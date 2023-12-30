https://sputnikarabic.ae/20231230/عسكري-بريطاني-زيلينسكي-في-وضع-صعب-وميؤوس-1084570821.html

عسكري بريطاني: زيلينسكي في وضع صعب وميؤوس

عسكري بريطاني: زيلينسكي في وضع صعب وميؤوس

أعلن ضابط عسكري متقاعد في الجيش البريطاني، شون بيل، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وجد نفسه في طريق مسدود بعد حصول انهيار في القوات المسلحة الأوكرانية... 30.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-30T09:55+0000

2023-12-30T09:55+0000

2023-12-30T10:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وأوضح الضابط شون بيل، في مقاله المنشور على موقع قناة "سكاي نيوز"، أن العام الذي بدأ بمثل هذا التفاؤل بشأن أوكرانيا أصبح في نهايته صعبا لزيلينسكي الذي بدأ يواجه قرارات صعبة سواء بالنسبة لمستقبل شعبه أو مصيره". وشدد بيل على أن نجاحات الجيش الروسي تشير إلى أن نتيجة الصراع ستكون لصالح روسيا على المدى الطويل.وخلص الرجل العسكري بالقول: "ومع ذلك، فإن المؤشر الرئيسي للنجاح في هذا الصراع هو الأراضي التي تم احتلالها، وفشلت أوكرانيا في إعادة الأراضي المفقودة كما كان متوقعا".وفي سياق آخر، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه في غضون أسبوع، تم تنفيذ 50 ضربة بأسلحة دقيقة ضد مواقع أوكرانية، وكانت الأهداف المجمع الصناعي العسكري، والمطارات العسكرية، والترسانات، ومواقع الانتشار العسكري، وتمت إصابة جميع المنشآت المعينة.ولم يوافق الكونغرس الأمريكي على طلب البيت الأبيض للحصول على مساعدة جديدة لكييف، وذكرت الإدارة أنه من دون موافقة المشرعين لن يتمكنوا بعد الآن من إرسال أسلحة إلى أوكرانيا. وتطالب المعارضة الجمهورية بايدن بخطوات لحماية الحدود، وتتحدى الحاجة إلى دعم جديد بمليارات الدولارات لكييف دون تقديم خطة عمل أخرى.وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن البلاد ستحقق جميع أهدافها وتحمي سيادتها وأمنها.

https://sputnikarabic.ae/20231230/روسيا-تكشف-عن-شروط-استمرار-مرور-الغاز-عبر-أوكرانيا-1084567936.html

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