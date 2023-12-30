https://sputnikarabic.ae/20231230/ضابط-سابق-لدى-الاستخبارات-الأمريكية-يحذر-زيلينسكي-من-كارثة-1084576079.html
ضابط سابق لدى الاستخبارات الأمريكية يحذر زيلينسكي من كارثة
ضابط سابق لدى الاستخبارات الأمريكية يحذر زيلينسكي من كارثة
كشف الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يواجه انقلابًا عسكريا على خلفية الهزائم التي تعرضت... 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T13:14+0000
2023-12-30T13:14+0000
2023-12-30T13:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068833671_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_5bade7a83302afc079f85ba5cd7bb127.jpg
وقال لاري جونسون، خلال مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على منصة "يوتيوب"، إن "أوكرانيا تخسر، وفي الوقت نفسه يشير كل من زالوجني وزيلينسكي بأصابع الاتهام إلى بعضهما البعض بشأن قضية استدعاء أكثر من 500 ألف جندي، لذا فإن الأمر يزداد سوءًا كل أسبوع والانقلاب العسكري يلوح في الأفق".وأشار جونسون أيضًا إلى أن الجيش الروسي يتقدم بنجاح على طول خط المواجهة بأكمله، ويحرر مدنًا مثل ماريينكا، بينما يتعين على القوات المسلحة الأوكرانية تنظيم استفزازات مختلفة من أجل صرف انتباه الجمهور الغربي عن إخفاقاتها في ساحة المعركة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط / فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231230/القوات-الروسية-تستهدف-3-ألوية-أوكرانية-خلال-24-ساعة--1084573852.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068833671_0:0:923:692_1920x0_80_0_0_711b49238ad20175408d55cd8e272039.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
ضابط سابق لدى الاستخبارات الأمريكية يحذر زيلينسكي من كارثة
كشف الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يواجه انقلابًا عسكريا على خلفية الهزائم التي تعرضت لها القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال لاري جونسون، خلال مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على منصة "يوتيوب"، إن "أوكرانيا تخسر، وفي الوقت نفسه يشير كل من زالوجني وزيلينسكي بأصابع الاتهام إلى بعضهما البعض بشأن قضية استدعاء أكثر من 500 ألف جندي، لذا فإن الأمر يزداد سوءًا كل أسبوع والانقلاب العسكري يلوح في الأفق".
وأشار جونسون أيضًا إلى أن الجيش الروسي يتقدم بنجاح على طول خط المواجهة بأكمله، ويحرر مدنًا مثل ماريينكا، بينما يتعين على القوات المسلحة الأوكرانية تنظيم استفزازات مختلفة من أجل صرف انتباه الجمهور الغربي عن إخفاقاتها في ساحة المعركة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط / فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.