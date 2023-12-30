https://sputnikarabic.ae/20231230/لواء-النخبة-الإسرائيلي-يقر-بفقدان-48-جنديا-في-حرب-غزة-بينهم-قائد-كتيبة-1084575132.html
لواء "النخبة" الإسرائيلي يقر بفقدان 48 جنديا في حرب غزة بينهم قائد كتيبة
لواء "النخبة" الإسرائيلي يقر بفقدان 48 جنديا في حرب غزة بينهم قائد كتيبة
اعترف لواء "غولاني" في الجيش الإسرائيلي، بمقتل 41 من جنوده في العملية التي شنتها حركة "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبمقتل 7 آخرين في معارك غزة، منهم... 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T12:38+0000
2023-12-30T12:38+0000
2023-12-30T12:38+0000
طوفان الأقصى
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/01/1082697486_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_5c3828fafb0666cfd02f31603aa48b61.jpg
جاء ذلك حسب ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير لها على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت.وكان مقاتلو لواء "غولاني" قد انسحبوا، الأسبوع الماضي، من قطاع غزة "ليأخذوا قسطًا من الراحة بعد تكبدهم خسائر فادحة"، وفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية.وأفادت تقارير لموقع "واللا" الإخباري والقناة "12" الإسرائيلية، أن "لواء غولاني" قضى أكثر من 70 يومًا في غزة، حيث فقد 44 مقاتلاً، وقرر المقاتلون مغادرة القطاع لبضعة أيام للاستراحة وزيارة أهاليهم.وأتت هذه الخطوة بعد مواجهات شديدة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، حيث قُتل قائدهم وعدد آخر من الضباط والمقاتلين، بحسب القناة "12" الإسرائيلية.وفي أعقاب هذه المواجهة، غادر مقاتلو "غولاني" القطاع، ومن المتوقع أن يتلقوا أوامر للعودة والمشاركة في المعارك مرة أخرى.يشار إلى أن لواء "غولاني" للمشاة يطلق عليه لقب "النخبة" في الجيش الإسرائيلي، وكانت هناك معركة مهمة في حي الشجاعية حيث نصب مقاتلو "كتائب القسام" كمينًا لقوات "غولاني"، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، ووُصفت المعركة في الشجاعية بأنها "حادثة خطيرة استمرت لأكثر من ساعتين".وتواصل إسرائيل قصف قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، ما تسبب في مقتل أكثر من 21 ألف شخص وإصابة ما يزيد عن 55 ألفا آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231222/جنود-غولاني-يحتفلون-بمغادرتهم-غزة-بالغناء-فيديو--1084356916.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/01/1082697486_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_1d1c8991c08a4c6f6e56accf95bb046d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
لواء "النخبة" الإسرائيلي يقر بفقدان 48 جنديا في حرب غزة بينهم قائد كتيبة
اعترف لواء "غولاني" في الجيش الإسرائيلي، بمقتل 41 من جنوده في العملية التي شنتها حركة "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبمقتل 7 آخرين في معارك غزة، منهم قائد الكتيبة 13.
جاء ذلك حسب ما نقلته
القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير لها على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت.
وكان مقاتلو لواء "غولاني" قد انسحبوا، الأسبوع الماضي، من قطاع غزة "ليأخذوا قسطًا من الراحة بعد تكبدهم خسائر فادحة"، وفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية.
وأفادت تقارير لموقع "واللا"
الإخباري والقناة "12" الإسرائيلية، أن "لواء غولاني" قضى أكثر من 70 يومًا في غزة، حيث فقد 44 مقاتلاً، وقرر المقاتلون مغادرة القطاع لبضعة أيام للاستراحة وزيارة أهاليهم.
وأتت هذه الخطوة بعد مواجهات شديدة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، حيث قُتل قائدهم وعدد آخر من الضباط والمقاتلين، بحسب القناة "12"
الإسرائيلية.
وفي أعقاب هذه المواجهة، غادر مقاتلو "غولاني" القطاع، ومن المتوقع أن يتلقوا أوامر للعودة والمشاركة في المعارك مرة أخرى.
يشار إلى أن لواء "غولاني" للمشاة
يطلق عليه لقب "النخبة" في الجيش الإسرائيلي، وكانت هناك معركة مهمة في حي الشجاعية
حيث نصب مقاتلو "كتائب القسام" كمينًا لقوات "غولاني"، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، ووُصفت المعركة في الشجاعية بأنها "حادثة خطيرة استمرت لأكثر من ساعتين".
وتواصل إسرائيل قصف قطاع غزة
، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، ما تسبب في مقتل أكثر من 21 ألف شخص وإصابة ما يزيد عن 55 ألفا آخرين.