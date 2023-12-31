https://sputnikarabic.ae/20231231/إعلام-بعد-إخفاقات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تذكروا-كلمات-بوتين-بشأن-المفاوضات-1084598054.html

إعلام: بعد إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية تذكروا كلمات بوتين بشأن المفاوضات

إعلام: بعد إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية تذكروا كلمات بوتين بشأن المفاوضات

صرحت قناة فرنسية، أنه في أوكرانيا، وبعد إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية، يتذكرون كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول الاستعداد للمفاوضات. 31.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-31T10:50+0000

2023-12-31T10:50+0000

2023-12-31T10:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/0e/1084084332_0:116:3232:1934_1920x0_80_0_0_6a28fd060503b29f062c49fb41afede9.jpg

وقالت القناة: "في أوكرانيا، بدأ الحديث يدور حول أن بوتين، كان مستعدًا للمفاوضات بشأن استعادة السلام فور دخول القوات الروسية. والآن يدرك الأوكرانيون أنهم لم يستعيدوا شبه جزيرة القرم ودونباس، خلال عامين، فحسب، بل خسروا أيضًا الكثيرمن الأراضي والأشخاص".ويشير خبير إدارة الأزمات هيرفي كاريسي، إلى أن أوكرانيا تتجه نحو انفجار داخلي بسبب الخلافات السياسية وسط الوضع المزري على الجبهة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20231231/القوات-المسلحة-الروسية-تنفذ-ضربات-انتقامية-على-خاركوف-ردا-على-قصف-بيلغورود-1084596440.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم