عربي
القوات الروسية تستهدف 3 ألوية أوكرانية خلال 24 ساعة
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231230/ضابط-سابق-لدى-الاستخبارات-الأمريكية-يحذر-زيلينسكي-من-كارثة-1084576079.html
ضابط سابق لدى الاستخبارات الأمريكية يحذر زيلينسكي من كارثة
ضابط سابق لدى الاستخبارات الأمريكية يحذر زيلينسكي من كارثة
كشف الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يواجه انقلابًا عسكريا على خلفية الهزائم التي تعرضت... 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T13:14+0000
2023-12-30T13:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068833671_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_5bade7a83302afc079f85ba5cd7bb127.jpg
وقال لاري جونسون، خلال مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على منصة "يوتيوب"، إن "أوكرانيا تخسر، وفي الوقت نفسه يشير كل من زالوجني وزيلينسكي بأصابع الاتهام إلى بعضهما البعض بشأن قضية استدعاء أكثر من 500 ألف جندي، لذا فإن الأمر يزداد سوءًا كل أسبوع والانقلاب العسكري يلوح في الأفق".وأشار جونسون أيضًا إلى أن الجيش الروسي يتقدم بنجاح على طول خط المواجهة بأكمله، ويحرر مدنًا مثل ماريينكا، بينما يتعين على القوات المسلحة الأوكرانية تنظيم استفزازات مختلفة من أجل صرف انتباه الجمهور الغربي عن إخفاقاتها في ساحة المعركة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط / فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231230/القوات-الروسية-تستهدف-3-ألوية-أوكرانية-خلال-24-ساعة--1084573852.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068833671_0:0:923:692_1920x0_80_0_0_711b49238ad20175408d55cd8e272039.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

ضابط سابق لدى الاستخبارات الأمريكية يحذر زيلينسكي من كارثة

13:14 GMT 30.12.2023
© Photo / Ukrainian Presidential press serviceالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
© Photo / Ukrainian Presidential press service
تابعنا عبر
كشف الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يواجه انقلابًا عسكريا على خلفية الهزائم التي تعرضت لها القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال لاري جونسون، خلال مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على منصة "يوتيوب"، إن "أوكرانيا تخسر، وفي الوقت نفسه يشير كل من زالوجني وزيلينسكي بأصابع الاتهام إلى بعضهما البعض بشأن قضية استدعاء أكثر من 500 ألف جندي، لذا فإن الأمر يزداد سوءًا كل أسبوع والانقلاب العسكري يلوح في الأفق".
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف 3 ألوية أوكرانية خلال 24 ساعة
11:41 GMT
وأشار جونسون أيضًا إلى أن الجيش الروسي يتقدم بنجاح على طول خط المواجهة بأكمله، ويحرر مدنًا مثل ماريينكا، بينما يتعين على القوات المسلحة الأوكرانية تنظيم استفزازات مختلفة من أجل صرف انتباه الجمهور الغربي عن إخفاقاتها في ساحة المعركة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط / فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. قوات "النخبة" الإسرائيلية تفقد 48 جنديا في غزة.. صور وفيديو12:48 GMTВоеннослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:49 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала