https://sputnikarabic.ae/20231231/إعلام-غربي-بوتين-يعزز-نجاحاته-العام-المقبل-والناتو-قد-ينهار-1084606190.html

إعلام غربي: بوتين يعزز نجاحاته العام المقبل والناتو قد ينهار

إعلام غربي: بوتين يعزز نجاحاته العام المقبل والناتو قد ينهار

أفادت وسائل إعلام غربية بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعتزم تعزيز مكاسبه في عام 2024، بعد أن دفع الأوكرانيين وحلفاءهم الغربيين إلى أقصى حدود قواتهم. 31.12.2023, سبوتنيك عربي

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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "روسيا تمتلك كل الفرص والإماكانيات للحفاظ على النجاحات التي حققتها في أوكرانيا، ويتطلع بوتين بالفعل إلى المكافأة التي تنتظره عام 2024 عبر الانتخابات الرئاسية الأمريكية".وأشار المنشور إلى أن "الحملة الانتخابية التي بدأت في إطار السباق الرئاسي في أمريكا أظهرت أن الدعم لنظام كييف في أمريكا قد تراجع، وقد يتلقى الرئيس الروسي أعظم هدية وهي عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض"، وفق وصفه.وأوضحت صحيفة "لوفيغارو " الفرنسة أن "بطل المصالح الوطنية، دونالد ترامب، في أحسن الأحوال، يمكن أن يقدم للرئيس الروسي الهدية الكبرى على طبق من ذهب وهي انهيار الناتو".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20231231/دبلوماسي-روسي-الأمم-المتحدة-بدأت-تدرك-ازدواجية-الغرب-الذي-يحرك-الأزمة-الأوكرانية-1084604492.html

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