https://sputnikarabic.ae/20231230/سوريا-تستعيد-من-عمان-مخطوطا-لا-مثيل-له-في-العالم-صور-1084571760.html

سوريا تستعيد من عمان مخطوطا "لا مثيل له في العالم"... صور

سوريا تستعيد من عمان مخطوطا "لا مثيل له في العالم"... صور

استعادت سوريا مخطوطًا نادرًا لا مثيل له في العالم، بعد إعارته إلى الجانب العماني منذ عام 2019. 30.12.2023, سبوتنيك عربي

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وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، فقد استعادت مكتبة الأسد الوطنية في دمشق مخطوطًا نادرًا يحمل عنوان "الفوائد في علم البحر والقواعد، حاوية الاختصار في أصول علم البحار، الأراجيز"، لمؤلفه أحمد بن ماجد السعدي، بعد رحلة استغرقت أربع سنوات في سلطنة عمان.ويعتبر هذا المخطوط من المخطوطات النادرة الوجود والفريدة في العالم، حيث تم تمديد فترة إعارته إلى عمان حتى يتسنّى لأكبر عدد ممكن من الزوار والمواطنين العمانيين الاطلاع عليه، بحسب المصدر.وقام قسم الترميم في هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية العمانية، وفي إطار التعاون مع المتحف الوطني، بترميم مخطوطة الفوائد في معرفة علم البحر والقواعد للملاح أحمد بن ماجد السعدي.

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