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القوات المسلحة الروسية تنفذ ضربات انتقامية على خاركوف ردا على قصف بيلغورود
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231231/إعلام-بعد-إخفاقات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تذكروا-كلمات-بوتين-بشأن-المفاوضات-1084598054.html
إعلام: بعد إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية تذكروا كلمات بوتين بشأن المفاوضات
إعلام: بعد إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية تذكروا كلمات بوتين بشأن المفاوضات
صرحت قناة فرنسية، أنه في أوكرانيا، وبعد إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية، يتذكرون كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول الاستعداد للمفاوضات. 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T10:50+0000
2023-12-31T10:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت القناة: "في أوكرانيا، بدأ الحديث يدور حول أن بوتين، كان مستعدًا للمفاوضات بشأن استعادة السلام فور دخول القوات الروسية. والآن يدرك الأوكرانيون أنهم لم يستعيدوا شبه جزيرة القرم ودونباس، خلال عامين، فحسب، بل خسروا أيضًا الكثيرمن الأراضي والأشخاص".ويشير خبير إدارة الأزمات هيرفي كاريسي، إلى أن أوكرانيا تتجه نحو انفجار داخلي بسبب الخلافات السياسية وسط الوضع المزري على الجبهة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231231/القوات-المسلحة-الروسية-تنفذ-ضربات-انتقامية-على-خاركوف-ردا-على-قصف-بيلغورود-1084596440.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام: بعد إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية تذكروا كلمات بوتين بشأن المفاوضات

10:50 GMT 31.12.2023 (تم التحديث: 10:51 GMT 31.12.2023)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورخطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
صرحت قناة فرنسية، أنه في أوكرانيا، وبعد إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية، يتذكرون كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول الاستعداد للمفاوضات.
وقالت القناة: "في أوكرانيا، بدأ الحديث يدور حول أن بوتين، كان مستعدًا للمفاوضات بشأن استعادة السلام فور دخول القوات الروسية. والآن يدرك الأوكرانيون أنهم لم يستعيدوا شبه جزيرة القرم ودونباس، خلال عامين، فحسب، بل خسروا أيضًا الكثيرمن الأراضي والأشخاص".

وأضافت: "وهذا ما يجعلهم يندمون بشدة على قرار عدم الالتزام باتفاقيات مينسك".

ويشير خبير إدارة الأزمات هيرفي كاريسي، إلى أن أوكرانيا تتجه نحو انفجار داخلي بسبب الخلافات السياسية وسط الوضع المزري على الجبهة.

ووفقا للخبير في حديثه لقناة "TVC"، فإن نظام كييف في حيرة من أمره، ولا يعرف كيف يشرح للسكان الحاجة إلى مزيد من التراجع بسبب الخسائر الفادحة والوعود التي لم يتم الوفاء بها في "الهجوم المضاد".

عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تنفذ ضربات انتقامية على خاركوف ردا على قصف بيلغورود
09:08 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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