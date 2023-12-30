https://sputnikarabic.ae/20231230/خبير-عسكري-يكشف-عن-مشكلة-تواجه-الدفاعات-الجوية-الأوكرانية-1084566758.html

خبير عسكري يكشف عن "مشكلة" تواجه الدفاعات الجوية الأوكرانية

خبير عسكري يكشف عن "مشكلة" تواجه الدفاعات الجوية الأوكرانية

أقر الخبير العسكري الأمريكي، ديفيد آكس، بعجز أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني من الوصول إلى القاذفات الجوية "تو 22 إم 3" التي تحمل على متنها صواريخ X22/32. 30.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-30T05:12+0000

2023-12-30T05:12+0000

2023-12-30T05:12+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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ولفت الخبير العسكري آكس، في تقرير أعده لمجلة "فوربس" الأمريكية، الانتباه لهذه المشكلة المهمة التي تواجه القيادة الجوية الأوكرانية.واعتبر آكس أن أوكرانيا تمتلك نظامًا صاروخيًا موحدًا مضادًا للطائرات ويمكنه نظريًا ضرب القاذفات الروسية، لكنه ليس قادرًا على ذلك بشكل دائم، مضيفًا بالقول إن "المشكلة بالنسبة لقادة الدفاع الجوي الأوكراني هي أن جميع القاذفات الروسية تطلق صواريخ كروز، التي يمكن أن يتجاوز مداها 200 ميل (321 كيلومترًا) وبينها الصاروخ الهجومي القياسي X22/32 بمدى يصل لأكثر من 500 ميل (804 كيلومترات).ويتابع الخبير بالقول، إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني لا يمكنها ضرب الأهداف إلا على مسافة تصل إلى 300 كيلومتر، مشيرًا إلى أن هذا يزيد بمقدار 160 كيلومترًا عن مدى صواريخ "باتريوت" الأمريكية.وفي وقت سابق، أعلن مستشار قيادة القوات الجوية الأوكرانية، يوري إغنات، أن القوات الأوكرانية لم تتمكن من إسقاط أي من الصواريخ الروسية الـ300 من طراز X22/32 التي تم إطلاقها منذ بداية العملية العسكرية الخاصة.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20231230/سفير-موسكو-بأمريكا-رد-فعل-واشنطن-على-الضربات-الأخيرة-بأوكرانيا-يثبت-فعالية-العملية-العسكرية-الخاصة-1084565995.html

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