https://sputnikarabic.ae/20231231/أهم-تصريحات-الوزير-لافروف-خلال-مقابلته-مع-وكالة-سبوتنيك-1084596032.html

أهم تصريحات الوزير لافروف خلال مقابلته مع وكالة "سبوتنيك"

أهم تصريحات الوزير لافروف خلال مقابلته مع وكالة "سبوتنيك"

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك"، تطرق فيها إلى طيف من القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك العلاقات مع... 31.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-31T08:53+0000

2023-12-31T08:53+0000

2023-12-31T08:53+0000

روسيا

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وقال لافروف إن السلطات الروسية تقوم بتسجيل الجرائم المروعة التي ارتكبها النازيون والقوميون الجدد في أوكرانيا، موضحا أنها لا تقتصر فقط على فترة العملية العسكرية الخاصة، مضيفا أنه وفقا للجنة التحقيق الروسية، تم رفع أكثر من 4 آلاف قضية جنائية ضد نحو 900 شخص، موضحا أن الأحكام لا تشمل أعضاء الجمعيات القومية المتطرفة وممثلي قوات الأمن الأوكرانية والمرتزقة فحسب، بل وممثلين عن القيادة العسكرية والسياسية لأوكرانيا.ولفت لافروف إلى أن القضاء الروسي أصدر أحكاما بالسجن لفترات طويلة على أكثر من 200 ممثل للقوات المسلحة الأوكرانية، مؤكدا، في الوقت ذاته، أن كل مجرم في النظام الأوكراني سينال القصاص العادل.العلاقات الروسية الأمريكيةوفي ظل توتر العلاقات الروسية الأمريكية على خلفية الصراع في أوكرانيا، وقضايا مرتبطة بمعاهدات الأسلحة وغيرها من الملفات الدولية، أكد لافروف على أن موسكو تعتقد بأن الولايات المتحدة تخشى تدمير العلاقات مع روسيا "بشكل كلي"، لكنها ليست مستعدة في الوقت ذاته احترام مصالح موسكو، وذلك يشير إلى عدم استعداد واشنطن لإجراء الحوار الشفاف على أساس الاحترام المتبادل ومراعاة مصالح البلدين.وفي سياق متصل، أشار لافروف إلى أن روسيا ستتخذ تدابير جادة ردا على نشر الولايات المتحدة المحتمل لمنظوماتها الصاروخية المحظورة سابقاً بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والصواريخ متوسطة المدى، مضيفا أنه ونظرا لطبيعة وخصائص استخدام أسلحة الفئة المذكورة سابقا فإن مسألة نشرها من قبل الدول المعادية حساسة للغاية من وجهة نظر الأمن القومي الروسي، لافتا إلى أنه في حالة الولايات المتحدة يكتسب هذا الجانب أهمية خاصة نظرا لعلاقته المباشرة مع العوامل الأخرى المؤثرة على الاستقرار الاستراتيجي، حيث من الواضح أن خلق واشنطن لمخاطر صاروخية إضافية سيتطلب اتخاذ تدابير مضادة جادة.الصراع الفلسطيني - الإسرائيليأوضح لافروف أن بلاده تدعو الحركات الفلسطينية إلى إطلاق المفاوضات فيما بينها والعمل على التوحد حول البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مضيفا أن موسكو تدعم الإجراءات التي يتخذها الشركاء من الدول العربية، لا سيما مصر والجزائر بهدف حل هذه الأزمة الفلسطينية، مؤكدا على استعداد موسكو لمواصلة مساعدة الفلسطينيين على إيجاد حلول من خلال منصة روسية للاجتماعات، مشيرا إلى ان الجانب الروسي يواصل اتصالاته مع ممثلي الحركات الفلسطينية، ويوضح لهم خطورة الانقسام على احتمالات قيام الدولة الفلسطينية.وبشأن الوضع في صربيااعتبر لافروف أن الوضع في صربيا مستقر، لافتا إلى أن سلطات البلاد هناك تمسك بزمام الأمور وتبقي الوضع تحت السيطرة، وتدرك السلطات الحاكمة بوضوح أن هذا مكمن المصلحة الوطنية في الوقت الراهن.كما حمّل لافروف الدول الغربية مسؤولية ما يجري في صربيا، معلنا أن الغرب لا يحتمل شعبية الرئيس الصربي فوتشيتش، بين الناخبين في بلاده لذا حاول الغرب تنظيم استيلاء غير قانوني على السلطة.

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