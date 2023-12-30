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سوريا تستعيد من عمان مخطوطا "لا مثيل له في العالم"... صور
سوريا تستعيد من عمان مخطوطا "لا مثيل له في العالم"... صور
استعادت سوريا مخطوطًا نادرًا لا مثيل له في العالم، بعد إعارته إلى الجانب العماني منذ عام 2019. 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T10:48+0000
2023-12-30T10:48+0000
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وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، فقد استعادت مكتبة الأسد الوطنية في دمشق مخطوطًا نادرًا يحمل عنوان "الفوائد في علم البحر والقواعد، حاوية الاختصار في أصول علم البحار، الأراجيز"، لمؤلفه أحمد بن ماجد السعدي، بعد رحلة استغرقت أربع سنوات في سلطنة عمان.ويعتبر هذا المخطوط من المخطوطات النادرة الوجود والفريدة في العالم، حيث تم تمديد فترة إعارته إلى عمان حتى يتسنّى لأكبر عدد ممكن من الزوار والمواطنين العمانيين الاطلاع عليه، بحسب المصدر.وقام قسم الترميم في هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية العمانية، وفي إطار التعاون مع المتحف الوطني، بترميم مخطوطة الفوائد في معرفة علم البحر والقواعد للملاح أحمد بن ماجد السعدي.
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أخبار سوريا اليوم, منوعات
أخبار سوريا اليوم, منوعات

سوريا تستعيد من عمان مخطوطا "لا مثيل له في العالم"... صور

10:48 GMT 30.12.2023
© Photo / CCكتاب باللغة العربية
كتاب باللغة العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
© Photo / CC
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استعادت سوريا مخطوطًا نادرًا لا مثيل له في العالم، بعد إعارته إلى الجانب العماني منذ عام 2019.
وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، فقد استعادت مكتبة الأسد الوطنية في دمشق مخطوطًا نادرًا يحمل عنوان "الفوائد في علم البحر والقواعد، حاوية الاختصار في أصول علم البحار، الأراجيز"، لمؤلفه أحمد بن ماجد السعدي، بعد رحلة استغرقت أربع سنوات في سلطنة عمان.

وأشارت "سانا" إلى أن مخطوط البحار العربي ابن ماجد تمت إعارته للجانب العماني منذ عام 2019، بطلب منهم لترميمه وعرضه في المتحف الوطني العماني في مسقط.

ويعتبر هذا المخطوط من المخطوطات النادرة الوجود والفريدة في العالم، حيث تم تمديد فترة إعارته إلى عمان حتى يتسنّى لأكبر عدد ممكن من الزوار والمواطنين العمانيين الاطلاع عليه، بحسب المصدر.
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وقال مدير عام مكتبة الأسد الوطنية في سوريا، فادي غانم، إن "مكتبة الأسد الوطنية في دمشق اختتمت فعالياتها لهذا العام بعودة المخطوط النادر "الفوائد في علم البحر والقواعد، حاوية الاختصار في أصول علم البحار، الأراجيز" لمؤلفه أحمد بن ماجد السعدي، والذي يعود إلى القرنين العاشر والحادي عشر الهجري والقرن السادس عشر الميلادي، بعد رحلة دامت لمدة أربع سنوات في سلطنة عمان".

وأشار مدير المكتبة الوطنية السورية إلى أن "المخطوط كان بحاجة لبعض الترميم فقام الأشقاء في سلطنة عمان بترميمه وتم عرضه في السنوات اللاحقة في المتحف العماني... مدة الإعارة انتهت في نهاية هذا العام، واليوم احتفلنا بعودته إلى مكتبة الأسد الوطنية كونه أحد المقتنيات الثمينة في المكتبة".

وقام قسم الترميم في هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية العمانية، وفي إطار التعاون مع المتحف الوطني، بترميم مخطوطة الفوائد في معرفة علم البحر والقواعد للملاح أحمد بن ماجد السعدي.
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