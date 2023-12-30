https://sputnikarabic.ae/20231230/قصف-أوكراني-يستهدف-مدينة-بيلغورود-ويوقع-قتلى-بين-المدنيين-فيديو-1084576210.html
قصف أوكراني يستهدف مدينة بيلغورود ويوقع قتلى بين المدنيين... فيديو
قصف أوكراني يستهدف مدينة بيلغورود ويوقع قتلى بين المدنيين... فيديو
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن الجيش الأوكراني قصف وسط مدينة بيلغورود، ما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة أشخاص آخرين. 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T13:25+0000
2023-12-30T13:25+0000
2023-12-30T13:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال غلادكوف، في بيان على "تلغرام"، اليوم السبت: "قصفت القوات الأوكرانية وسط مدينة بيلغورود، وبحسب المعلومات الأولية، أسفر الهجوم عن مقتل طفلين وبعض الإصابات الأخرى".وفي السياق نفسه، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أنه وقعت الانفجارات حوالي الساعة 15:00 ظهر اليوم السبت، وبعدها ظهر دخان أسود في سماء المدينة، وبعد دقائق قليلة بدأت صفارات الإنذار في إطلاق الصوت، وأغلقت الأجهزة الأمنية تقاطع شارع بوغدان خميلنيتسكي وشارع سلافي.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، ليل الجمعة/السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 13 صاروخًا فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.وقالت الدفاع الروسية: "في 29 ديسمبر (كانون الأول)، حوالي الساعة 11 مساءً، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، باستخدام أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة".وتتعرض مقاطعة بيلغورود للقصف بانتظام من قبل أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير 2022، مع استمرار هجمات نظام كييف المتكررة وبشكل خاص على المناطق الحدودية شيبيكينو وغرايفورون، فيما ترد عليها القوات الروسية بضربات تسفر يومياً عن مقتل العشرات من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، مؤكدة السير بالعملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها كافة.
https://sputnikarabic.ae/20231229/الدفاع-الروسية-الدفاع-الجوي-يدمر-13-صاروخا-فوق-مقاطعة-بيلغورود--عاجل-1084564460.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
قصف أوكراني يستهدف مدينة بيلغورود ويوقع قتلى بين المدنيين... فيديو
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن الجيش الأوكراني قصف وسط مدينة بيلغورود، ما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة أشخاص آخرين.
وقال غلادكوف، في بيان على "تلغرام"، اليوم السبت: "قصفت القوات الأوكرانية وسط مدينة بيلغورود، وبحسب المعلومات الأولية، أسفر الهجوم عن مقتل طفلين وبعض الإصابات الأخرى".
وأشار غلادكوف إلى أنه وخلال الهجوم أصابت عدة قذائف الأحياء السكنية.
وفي السياق نفسه، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أنه وقعت الانفجارات حوالي الساعة 15:00 ظهر اليوم السبت، وبعدها ظهر دخان أسود في سماء المدينة، وبعد دقائق قليلة بدأت صفارات الإنذار في إطلاق الصوت، وأغلقت الأجهزة الأمنية تقاطع شارع بوغدان خميلنيتسكي وشارع سلافي.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، ليل الجمعة/السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 13 صاروخًا فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.
وقالت الدفاع الروسية: "في 29 ديسمبر (كانون الأول)، حوالي الساعة 11 مساءً، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، باستخدام أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة".
وتتعرض مقاطعة بيلغورود للقصف بانتظام من قبل أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير 2022، مع استمرار هجمات نظام كييف المتكررة وبشكل خاص على المناطق الحدودية شيبيكينو وغرايفورون، فيما ترد عليها القوات الروسية بضربات تسفر يومياً عن مقتل العشرات من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، مؤكدة السير بالعملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها كافة.