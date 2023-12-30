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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231230/قوات-الهندسة-الروسية-تنشر-منظومة-مراقبة-للاتصالات-بطول-ألف-كيلومتر-1084567143.html
قوات الهندسة الروسية تنشر منظومة مراقبة للاتصالات بطول ألف كيلومتر
قوات الهندسة الروسية تنشر منظومة مراقبة للاتصالات بطول ألف كيلومتر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، أن قوات الإشارة لمجموعة القوات "الغربية" التابعة للفوج السادس على محور كوبيانسك، قامت بنشر شبكة مراقبة اتصالات... 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T06:37+0000
2023-12-30T06:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تنظيم مراكز الاتصالات من خلال القنوات والمحطات الخطية والفضائية والإذاعية. وأضافت الوزارة أن "قوات الإشارة لا تقف ساكنة، فهي منتشرة باستمرار في أماكن جديدة تنقل خطوط الاتصال في شبكة من الأسلاك عبر مئات وآلاف الكيلومترات، ويتم مراقبتها ليلًا ونهارًا، ويجب أن يكون هناك اتصال دائم بين جميع القوات.وفي سياق متصل، أعلن أحد القادة العسكريين أن العملية العسكرية الروسية الخاصة ساهمت بمنح العسكريين مزيدًا من الخبرة، حيث يقوم رجال الإشارة بمهامهم كل يوم، بما في ذلك على خط المواجهة، معرضين حياتهم للخطر.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231230/الدفاع-الروسية-تدمير-32-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-4-مقاطعات-في-البلاد-1084566347.html
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قوات الهندسة الروسية تنشر منظومة مراقبة للاتصالات بطول ألف كيلومتر

06:37 GMT 30.12.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، أن قوات الإشارة لمجموعة القوات "الغربية" التابعة للفوج السادس على محور كوبيانسك، قامت بنشر شبكة مراقبة اتصالات يبلغ طولها الإجمالي أكثر من ألف كيلومتر.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تنظيم مراكز الاتصالات من خلال القنوات والمحطات الخطية والفضائية والإذاعية.
وأضافت الوزارة أن "قوات الإشارة لا تقف ساكنة، فهي منتشرة باستمرار في أماكن جديدة تنقل خطوط الاتصال في شبكة من الأسلاك عبر مئات وآلاف الكيلومترات، ويتم مراقبتها ليلًا ونهارًا، ويجب أن يكون هناك اتصال دائم بين جميع القوات.
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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04:26 GMT
وفي سياق متصل، أعلن أحد القادة العسكريين أن العملية العسكرية الروسية الخاصة ساهمت بمنح العسكريين مزيدًا من الخبرة، حيث يقوم رجال الإشارة بمهامهم كل يوم، بما في ذلك على خط المواجهة، معرضين حياتهم للخطر.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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