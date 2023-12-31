https://sputnikarabic.ae/20231231/أمين-المجلس-الأعلى-للأمن-القومي-الإيراني-لـأنصار-الله-خطواتكم-بطولية-1084605381.html

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لـ"أنصار الله": خطواتكم بطولية

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لـ"أنصار الله": خطواتكم بطولية

استقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان، اليوم الأحد، المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد عبدالسلام". 31.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-31T15:09+0000

2023-12-31T15:09+0000

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ووصف أحمديان، خلال اللقاء الذي جرى في طهران، "الخطوات اليمنية الداعمة لفلسطين بالبطولية"، حسب قناة "العالم" الإيرانية.وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أكد في وقت سابق اليوم، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن طهران شريكة في المسؤولية عن منع هجمات جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية على السفن في البحر الأحمر.وقال كاميرون، على حسابه بمنصة "إكس": "تحدثت اليوم مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن هجمات الحوثيين التي تعرض حياة الأبرياء والاقتصاد العالمي للخطر".وتابع: "لقد أوضحت له أن إيران تتشارك المسؤولية في منع مثل تلك الهجمات بالنظر للدعم الذي تعطيه للجماعة منذ فترة طويلة".وفي وقت سابق اليوم، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الأحمر، أحبطت هجوما على سفينة قبالة سواحل اليمن.وأضافت الهيئة أنه "قد ورد بلاغ من إحدى السفن حول تعرضها لهجوم من قبل 3 قوارب صغيرة على جانب الميناء، وتم تبادل لإطلاق النار".وبدورها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، إغراق زوارق لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، ومقتل طاقمها في أثناء مهاجمتها سفينة شحن تجارية قبالة سواحل اليمن جنوب البحر الأحمر.وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر.وتضم القوة 10 دول هي: الولايات المتحدة، وبريطانيا، والبحرين، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وسيشيل، وإسبانيا.

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