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القوات الروسية تستهدف 3 ألوية أوكرانية خلال 24 ساعة
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231230/قصف-أوكراني-يستهدف-مدينة-بيلغورود-ويوقع-قتلى-بين-المدنيين-فيديو-1084576210.html
قصف أوكراني يستهدف مدينة بيلغورود ويوقع قتلى بين المدنيين... فيديو
قصف أوكراني يستهدف مدينة بيلغورود ويوقع قتلى بين المدنيين... فيديو
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن الجيش الأوكراني قصف وسط مدينة بيلغورود، ما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة أشخاص آخرين. 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T13:25+0000
2023-12-30T13:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال غلادكوف، في بيان على "تلغرام"، اليوم السبت: "قصفت القوات الأوكرانية وسط مدينة بيلغورود، وبحسب المعلومات الأولية، أسفر الهجوم عن مقتل طفلين وبعض الإصابات الأخرى".وفي السياق نفسه، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أنه وقعت الانفجارات حوالي الساعة 15:00 ظهر اليوم السبت، وبعدها ظهر دخان أسود في سماء المدينة، وبعد دقائق قليلة بدأت صفارات الإنذار في إطلاق الصوت، وأغلقت الأجهزة الأمنية تقاطع شارع بوغدان خميلنيتسكي وشارع سلافي.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، ليل الجمعة/السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 13 صاروخًا فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.وقالت الدفاع الروسية: "في 29 ديسمبر (كانون الأول)، حوالي الساعة 11 مساءً، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، باستخدام أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة".وتتعرض مقاطعة بيلغورود للقصف بانتظام من قبل أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير 2022، مع استمرار هجمات نظام كييف المتكررة وبشكل خاص على المناطق الحدودية شيبيكينو وغرايفورون، فيما ترد عليها القوات الروسية بضربات تسفر يومياً عن مقتل العشرات من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، مؤكدة السير بالعملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها كافة.
https://sputnikarabic.ae/20231229/الدفاع-الروسية-الدفاع-الجوي-يدمر-13-صاروخا-فوق-مقاطعة-بيلغورود--عاجل-1084564460.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

قصف أوكراني يستهدف مدينة بيلغورود ويوقع قتلى بين المدنيين... فيديو

13:25 GMT 30.12.2023
© Sputnik . Press-service of Russian Emergency Situations Ministry / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصفالطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022
تداعيات قصفالطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
© Sputnik . Press-service of Russian Emergency Situations Ministry
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أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن الجيش الأوكراني قصف وسط مدينة بيلغورود، ما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة أشخاص آخرين.
وقال غلادكوف، في بيان على "تلغرام"، اليوم السبت: "قصفت القوات الأوكرانية وسط مدينة بيلغورود، وبحسب المعلومات الأولية، أسفر الهجوم عن مقتل طفلين وبعض الإصابات الأخرى".

وأشار غلادكوف إلى أنه وخلال الهجوم أصابت عدة قذائف الأحياء السكنية.

وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: الدفاع الجوي يدمر 13 صاروخا فوق مقاطعة بيلغورود
أمس, 21:30 GMT
وفي السياق نفسه، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أنه وقعت الانفجارات حوالي الساعة 15:00 ظهر اليوم السبت، وبعدها ظهر دخان أسود في سماء المدينة، وبعد دقائق قليلة بدأت صفارات الإنذار في إطلاق الصوت، وأغلقت الأجهزة الأمنية تقاطع شارع بوغدان خميلنيتسكي وشارع سلافي.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، ليل الجمعة/السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 13 صاروخًا فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.
وقالت الدفاع الروسية: "في 29 ديسمبر (كانون الأول)، حوالي الساعة 11 مساءً، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، باستخدام أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة".
وتتعرض مقاطعة بيلغورود للقصف بانتظام من قبل أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير 2022، مع استمرار هجمات نظام كييف المتكررة وبشكل خاص على المناطق الحدودية شيبيكينو وغرايفورون، فيما ترد عليها القوات الروسية بضربات تسفر يومياً عن مقتل العشرات من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، مؤكدة السير بالعملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها كافة.
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