ماسالا، أن الضربات الجوية الروسية الأخيرة على الأهداف المختلفة في أوكرانيا، أظهرت ما تتوقعه البلاد خلال العام المقبل. 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T10:57+0000
2023-12-30T10:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال ماسالا لـ"قناة فيلت" الألمانية، إن "هذه الضربات مجرد بداية، وتمهيد لما يمكن أن نتوقعه في العام المقبل".ونفى ماسالا المزاعم الأوكرانية بأن روسيا استخدمت كامل ترسانتها من الصواريخ، موضحًا أن البلاد زادت إنتاج الصواريخ عدة مرات مقارنة بالفترة التي سبقت الصراع.وفقا للخبير، سيكون العام المقبل حاسمًا بالنسبة لأوكرانيا، لأن البلاد قد تفقد الدعم الغربي تمامًا وسوف تضطر إلى إعالة نفسها.وخلص ماسالا بالقول، إن "عام 2024 سيكون حاسمًا بالنسبة لأوكرانيا، وسيظهر ما إذا كانت قادرة على الحفاظ على مكانتها أم لا".وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أنه خلال الأسبوع الماضي، تم تنفيذ ضربات واسعة النطاق على الأراضي الأوكرانية بأسلحة دقيقة وطائرات مسيرة، ومن بين الأهداف هي منشآت المجمع الصناعي العسكري والمطارات والمواقع العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20231229/بايدن-يعلن-عن-تهديدات-لـالناتو-بسبب-الصراع-في-أوكرانيا-1084563523.html
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العالم
العالم

خبير ألماني: الضربة الروسية الضخمة "مجرد بداية" والعام المقبل حاسم لأوكرانيا

10:57 GMT 30.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatskyانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أعلن الخبير العسكري، كارلو ماسالا، أن الضربات الجوية الروسية الأخيرة على الأهداف المختلفة في أوكرانيا، أظهرت ما تتوقعه البلاد خلال العام المقبل.
وقال ماسالا لـ"قناة فيلت" الألمانية، إن "هذه الضربات مجرد بداية، وتمهيد لما يمكن أن نتوقعه في العام المقبل".
ونفى ماسالا المزاعم الأوكرانية بأن روسيا استخدمت كامل ترسانتها من الصواريخ، موضحًا أن البلاد زادت إنتاج الصواريخ عدة مرات مقارنة بالفترة التي سبقت الصراع.
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وفقا للخبير، سيكون العام المقبل حاسمًا بالنسبة لأوكرانيا، لأن البلاد قد تفقد الدعم الغربي تمامًا وسوف تضطر إلى إعالة نفسها.
وخلص ماسالا بالقول، إن "عام 2024 سيكون حاسمًا بالنسبة لأوكرانيا، وسيظهر ما إذا كانت قادرة على الحفاظ على مكانتها أم لا".
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أنه خلال الأسبوع الماضي، تم تنفيذ ضربات واسعة النطاق على الأراضي الأوكرانية بأسلحة دقيقة وطائرات مسيرة، ومن بين الأهداف هي منشآت المجمع الصناعي العسكري والمطارات والمواقع العسكرية.
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