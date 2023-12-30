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https://sputnikarabic.ae/20231230/سرايا-القدس-تعلن-استهداف-مدرعات-إسرائيلية-والقسام-توقع-أكثر-من-20-قتيلا-1084575318.html
"سرايا القدس" تعلن استهداف مدرعات إسرائيلية و"القسام" توقع أكثر من 20 قتيلا
"سرايا القدس" تعلن استهداف مدرعات إسرائيلية و"القسام" توقع أكثر من 20 قتيلا
أعلنت كل من "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، و"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، عن تنفيذ عدة عمليات ضد القوات... 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T12:46+0000
2023-12-30T12:46+0000
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وقالت "سرايا القدس" في بيان نشرته على "تلغرام": "استهدفنا ناقلة جند ودبابتين صهيونيتين بقذائف "التاندوم" والـ"RPG" في محوري التقدم التفاح والدرج في مدينة غزة".وفي السياق نفسه، أعلنت "كتائب القسام" مقتل أكثر من 20 إسرائيليًا.وفي وقت سابق من صباح اليوم السبت، قالت "القسام" في بيان لها على "تلغرام": "مفارز الهاون القسامية تدك تحشدات العدو في محاور التوغل في قطاع غزة ضمن معركة طوفان الأقصى".وأضافت في بيان آخر: "تمكن مجاهدو كتائب القسام من تدمير ناقلة جند صهيونية بشكل كامل شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة بقذيفة "الياسين 105".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231230/لواء-النخبة-الإسرائيلي-يقر-بفقدان-48-جنديا-في-حرب-غزة-بينهم-قائد-كتيبة-1084575132.html
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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن

"سرايا القدس" تعلن استهداف مدرعات إسرائيلية و"القسام" توقع أكثر من 20 قتيلا

12:46 GMT 30.12.2023
© AP Photoقصف إسرائيلي هو الأعنف على قطاع غزة مساء اليوم الـ 21 للحرب
قصف إسرائيلي هو الأعنف على قطاع غزة مساء اليوم الـ 21 للحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
© AP Photo
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أعلنت كل من "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، و"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، عن تنفيذ عدة عمليات ضد القوات الإسرائيلية.
وقالت "سرايا القدس" في بيان نشرته على "تلغرام": "استهدفنا ناقلة جند ودبابتين صهيونيتين بقذائف "التاندوم" والـ"RPG" في محوري التقدم التفاح والدرج في مدينة غزة".
وفي السياق نفسه، أعلنت "كتائب القسام" مقتل أكثر من 20 إسرائيليًا.

وقالت "القسام" في بيان لها على "تلغرام": "مجاهدو القسام يشتبكون مع القوات الخاصة الصهيونية المتوغلة في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة ويوقعون أكثر من 20 جنديًا بين قتيل وجريح".

وفي وقت سابق من صباح اليوم السبت، قالت "القسام" في بيان لها على "تلغرام": "مفارز الهاون القسامية تدك تحشدات العدو في محاور التوغل في قطاع غزة ضمن معركة طوفان الأقصى".
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12:38 GMT
وأضافت في بيان آخر: "تمكن مجاهدو كتائب القسام من تدمير ناقلة جند صهيونية بشكل كامل شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة بقذيفة "الياسين 105".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
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