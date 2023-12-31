https://sputnikarabic.ae/20231231/إعلام-غربي-بوتين-يعزز-نجاحاته-العام-المقبل-والناتو-قد-ينهار-1084606190.html
إعلام غربي: بوتين يعزز نجاحاته العام المقبل والناتو قد ينهار
إعلام غربي: بوتين يعزز نجاحاته العام المقبل والناتو قد ينهار
أفادت وسائل إعلام غربية بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعتزم تعزيز مكاسبه في عام 2024، بعد أن دفع الأوكرانيين وحلفاءهم الغربيين إلى أقصى حدود قواتهم. 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T15:23+0000
2023-12-31T15:23+0000
2023-12-31T15:23+0000
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "روسيا تمتلك كل الفرص والإماكانيات للحفاظ على النجاحات التي حققتها في أوكرانيا، ويتطلع بوتين بالفعل إلى المكافأة التي تنتظره عام 2024 عبر الانتخابات الرئاسية الأمريكية".وأشار المنشور إلى أن "الحملة الانتخابية التي بدأت في إطار السباق الرئاسي في أمريكا أظهرت أن الدعم لنظام كييف في أمريكا قد تراجع، وقد يتلقى الرئيس الروسي أعظم هدية وهي عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض"، وفق وصفه.وأوضحت صحيفة "لوفيغارو " الفرنسة أن "بطل المصالح الوطنية، دونالد ترامب، في أحسن الأحوال، يمكن أن يقدم للرئيس الروسي الهدية الكبرى على طبق من ذهب وهي انهيار الناتو".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231231/دبلوماسي-روسي-الأمم-المتحدة-بدأت-تدرك-ازدواجية-الغرب-الذي-يحرك-الأزمة-الأوكرانية-1084604492.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
إعلام غربي: بوتين يعزز نجاحاته العام المقبل والناتو قد ينهار
أفادت وسائل إعلام غربية بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعتزم تعزيز مكاسبه في عام 2024، بعد أن دفع الأوكرانيين وحلفاءهم الغربيين إلى أقصى حدود قواتهم.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "روسيا تمتلك كل الفرص والإماكانيات للحفاظ على النجاحات التي حققتها في أوكرانيا، ويتطلع بوتين بالفعل إلى المكافأة التي تنتظره عام 2024 عبر الانتخابات الرئاسية الأمريكية".
وأشار المنشور إلى أن "الحملة الانتخابية التي بدأت في إطار السباق الرئاسي في أمريكا أظهرت أن الدعم لنظام كييف في أمريكا قد تراجع، وقد يتلقى الرئيس الروسي أعظم هدية وهي عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض"، وفق وصفه.
وأوضحت صحيفة "لوفيغارو " الفرنسة أن "بطل المصالح الوطنية، دونالد ترامب، في أحسن الأحوال، يمكن أن يقدم للرئيس الروسي الهدية الكبرى على طبق من ذهب وهي انهيار الناتو".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.