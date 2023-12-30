https://sputnikarabic.ae/20231230/روسيا-تكشف-عن-شروط-استمرار-مرور-الغاز-عبر-أوكرانيا-1084567936.html
روسيا تكشف عن شروط استمرار مرور الغاز عبر أوكرانيا
روسيا تكشف عن شروط استمرار مرور الغاز عبر أوكرانيا
أفاد دميتري بيريشيفسكي، مدير إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، بأنه عند النظر في مسألة استمرار نقل الغاز عبر أوكرانيا بعد عام 2024، سيؤخذ في... 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T07:38+0000
2023-12-30T07:38+0000
2023-12-30T07:38+0000
روسيا
العالم
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وقال بيريشيفسكي لوكالة "سبوتنيك": "عند التخطيط لإمدادات الغاز الطبيعي في روسيا، تؤخذ في الاعتبار بطبيعة الحال عوامل مثل وجود الطلب من المستهلكين وقابلية تشغيل البنية التحتية عبر الحدود. وأعتقد أن هذا هو المنطق الذي سيتم الاسترشاد به عند النظر في مسألة استمرار إمداد أوكرانيا بالغاز".وأشار بيريشيفسكي إلى أن كييف أبدت عدم اهتمامها بتمديد العقد.أشار أيضًا إلى أنه، بغض النظر عن الوضع السياسي، تسعى الشركات الروسية إلى الوفاء بشكل صحيح بجميع التزاماتها تجاه الأطراف المقابلة في أوروبا فيما يتعلق بتوريد موارد الطاقة، بما في ذلك بموجب العقد الحالي.ووقّعت موسكو وكييف عقد عبور مدته خمس سنوات في نهاية عام 2019، تضمن بموجبه شركة "غازبروم" ضخ 65 مليار متر مكعب من الغاز في السنة الأولى، و40 مليار لكل منهما في السنوات الأربع المقبلة. وينتهي العقد في نهاية عام 2024. وقال رئيس "نفتوغاز"، أليكسي تشيرنيشوف، في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، إن أوكرانيا لن تجدد الاتفاق.حاليًا، يتم إمداد الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا عبر إحدى نقطتي الدخول إلى نظام نقل الغاز الأوكراني وعبر تركيا، حيث يصل عبر التيار التركي.
https://sputnikarabic.ae/20231227/روسيا-تخطط-للاستحواذ-على-15-20-من-سوق-الغاز-الطبيعي-المسال-العالمي-بحلول-2035-1084490825.html
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روسيا, العالم
روسيا تكشف عن شروط استمرار مرور الغاز عبر أوكرانيا
أفاد دميتري بيريشيفسكي، مدير إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، بأنه عند النظر في مسألة استمرار نقل الغاز عبر أوكرانيا بعد عام 2024، سيؤخذ في الاعتبار مدى توفر الطلب من المستهلكين.
وقال بيريشيفسكي لوكالة "سبوتنيك": "عند التخطيط لإمدادات الغاز الطبيعي في روسيا، تؤخذ في الاعتبار بطبيعة الحال عوامل مثل وجود الطلب من المستهلكين وقابلية تشغيل البنية التحتية عبر الحدود. وأعتقد أن هذا هو المنطق الذي سيتم الاسترشاد به عند النظر في مسألة استمرار إمداد أوكرانيا بالغاز".
وأشار بيريشيفسكي إلى أن كييف أبدت عدم اهتمامها بتمديد العقد.
وأضاف: "في هذا السياق، يطرح علينا السؤال: هل رفض عبور الغاز عبر أراضي أوكرانيا العام المقبل حرمان كييف من العائد منه؟".
أشار أيضًا إلى أنه، بغض النظر عن الوضع السياسي، تسعى الشركات الروسية إلى الوفاء بشكل صحيح بجميع التزاماتها تجاه الأطراف المقابلة في أوروبا فيما يتعلق بتوريد موارد الطاقة، بما في ذلك بموجب العقد الحالي.
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أنه في مارس/ آذار 2022، أعلن الاتحاد الأوروبي عن سياسة التخلي عن الغاز من روسيا، الأمر الذي أعطى الأوروبيين ميزة تنافسية هائلة.
ووقّعت موسكو وكييف عقد عبور مدته خمس سنوات في نهاية عام 2019، تضمن بموجبه شركة "غازبروم" ضخ 65 مليار متر مكعب من الغاز في السنة الأولى، و40 مليار لكل منهما في السنوات الأربع المقبلة. وينتهي العقد في نهاية عام 2024. وقال رئيس "نفتوغاز"، أليكسي تشيرنيشوف، في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، إن أوكرانيا لن تجدد الاتفاق.
حاليًا، يتم إمداد الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا عبر إحدى نقطتي الدخول إلى نظام نقل الغاز الأوكراني وعبر تركيا، حيث يصل عبر التيار التركي.