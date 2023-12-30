https://sputnikarabic.ae/20231230/دبلوماسي-روسي-متفاجئون-من-صمت-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-بشأن-الهجوم-الأوكراني-على-بيلغورود-1084590746.html
دبلوماسي روسي: متفاجئون من صمت الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الهجوم الأوكراني على بيلغورود
دبلوماسي روسي: متفاجئون من صمت الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الهجوم الأوكراني على بيلغورود
أعرب ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، ليل السبت/ الأحد، عن استغرابه صمت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن الهجوم الأوكراني... 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T23:00+0000
2023-12-30T23:00+0000
2023-12-30T23:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
فاسيلي نيبينزيا
أخبار أوكرانيا
منظمة الأمم المتحدة
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الأمم المتحدة – سبوتنيك.قال نيبينزيا خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الهجوم: "نستغرب صمت الأمين العام على هذا الأمر".وقال نيبينزيا، "إحدى مهام عمليتنا العسكرية الخاصة القضاء على التهديدات الصادرة من الأراضي المتاخمة للمناطق الروسية، بما فيها تلك التي أصبحت جزءًا من روسيا الاتحادية بعد بدء العملية. كلما زادت هذه التهديدات بالنسبة لنا، زاد تحركنا. على الجميع أن يفهم ذلك".وتابع، "نحن نتحدث عن هجوم عشوائي متعمد ومشترك على مدينة مسالمة. مرة أخرى، أؤكد أن هذه ليست ضربة على أهداف عسكرية كان لها عواقب على المدنيين، بل هي عمل إرهابي متعمد موجه ضد مواطنينا".وفي وقت سابق من السبت، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن الجيش الأوكراني قصف وسط مدينة بيلغورود، وبحسب وزارة الطوارئ الروسية، ووزارة الدفاع الروسية، قُتل 20 شخصًا بالغًا وطفلان، وأصيب 108 أشخاص آخرون.
https://sputnikarabic.ae/20231230/الخارجية-الروسية-ستتم-معاقبة-جميع-مرتكبي-ومنظمي-الهجوم-على-بيلغورود-1084586048.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فاسيلي نيبينزيا, أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, فاسيلي نيبينزيا, أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة
دبلوماسي روسي: متفاجئون من صمت الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الهجوم الأوكراني على بيلغورود
أعرب ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، ليل السبت/ الأحد، عن استغرابه صمت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن الهجوم الأوكراني على مدينة بيلغورود الروسية.
الأمم المتحدة – سبوتنيك.قال نيبينزيا خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الهجوم: "نستغرب صمت الأمين العام على هذا الأمر".
وأكد ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأحد، أنه كلما خلقت كييف تهديدات أكثر لروسيا
، سترد موسكو بشكل أكثر صرامة.
وقال نيبينزيا، "إحدى مهام عمليتنا العسكرية الخاصة القضاء على التهديدات الصادرة من الأراضي المتاخمة للمناطق الروسية، بما فيها تلك التي أصبحت جزءًا من روسيا الاتحادية بعد بدء العملية. كلما زادت هذه التهديدات بالنسبة لنا، زاد تحركنا. على الجميع أن يفهم ذلك".
وشد ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، على أن الهجوم الأوكراني على بيلغورود عمل أرهابي محض، موضحا أن المدنيين لم يقتلوا جراء هجوم ضد أهداف عسكرية وإنما استهدفوا بشكل مباشر.
وتابع، "نحن نتحدث عن هجوم عشوائي متعمد ومشترك على مدينة مسالمة. مرة أخرى، أؤكد أن هذه ليست ضربة على أهداف عسكرية كان لها عواقب على المدنيين، بل هي عمل إرهابي متعمد موجه ضد مواطنينا".
وفي وقت سابق من السبت، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن الجيش الأوكراني قصف وسط مدينة بيلغورود، وبحسب وزارة الطوارئ الروسية، ووزارة الدفاع الروسية، قُتل 20 شخصًا بالغًا وطفلان، وأصيب 108 أشخاص آخرون.