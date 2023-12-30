https://sputnikarabic.ae/20231230/دبلوماسي-روسي-متفاجئون-من-صمت-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-بشأن-الهجوم-الأوكراني-على-بيلغورود-1084590746.html

دبلوماسي روسي: متفاجئون من صمت الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الهجوم الأوكراني على بيلغورود

دبلوماسي روسي: متفاجئون من صمت الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الهجوم الأوكراني على بيلغورود

أعرب ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، ليل السبت/ الأحد، عن استغرابه صمت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن الهجوم الأوكراني... 30.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-30T23:00+0000

2023-12-30T23:00+0000

2023-12-30T23:00+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

فاسيلي نيبينزيا

أخبار أوكرانيا

منظمة الأمم المتحدة

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الأمم المتحدة – سبوتنيك.قال نيبينزيا خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الهجوم: "نستغرب صمت الأمين العام على هذا الأمر".وقال نيبينزيا، "إحدى مهام عمليتنا العسكرية الخاصة القضاء على التهديدات الصادرة من الأراضي المتاخمة للمناطق الروسية، بما فيها تلك التي أصبحت جزءًا من روسيا الاتحادية بعد بدء العملية. كلما زادت هذه التهديدات بالنسبة لنا، زاد تحركنا. على الجميع أن يفهم ذلك".وتابع، "نحن نتحدث عن هجوم عشوائي متعمد ومشترك على مدينة مسالمة. مرة أخرى، أؤكد أن هذه ليست ضربة على أهداف عسكرية كان لها عواقب على المدنيين، بل هي عمل إرهابي متعمد موجه ضد مواطنينا".وفي وقت سابق من السبت، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن الجيش الأوكراني قصف وسط مدينة بيلغورود، وبحسب وزارة الطوارئ الروسية، ووزارة الدفاع الروسية، قُتل 20 شخصًا بالغًا وطفلان، وأصيب 108 أشخاص آخرون.

https://sputnikarabic.ae/20231230/الخارجية-الروسية-ستتم-معاقبة-جميع-مرتكبي-ومنظمي-الهجوم-على-بيلغورود-1084586048.html

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روسيا, فاسيلي نيبينزيا, أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة