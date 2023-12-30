https://sputnikarabic.ae/20231230/قوات-الهندسة-الروسية-تنشر-منظومة-مراقبة-للاتصالات-بطول-ألف-كيلومتر-1084567143.html
قوات الهندسة الروسية تنشر منظومة مراقبة للاتصالات بطول ألف كيلومتر
قوات الهندسة الروسية تنشر منظومة مراقبة للاتصالات بطول ألف كيلومتر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، أن قوات الإشارة لمجموعة القوات "الغربية" التابعة للفوج السادس على محور كوبيانسك، قامت بنشر شبكة مراقبة اتصالات... 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T06:37+0000
2023-12-30T06:37+0000
2023-12-30T06:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083011012_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_403870555c68dc8bb5d118f852d9d8ee.jpg
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تنظيم مراكز الاتصالات من خلال القنوات والمحطات الخطية والفضائية والإذاعية. وأضافت الوزارة أن "قوات الإشارة لا تقف ساكنة، فهي منتشرة باستمرار في أماكن جديدة تنقل خطوط الاتصال في شبكة من الأسلاك عبر مئات وآلاف الكيلومترات، ويتم مراقبتها ليلًا ونهارًا، ويجب أن يكون هناك اتصال دائم بين جميع القوات.وفي سياق متصل، أعلن أحد القادة العسكريين أن العملية العسكرية الروسية الخاصة ساهمت بمنح العسكريين مزيدًا من الخبرة، حيث يقوم رجال الإشارة بمهامهم كل يوم، بما في ذلك على خط المواجهة، معرضين حياتهم للخطر.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231230/الدفاع-الروسية-تدمير-32-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-4-مقاطعات-في-البلاد-1084566347.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083011012_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6cec583f1eaf56e373918e8f3081ddae.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
قوات الهندسة الروسية تنشر منظومة مراقبة للاتصالات بطول ألف كيلومتر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، أن قوات الإشارة لمجموعة القوات "الغربية" التابعة للفوج السادس على محور كوبيانسك، قامت بنشر شبكة مراقبة اتصالات يبلغ طولها الإجمالي أكثر من ألف كيلومتر.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تنظيم مراكز الاتصالات من خلال القنوات والمحطات الخطية والفضائية والإذاعية.
وأضافت الوزارة أن "قوات الإشارة لا تقف ساكنة، فهي منتشرة باستمرار في أماكن جديدة تنقل خطوط الاتصال في شبكة من الأسلاك عبر مئات وآلاف الكيلومترات، ويتم مراقبتها ليلًا ونهارًا، ويجب أن يكون هناك اتصال دائم بين جميع القوات.
وفي سياق متصل، أعلن أحد القادة العسكريين أن العملية العسكرية الروسية الخاصة ساهمت بمنح العسكريين مزيدًا من الخبرة، حيث يقوم رجال الإشارة بمهامهم كل يوم، بما في ذلك على خط المواجهة، معرضين حياتهم للخطر.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة
، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.