https://sputnikarabic.ae/20231230/مستشار-سابق-للرئيس-الأوكراني-يطالب-زيلينسكي-بالاستقالة-1084569235.html
مستشار سابق للرئيس الأوكراني يطالب زيلينسكي بالاستقالة
مستشار سابق للرئيس الأوكراني يطالب زيلينسكي بالاستقالة
أفاد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يجب أن يستقيل بسبب فشله في حماية البلاد من الهجمات... 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T08:28+0000
2023-12-30T08:28+0000
2023-12-30T08:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال سوسكين، عبر مدونته على موقع "يوتيوب": "يجب على عمروف أن يستقيل من منصب وزير الدفاع، هذه هي أفعاله، قال إنهم سيأخذون شبه جزيرة القرم هناك وكل ذلك، يجب على زيلينسكي أيضًا الاستقالة، لأنه عاجز تمامًا. وتبين أنه عجز كامل".وأضاف سوسكين: "بما أنك لا تستطيع فعل شئ فماذا عليك أن تفعل؟... بما أنك لا تستطيع مقاومة بوتين، بما أنه لا يوجد مال ولا أسلحة ولا أشخاص ولا شيء، فماذا عليك أن تفعل في هذه الحالة؟ بدء المفاوضات والتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار".وبحسب سوسكين، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لم تفشل في التقدم فحسب، بل لم تتمكن أيضًا من الحفاظ على سيطرتها على جميع مواقعها.وكما ذكر الكرملين، فإن الوضع في أوكرانيا يمكن أن يتحرك نحو الاتجاه السلمي، شريطة أن يؤخذ الوضع الفعلي والحقائق الجديدة في الاعتبار، وجميع مطالب موسكو معروفة جيدًا.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت لاحق، إنه إذا كانت أوكرانيا تريد عملية تفاوض، فلن تكون هناك حاجة إلى لفتات مسرحية، ويجب إلغاء المرسوم الذي يحظر المفاوضات مع روسيا. ووفقا له، فإن روسيا لم تكن أبدًا ضد حل النزاع في أوكرانيا بالوسائل السلمية، ولكن بشرط ضمانات أمنية روسية.
https://sputnikarabic.ae/20231230/خبير-عسكري-يكشف-عن-مشكلة-تواجه-الدفاعات-الجوية-الأوكرانية-1084566758.html
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روسيا, العالم
مستشار سابق للرئيس الأوكراني يطالب زيلينسكي بالاستقالة
أفاد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يجب أن يستقيل بسبب فشله في حماية البلاد من الهجمات الروسية.
وقال سوسكين، عبر مدونته على موقع "يوتيوب": "يجب على عمروف أن يستقيل من منصب وزير الدفاع، هذه هي أفعاله، قال إنهم سيأخذون شبه جزيرة القرم هناك وكل ذلك، يجب على زيلينسكي أيضًا الاستقالة، لأنه عاجز تمامًا. وتبين أنه عجز كامل".
ووفقا له، إذا استمرت الحكومة الحالية في السلطة، فإن أوكرانيا قد تتوقف قريبا عن الوجود تمامًا.
وأضاف سوسكين: "بما أنك لا تستطيع فعل شئ فماذا عليك أن تفعل؟... بما أنك لا تستطيع مقاومة بوتين، بما أنه لا يوجد مال ولا أسلحة ولا أشخاص ولا شيء، فماذا عليك أن تفعل في هذه الحالة؟ بدء المفاوضات والتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار".
وفي وقت سابق، قال سوسكين: "استراتيجية زيلينسكي بأكملها... لتكثيف القمع داخل البلاد وتعزيز الدكتاتورية، ومواصلة الأحكام العرفية هي عديمة الجدوى على الإطلاق. اقبضوا على الرجال، لا تقبضوا عليهم في المدن، أرسلوهم إلى الجبهة. لا يعطي أي شيء".
وبحسب سوسكين، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لم تفشل في التقدم فحسب، بل لم تتمكن أيضًا من الحفاظ على سيطرتها على جميع مواقعها.
وكما ذكر الكرملين، فإن الوضع في أوكرانيا يمكن أن يتحرك نحو الاتجاه السلمي، شريطة أن يؤخذ الوضع الفعلي والحقائق الجديدة في الاعتبار، وجميع مطالب موسكو معروفة جيدًا.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت لاحق، إنه إذا كانت أوكرانيا تريد عملية تفاوض، فلن تكون هناك حاجة إلى لفتات مسرحية، ويجب إلغاء المرسوم الذي يحظر المفاوضات مع روسيا. ووفقا له، فإن روسيا لم تكن أبدًا ضد حل النزاع في أوكرانيا بالوسائل السلمية، ولكن بشرط ضمانات أمنية روسية.